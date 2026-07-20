Во сколько обходится литр молока в мире и СНГ – исследование

Молоко считается богатым источником кальция, белка и витамина D. О том, во сколько сегодня обходится 1 литр пакетированного молока в мире и в Казахстане, в материале Zakon.kz.

Разговоров о пользе и вреде молока для человеческого организма достаточно много. Тем не менее, стоит признать, что в условиях отсутствия у человека лактазной недостаточности (непереносимость молочного сахара) и аллергии на молочный белок молоко является ценнейшим природным источником белка и витаминов.

Благодаря своему составу молоко способствует укреплению костей и зубов, поддерживает рост мышц, нормализует работу нервной системы и помогает восстанавливать силы после серьезных нагрузок.

Кроме того, в составе ученого сообщества продолжают оставаться те, кто считает, что молоко можно использовать в качестве природного антидота, способствующего выведению из организма тяжелых металлов, пыли и газов.

Вместе с тем, несмотря на полезность молока и существующий спрос на него на мировых рынках, его средняя цена по миру в последние годы снижается. Причиной такого феномена называют продолжающийся рост молочной продукции и серьезный избыток предложения со стороны крупных производителей в ЕС, США и других экономически развитых государствах.

Согласно проводимым исследованиям, средняя цена за 1 литр молока по миру сегодня составляет 1,77 долларов США, или 831 тенге по курсу НБ РК от 20 июля 2026 года.

Где молоко обходится дороже всего

Согласно обновленной статистике крупнейшей в мире краудсорсинговой онлайн-платформы Numbeo, дороже всего литр коровьего молока обходится жителям Гонконга. Там средняя цена одного литра по состоянию на сегодняшний день фиксируется на отметке 3,05 доллара, или 1432 тенге.

Чуть меньше, чем в Гонконге, за литр молока платят жители Тайваня (3,04 доллара, или 1428 тенге) и Сингапура (3 доллара, или 1409 тенге).

В число стран с самыми высокими ценами в мире на молоко также входят Куба (2,76 доллара за 1 литр, или 1296 тенге), Израиль (2,55 доллара за 1 литр, или 1198 тенге), Нигерия (2,45 доллара за 1 литр, или 1151 тенге), Коста-Рика (2,39 доллара за 1 литр, или 1122 тенге), Норвегия (2,38 доллара за 1 литр, или 1118 тенге), Оман (2,31 доллара за 1 литр, или 1085 тенге) и Швейцария (2,25 доллара за 1 литр, или 1057 тенге).

Цены в странах СНГ

Самой высокой средней ценой за один литр пакетированного молока на постсоветском пространстве отличаются Грузия (2,02 доллара, или 949 тенге), Армения (1,61 доллара, или 756 тенге) и Литва (1,58 доллара, или 742 тенге).

Чуть дешевле, чем в вышеуказанных странах, литр молока обходится жителям Азербайджана (1,46 доллара, или 685 тенге), Таджикистана (1,4 доллара, или 657 тенге) и Кыргызстана (1,36 доллара, или 638 тенге).

В Казахстане средняя стоимость литра молока находится на отметке 1,35 доллара (634 тенге), в России – 1,28 доллара (601 тенге), в Латвии – 1,26 доллара (591 тенге), в Молдове – 1,23 доллара (577 тенге), в Украине – 1,18 доллара (554 тенге), в Узбекистане – 1,17 доллара (549 тенге), в Эстонии – 1,15 доллара (540 тенге).

Самая низкая цена одного литра молока среди стран, согласно данному исследованию, зафиксирована в Беларуси – 0,92 доллара, или 432 тенге.

Где молоко дешевле всего

Меньше всех в мире, по версии специалистов, за молоко сегодня платят жители Туниса. Там один литр пакетированного молока в среднем обходится в 0,49 доллара, или 230 тенге.

Также относительно невысокая цена на молоко в общемировом эквиваленте сегодня фиксируется в Индии (0,64 доллара за литр, или 300 тенге), Иране (0,64 доллара за литр, или 300 тенге), Непале (0,67 доллара за литр, или 314 тенге), Бангладеш (0,74 доллара за литр, или 347 тенге), Кении (0,76 доллара за литр, или 357 тенге), Пакистане (0,82 доллара за литр, или 385 тенге) и Египте (0,91 доллара за литр, или 427 тенге).