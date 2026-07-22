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События

Скрывавшийся во Вьетнаме иностранец задержан и выдан Казахстану: причину раскрыли в Генпрокуратуре

иностранец, экстрадиция, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:15 Фото: Telegram/GenPr
В Казахстан из Вьетнама экстрадирован иностранный гражданин, скрывавшийся от правоохранительных органов РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 июля 2026 года, заявили в Генеральной прокуратуре (ГП) РК:

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам из указанной страны экстрадирован иностранец, находившийся в международном розыске".

По версии следствия, в 2022-2023 годах подозреваемый совместно с сообщником организовал на территории Алматы незаконный игорный бизнес, в результате чего ими получен преступный доход в размере свыше 12 млн тенге.

"После совершения преступления один из фигурантов был привлечен к уголовной ответственности, а второй от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск. В феврале текущего года он был задержан на территории Вьетнама, после чего по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", – раскрыли подробности в ГП РК.

В настоящее время, как уточнили в надзорном органе, подозреваемый водворен в следственный изолятор.

По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемого ему деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting (WBC). По данным АФМ, в 2020 году она привлекала деньги граждан под видом инвестиций с обещанием высокой доходности, тогда как компания не вела реальной инвестиционной деятельности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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