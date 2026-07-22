Разрушения еще устраняют, а на Павлодарскую область идет новый шторм

Павлодарскую область снова накроет непогода: синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, шквалистый ветер и возможные локальные смерчи. Тем временем в пострадавших селах восстанавливают дома, линии электропередачи и инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня, 22 июля 2026 года, в области ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Скорость порывов может достигать 15-20, местами 23-28 метров в секунду. На северо-востоке, юге и в центре региона сохранится высокая пожарная опасность. По прогнозам синоптиков, при развитии мощных грозовых облаков не исключено образование локальных смерчей.

Специалисты ДЧС также дали рекомендации для предупреждения возможных рисков при неблагоприятных погодных условиях: – по возможности оставайтесь дома, плотно закройте окна, двери и балконы; – не укрывайтесь под деревьями и не находитесь рядом с линиями электропередачи, рекламными щитами, остановками и другими неустойчивыми конструкциями; – не оставляйте автомобили под деревьями и ЛЭП; – при обнаружении оборванных проводов не приближайтесь к ним и сообщите по номеру 112; – по возможности ограничьте поездки за пределы населенных пунктов; – следите за официальной информацией и соблюдайте рекомендации экстренных служб.

Днем ранее, 21 июля 2026 года, в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области пронесся разрушительный поток, напоминающий настоящий торнадо. Местные жители и очевидцы, оказавшиеся рядом с эпицентром локального смерча, отмечают, что впервые наблюдали необычное для этих мест стихийное явление. Из грозовых туч на землю опустился вращающийся поток воздуха. Он ломал столбы линий электропередачи, поднимал, сносил и разбрасывал деревья и крыши домов, переворачивал технику.

Сельчане столкнулись с разрушительными последствиями. Жительница Павлодара Жанна Куклина выехала в село Конырозек сразу после тревожного звонка отца. Она с трудом сдерживает слезы, рассказывая о стихийном бедствии.

"Папа не пострадал, но дом в ужасном состоянии. Пошли трещины, повело стены, где-то сдуло крышу абсолютно полностью. Переломало весь забор. С сарая частично шифер улетел. Металлочерепица разлетелась через дорогу, на соседние участки, огороды, на другую улицу. Технику переворачивало. На подъезде к деревне с корнем вырвало плотные деревья, они валяются в степи. Соседний дом не сильно пострадал, а есть дома, которых вообще это не коснулось. На моей памяти, кажется, у нас не было такого раньше. Этот ветер прошел полосой, волной, начался с окраин поселка, зацепил наши дома, а потом пошел на центр поселка", – говорит Жанна Куклина.

Фото: Жанна Куклина

Девушка пояснила, что к пострадавшим от стихии приезжали замакима Успенского района и аким села, рассказали о материальной помощи в 100 МРП (432 500 тенге). Также им пообещали консультацию специалиста по строительству для восстановления дома и крыши.

По официальным данным, в селе Конырозек с населением 650 человек сильный ветер сорвал кровли 12 частных жилых домов и здания Дома культуры. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники и техника местных исполнительных органов и ДЧС региона. Ситуация находится на контроле, уточнение ущерба и последствий непогоды, а также ликвидация повреждений продолжаются.

Фото: Жанна Куклина

В селах Чистополь, Вознесенка и Надаровка Конырозекского сельского округа из-за сильного ветра пострадали объекты инфраструктуры, в том числе повреждены семь опор линий электропередачи. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Фото: Жанна Куклина

В тот же день сильный град и шквалистый ветер обрушились на село Кудайколь близ Экибастуза. Повреждения получили десятки жилых домов, социальные объекты и инженерные сети. Специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение, обследуют здания и оценивают нанесенный стихией ущерб.

На фоне нового штормового предупреждения спасатели просят жителей не недооценивать опасность шквалистого ветра. Даже кратковременный вихрь способен сорвать кровлю, повалить дерево или оборвать линии электропередачи, поэтому во время непогоды важно как можно быстрее укрыться в капитальном здании и не выходить на улицу без необходимости.