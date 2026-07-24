Экзотические страусиные туры набирают популярность у жителей Шымкента

Жители Шымкента все чаще отправляются на страусиные фермы, где можно увидеть африканских страусов и эму, покормить птиц и сделать необычные фотографии. Корреспондент Zakon.kz тоже попытался изучить повадки иностранных пернатых.

Гигантские птицы с удовольствием позируют перед камерами и с нетерпением ждут лакомств из рук туристов. Несмотря на внушительные размеры и грозную внешность, иностранные пернатые, как оказалось, легко идут на контакт с человеком. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях страусы могут быть и опасными. Одного удара их вооруженной когтем ноги достаточно для серьезного ранения.

Фото: Александр Талакушкин

Шымкентский гид Александр Талакушкин поделился, что фототуры к страусам все больше набирают популярность. Если раньше, чтобы "познакомиться" с экзотикой, нужно было ехать в зоопарк, то сейчас птицу разводят местные предприниматели, которые совмещают бизнес с экскурсиями. Правда, к этому владельцы пришли не сразу.



"Я активно работаю по всем направлениям, связанным с развитием туризма в Казахстане и Центральной Азии, и заметил устойчивую тенденцию – людей все больше привлекает экзотика. Вспомним, когда открылась банановая ферма, ее владельцы вообще не хотели принимать туристов. Благодаря знакомым мне удалось встретиться с управляющим, и тогда я предложил простую идею: почему бы не организовать платные экскурсии? В тот момент они не видели в этом никакого смысла. Сегодня же банановая ферма стала одной из самых популярных туристических локаций, а стоимость входного билета постоянно растет. Такая же ситуация сейчас и со страусиной фермой. Владельцы сначала не понимают потенциала туристического направления и не видят перспектив в его развитии. Но людям интересно увидеть тех, кого раньше показывали лишь в телевизоре", – говорит Саша.

Сегодня неподалеку от города работают две страусиные фермы: на одной живут эму, на другой – африканские страусы. В первую очередь их владельцы ориентированы на разведение птиц, а не на прием туристов. Попасть туда можно, говорит спикер, но полноценной туристической инфраструктуры пока нет: отсутствуют оборудованные прогулочные зоны, места для отдыха и удобные условия для посетителей.

Фото: Александр Талакушкин

"Африканский страус и эму – разные птицы, которые относятся к отдельным биологическим отрядам. Главные различия между ними заключаются в их классификации, месте обитания и строении тела. По мне, африканские более интересные. Они большие, они просто огромные! Хозяева этой фермы очень доброжелательны и открыты к сотрудничеству за доступную цену. Однако для туристов пока не созданы комфортные условия", – делится гид.

По его словам, африканские страусы хорошо приспособились к климату юга Казахстана. Они быстро растут, комфортно чувствуют себя в местных погодных условиях и не требуют особых условий содержания. Гости с восхищением наблюдают за гигантскими птицами, а те с не меньшим интересом "изучают" своих новых знакомых.

Фото: Александр Талакушкин

"Есть очень общительные страусы. Они сами подходят к людям, с интересом рассматривают гостей, позволяют себя фотографировать. А есть настоящие "интроверты": насупятся и держатся в стороне, предпочитают не контактировать. Совсем как люди", – говорит он.

Большие птицы питаются травой, зерном и специальными сбалансированными кормами. Во время экскурсий посетители могут безопасно покормить птиц под присмотром сотрудников и узнать множество интересных фактов о их жизни. Особое впечатление на взрослых и детей производят звуки, которые издают экзотические постояльцы. Услышать их вживую – отдельный аттракцион, ведь многие даже не представляют, насколько необычными могут быть звуки, которые издает страус.

"Люди едут на такие фермы за эмоциями, красивыми фотографиями, и, конечно же, для семейного времяпрепровождения. Страусы – настоящая экзотика для нашего региона, и интерес к ним очень большой. Я знаю, что родина этих птиц – Африка и Австралия, но откуда именно на наши фермы были завезены страусы, заводчики не делятся. Одно могу сказать с уверенностью: наш регион не перестает удивлять", – добавил гид.

Фото: Александр Талакушкин

Раскрывать секрет, откуда же появилась в селе Акбулак эти экзотические пернатые, владелец страусиной фермы Камал Шавранов не стал, но поделился, как страусы переносят зиму. В хозяйстве местного предпринимателя на сегодняшний день находится 50 птиц.

"Страусы прекрасно чувствуют себя в любое время года – и зимой, и весной, и летом, и осенью. Самое главное для них – просторная территория, где они могут свободно передвигаться, пастись и вести привычный для себя образ жизни", – отметил он.

По словам предпринимателя, он не строит далеко идущих бизнес-планов. Для него разведение страусов – прежде всего хобби. И пока, по его словам, у него никаких масштабных идей нет.

В 2025 году Zakon.kz рассказывал о том, как казахстанец пнул страуса и попал на видео.