Келиншектау: легенда, превратившаяся в гору

Гору Келиншектау в Туркестанской области называют одной из самых загадочных природных достопримечательностей. Необычные очертания скального массива напоминают застывшую невесту и свадебный караван, а местные жители связывают происхождение горы с древними преданиями, сообщает Zakon.kz.

"Келіншек" с казахского переводится как "недавно пришедшая в дом невестка", "молодая женщина", а "тау" – гора. Каменный массив необычной формы хорошо виден издалека. О нем может рассказать почти любой житель Сузакского района Туркестанской области.

Силуэты напоминают застывшие человеческие фигуры, а потому не перестают будоражить воображение приезжающих сюда туристов. Еще это место смело можно назвать одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Туркестанской области. Хотя, по мнению гида Тимура Байгулова, эта локация недооценена и спросом у приезжих туристов пользуется нечасто. А может, о ней просто не знают?

Фото: Тимур Байгулов

"Келиншектау является частью хребта Каратау. А сам Каратау – это самые западные отроги Тянь-Шаня. Горы Каратау давно изучены, здесь разведаны месторождения, ведется добыча золота и других полезных ископаемых, богатых различными элементами таблицы Менделеева. Но если говорить о туризме, то это направление пока развито не так активно. Здесь находится Каратауский государственный природный заповедник, поэтому чаще всего в этих местах работают ученые и исследователи. А вот гора Келиншектау только в последние годы стала привлекать внимание туристов. Сейчас сюда приезжают гости из Алматы, Шымкента, Туркестанской области и других регионов страны", – разъясняет гид Тимур Байгулов.

Те, кто гонится за красивыми кадрами, могут получить их здесь сполна. Высшая точка Каратау достигает 2 176 метров над уровнем моря. Необычайно колоритен и сам путь к горам, который проходит через бескрайние степи, где весной расцветают алые маки, а на пастбищах пасутся табуны лошадей и отары овец. Именно тут можно увидеть настоящую жизнь казахстанской глубинки, почувствовать простор степей и насладиться тишиной, которую нарушает лишь ветер.

"Чем ближе к Келиншектау, тем величественнее выглядит горный массив. Издалека он напоминает огромный каменный замок, возвышающийся над равниной. У его подножия раскинулся аул, окруженный зеленью деревьев", – поясняет спикер.

Фото: Тимур Байгулов

Келиншектау окутана множеством красивых легенд. Самая известная из них – одновременно трагичная и благородная. Согласно преданию, много веков назад на земли Каратау пришел жестокий завоеватель. Он хотел покорить народ и захватить его земли.

Чтобы избежать кровопролитной войны, чужеземец поставил хану жестокое условие – отдать ему в жены единственную дочь. Ради спасения своего народа отец с тяжелым сердцем был готов согласиться на эту жертву. Однако на этом требования завоевателя не закончились. Коварный и алчный враг решил забрать не только девушку, но и самое дорогое, что было у местных жителей. В качестве приданого он потребовал отдать ему Каратау – землю, которую народ считал своей святыней и родным домом. Тогда невеста обратилась к Творцу и попросила превратить ее в скальную местность – гору, чтобы защитить свой народ.

Фото: Тимур Байгулов

Есть еще одна легенда, которая объясняет происхождение названия. Если смотреть на горный массив издалека, его силуэт напоминает казахскую невесту в высоком национальном головном уборе саукеле. Кажется, будто девушка восседает на верблюде, а рядом движется свадебный караван.

"По преданию, когда-то богатый бай выдавал свою дочь замуж. Для нее устроили пышный қыз ұзату и собрали огромное приданое. Караван, груженный богатствами, вместе с невестой отправился в путь. Во время дороги девушка заметила среди вещей серебряную чашу. Невеста разгневалась и велела заменить ее на золотую. Услышав это, отец понял, что жадность и высокомерие дочери не знают границ. Он прогневался, и в тот же миг, согласно легенде, невеста, верблюды и весь свадебный караван превратились в камень. С тех пор, говорят местные жители, силуэты Келиншектау напоминают застывшую невесту и сопровождавший ее караван. Это лишь одна из легенд, связанных с этим загадочным местом. На самом деле их существует несколько, и каждая по-своему объясняет происхождение необычных каменных фигур", – рассказал Тимур.

Стоит признать, что именно легенды придают Келиншектау особую атмосферу. Они не претендуют на историческую достоверность, но продолжают жить в рассказах местных жителей, передаваясь из поколения в поколение. И, возможно, именно благодаря этим историям каждый, кто однажды оказывается у подножия "Каменной невесты", начинает смотреть на горы совсем иначе.