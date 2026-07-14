#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
477.11
545.58
6.2
Общество

По легенде, здесь окаменела невеста: видеограф показал одно из самых загадочных мест Казахстана

горы, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:29 Фото: Instagram/serikbay_janybekov
Видеограф Серикбай Жаныбеков снял одно из самых удивительных, мистических и фотогеничных мест в Казахстане – горный массив Келиншектау (Гора-невеста). Его часто называют "Казахстанскими Доломитами" из-за поразительного сходства с одноименными Альпами в Италии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что массив расположен на севере хребта Каратау в Сузакском районе Туркестанской области. Главными ориентирами для путешественников служат поселки Таукент и Абай.

Согласно описанию, в отличие от пологих и мягких холмов остального хребта Каратау Келиншектау представляет собой 10-километровую стену из острых, зубчатых и вертикальных известняковых и доломитовых скал. Они буквально прорезают небо своими пиками.

"Самые старые горы Казахстана, достигающие высоты около 1300-1500 метров", – уточнил Жаныбеков, подписывая свои снимки.

В открытых источниках также можно найти интересную легенду о Келиншектау. Она звучит следующим образом:

"У богатого бая была избалованная дочь. Отправляясь к жениху с караваном золотого приданого, капризная невеста обнаружила, что одна из подставок в ее вещах сделана из простого дерева, а не из золота. Разозлившись, она наступила на священные хлебные лепешки, чтобы не запачкать ноги землей. Небо разгневалось на такое кощунство: в тот же миг невеста, ее свита и весь караван окаменели, превратившись в острые скалы, очертаниями напоминающие людей и верблюдов".

6 июля 2026 года популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показывал обратную сторону казахстанских гор: Гранд-каньон Тянь-Шаня. Об этом подробнее тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
розовое озеро, Павлодарская область, красиво видео, соль, видеограф
11:47, 23 июля 2025
Как в сказке: в Сети показали розовое озеро Казахстана с воздуха
Казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране
16:58, 17 ноября 2024
Казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране
горы, Казахстан
01:25, 20 августа 2025
Одну из самых загадочных гор мира показал казахстанцам фотограф из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
11:59, Сегодня
Схватка Армана Царукяна и Колби Ковингтона будет титульной в лиге RAF
Представители Федерации хоккея России получили приглашение на выборный конгресс ИИХФ
11:45, Сегодня
Представители Федерации хоккея России получили приглашение на выборный конгресс ИИХФ
Мераб Двалишвили
11:28, Сегодня
"Ты своего дождёшься": Ян предупредил Двалишвили перед потенциальной трилогией
Невилл назвал Беллингема лучшим полузащитником мира после выхода Англии в полуфинал ЧМ
11:15, Сегодня
Невилл назвал Беллингема лучшим полузащитником мира после выхода Англии в полуфинал ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: