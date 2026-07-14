По легенде, здесь окаменела невеста: видеограф показал одно из самых загадочных мест Казахстана

Видеограф Серикбай Жаныбеков снял одно из самых удивительных, мистических и фотогеничных мест в Казахстане – горный массив Келиншектау (Гора-невеста). Его часто называют "Казахстанскими Доломитами" из-за поразительного сходства с одноименными Альпами в Италии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что массив расположен на севере хребта Каратау в Сузакском районе Туркестанской области. Главными ориентирами для путешественников служат поселки Таукент и Абай.

Согласно описанию, в отличие от пологих и мягких холмов остального хребта Каратау Келиншектау представляет собой 10-километровую стену из острых, зубчатых и вертикальных известняковых и доломитовых скал. Они буквально прорезают небо своими пиками.

"Самые старые горы Казахстана, достигающие высоты около 1300-1500 метров", – уточнил Жаныбеков, подписывая свои снимки.

В открытых источниках также можно найти интересную легенду о Келиншектау. Она звучит следующим образом:

"У богатого бая была избалованная дочь. Отправляясь к жениху с караваном золотого приданого, капризная невеста обнаружила, что одна из подставок в ее вещах сделана из простого дерева, а не из золота. Разозлившись, она наступила на священные хлебные лепешки, чтобы не запачкать ноги землей. Небо разгневалось на такое кощунство: в тот же миг невеста, ее свита и весь караван окаменели, превратившись в острые скалы, очертаниями напоминающие людей и верблюдов".

6 июля 2026 года популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показывал обратную сторону казахстанских гор: Гранд-каньон Тянь-Шаня. Об этом подробнее тут.