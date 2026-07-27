Тайфун "Ноул" в Китае: есть ли среди пострадавших казахстанцы и что советуют туроператоры
По данным китайского государственного информационного агентства "Синьхуа", тайфун "Ноул" или, как его называют китайцы, "Хунся" достиг побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля 2026 года. Около 03:50 по местному времени эпицентр циклона вышел на сушу в поселке Пинхай уезда Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи центра достигала 110 км/ч.
На сегодняшний день, 27 июля 2026 года, циклон постепенно теряет силу, но его последствия для южных регионов Китая остаются масштабными. В провинции Гуандун в целях безопасности были эвакуированы более 715 тыс. человек, полностью остановлено железнодорожное сообщение, а многие жители продолжают следить за экстренными предупреждениями. Сильные ливни и шквалистый ветер сохраняются не только в Гуандуне, но и в провинциях Цзянси, Хунань и Фуцзянь, сообщает издание The Guardian.
Из-за угрозы наводнений власти объявили наивысший уровень опасности в ряде районов, предупредив население о высоком риске подтоплений в горной местности, речных долинах, на строительных площадках и вблизи мостов.
Несмотря на масштабные последствия тайфуна, ситуация для казахстанских туристов складывается иначе. О том, что сейчас происходит с нашими соотечественниками, отдыхающими в Китае по путевкам, рассказала председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.
"Обращений от туристов к нам не поступало. Тайфун не затронул остров Хайнань, где сейчас находятся организованные туристы из Казахстана. В настоящее время в регионе отдыхают 1 639 наших соотечественников. Обстановка спокойная, все проходит в штатном режиме", – сообщила Инна Рей.
Что делать туристу при ЧС во время отпуска
- Сохраняйте спокойствие и следите за сообщениями властей и туроператора.
- Оставайтесь в отеле или другом безопасном месте, не ходите к морю и на улицу без необходимости.
- Зарядите телефон, подготовьте документы, деньги, лекарства и воду.
- Выполняйте инструкции отеля и представителей туроператора. При отмене рейсов сначала свяжитесь с туроператором, не покупайте билеты самостоятельно.
- Туристам при плохой погоде нужно соблюдать предупреждения, не купаться во время шторма и обращаться к отельному гиду.
- Не пытайтесь снимать тайфун ради фото и не рискуйте безопасностью.
Первый удар "Ноул" нанес в статусе сильного тайфуна, однако по мере продвижения вглубь материка стихия начала постепенно терять силу. Вслед за этим китайские власти понизили уровень экстренного реагирования с первого – наивысшего – до второго.
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Typhoon Noul hits Guangdong♬ Shadows of Suspense - Adauto Assis
Корреспонденту Zakon.kz также удалось поговорить с казахстанкой Даметкен Таган, которая рассказала, как обстоят дела в Гуанчжоу:
"В моем городе тайфун прошел довольно спокойно. Сейчас я уже вернулась в Казахстан, но во время стихии я находилась в Китае и должна была вылетать рейсом Гуанчжоу – Алматы. Из-за непогоды мой рейс задержали примерно на три часа, однако кроме небольшого дождя, серьезных последствий у нас не было. Насколько мне известно, сильнее всего пострадали Гонконг и Шэньчжэнь, а также районы, расположенные ближе к побережью. При этом власти постоянно рассылали SMS-оповещения, аналогичные нашим сообщениям от службы 112, с призывом оставаться дома, не приближаться к океану, водоемам и не посещать горную местность. Чувствовалось, что ситуация находится под постоянным контролем. К счастью, мой город стихия практически обошла стороной". Даметкен Таган
Действительно серьезные последствия тайфуна ощутили и в Гонконге. Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту города были отменены около 350 авиарейсов, что нарушило планы тысяч пассажиров. По официальным данным, в результате прохождения стихии не менее девяти человек получили травмы. Кроме того, сильные порывы ветра привели к обрушению части строительных лесов на одном из высотных зданий. Сам инцидент обошелся без пострадавших, сообщений о травмированных в результате происшествия не было.
Под влияние "Ноула" попал и Тайвань. Южные и восточные районы острова столкнулись с сильными осадками, однако сам тайфун изменил траекторию и в итоге не вышел на сушу.
При этом "Ноул" стал уже 12-м тропическим циклоном в регионе с начала 2026 года и третьим только за июль тайфуном, который затронул Китай. Ранее в этом месяце тайфуны "Бави" и "Майсак" также принесли неблагоприятные последствия для южных и восточных районов страны, став причиной масштабных эвакуаций и разрушений.
Вместе с тем ситуация в пострадавших регионах пока остается напряженной. Несмотря на постепенное ослабление тайфуна, китайские экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме и заниматься ликвидацией последствий стихии. Власти сохраняют повышенное внимание к районам, где сохраняется риск подтоплений и других последствий сильных осадков.
@cn_eyee Today’s Shenzhen weather: hit hard by Severe Typhoon Hongxia! Heavy winds + non-stop pouring rain all day long. Stay safe and stay indoors everyone. #TyphoonNoul #ShenzhenLife ♬ original sound - CN_eye
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Синоптики предупреждают, что проливные дожди и порывистый ветер в ряде регионов могут сохраняться как минимум до вторника, 28 июля 2026 года. Из-за этого ограничения в работе транспорта, включая авиасообщение и железнодорожное движение, а также риски подтоплений остаются актуальными. Меры предосторожности продолжают действовать не только для местных жителей, но и для иностранных граждан, которые находятся в зоне влияния тайфуна.