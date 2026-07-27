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Тайфун "Ноул" в Китае: есть ли среди пострадавших казахстанцы и что советуют туроператоры

Тайфун &quot;Хунся&quot; В Китае 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:05 Фото: Zakon.kz
Более 715 тысяч эвакуированных, сотни отмененных рейсов и режим повышенной готовности. Самый мощный тайфун с начала года обрушился на Поднебесную. На фоне тревожных сообщений о последствиях стихии Zakon.kz выяснил, были ли казахстанцы в эпицентре непогоды.

По данным китайского государственного информационного агентства "Синьхуа", тайфун "Ноул" или, как его называют китайцы, "Хунся" достиг побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля 2026 года. Около 03:50 по местному времени эпицентр циклона вышел на сушу в поселке Пинхай уезда Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи центра достигала 110 км/ч.

На сегодняшний день, 27 июля 2026 года, циклон постепенно теряет силу, но его последствия для южных регионов Китая остаются масштабными. В провинции Гуандун в целях безопасности были эвакуированы более 715 тыс. человек, полностью остановлено железнодорожное сообщение, а многие жители продолжают следить за экстренными предупреждениями. Сильные ливни и шквалистый ветер сохраняются не только в Гуандуне, но и в провинциях Цзянси, Хунань и Фуцзянь, сообщает издание The Guardian.

Из-за угрозы наводнений власти объявили наивысший уровень опасности в ряде районов, предупредив население о высоком риске подтоплений в горной местности, речных долинах, на строительных площадках и вблизи мостов.

Несмотря на масштабные последствия тайфуна, ситуация для казахстанских туристов складывается иначе. О том, что сейчас происходит с нашими соотечественниками, отдыхающими в Китае по путевкам, рассказала председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

"Обращений от туристов к нам не поступало. Тайфун не затронул остров Хайнань, где сейчас находятся организованные туристы из Казахстана. В настоящее время в регионе отдыхают 1 639 наших соотечественников. Обстановка спокойная, все проходит в штатном режиме", – сообщила Инна Рей.
Тайфун "Хунся" "Ноул" В Китае 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:05

Фото: Xinhua/Lu Hanxin

Что делать туристу при ЧС во время отпуска

  • Сохраняйте спокойствие и следите за сообщениями властей и туроператора.
  • Оставайтесь в отеле или другом безопасном месте, не ходите к морю и на улицу без необходимости.
  • Зарядите телефон, подготовьте документы, деньги, лекарства и воду.
  • Выполняйте инструкции отеля и представителей туроператора. При отмене рейсов сначала свяжитесь с туроператором, не покупайте билеты самостоятельно.
  • Туристам при плохой погоде нужно соблюдать предупреждения, не купаться во время шторма и обращаться к отельному гиду.
  • Не пытайтесь снимать тайфун ради фото и не рискуйте безопасностью.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:05
Тайфун со скоростью 110 км/ч обрушился на Китай: эвакуированы сотни тысяч человек

Первый удар "Ноул" нанес в статусе сильного тайфуна, однако по мере продвижения вглубь материка стихия начала постепенно терять силу. Вслед за этим китайские власти понизили уровень экстренного реагирования с первого – наивысшего – до второго.

@ibrahimovictomessi

Typhoon Noul hits Guangdong

♬ Shadows of Suspense - Adauto Assis

Корреспонденту Zakon.kz также удалось поговорить с казахстанкой Даметкен Таган, которая рассказала, как обстоят дела в Гуанчжоу:

"В моем городе тайфун прошел довольно спокойно. Сейчас я уже вернулась в Казахстан, но во время стихии я находилась в Китае и должна была вылетать рейсом Гуанчжоу – Алматы. Из-за непогоды мой рейс задержали примерно на три часа, однако кроме небольшого дождя, серьезных последствий у нас не было. Насколько мне известно, сильнее всего пострадали Гонконг и Шэньчжэнь, а также районы, расположенные ближе к побережью. При этом власти постоянно рассылали SMS-оповещения, аналогичные нашим сообщениям от службы 112, с призывом оставаться дома, не приближаться к океану, водоемам и не посещать горную местность. Чувствовалось, что ситуация находится под постоянным контролем. К счастью, мой город стихия практически обошла стороной". Даметкен Таган

Действительно серьезные последствия тайфуна ощутили и в Гонконге. Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту города были отменены около 350 авиарейсов, что нарушило планы тысяч пассажиров. По официальным данным, в результате прохождения стихии не менее девяти человек получили травмы. Кроме того, сильные порывы ветра привели к обрушению части строительных лесов на одном из высотных зданий. Сам инцидент обошелся без пострадавших, сообщений о травмированных в результате происшествия не было.

Под влияние "Ноула" попал и Тайвань. Южные и восточные районы острова столкнулись с сильными осадками, однако сам тайфун изменил траекторию и в итоге не вышел на сушу.

При этом "Ноул" стал уже 12-м тропическим циклоном в регионе с начала 2026 года и третьим только за июль тайфуном, который затронул Китай. Ранее в этом месяце тайфуны "Бави" и "Майсак" также принесли неблагоприятные последствия для южных и восточных районов страны, став причиной масштабных эвакуаций и разрушений.

В Китае спасатели разгребают последствия Тайфуна "Ноул", фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:05

Фото: Xinhua/Lu Hanxin

Вместе с тем ситуация в пострадавших регионах пока остается напряженной. Несмотря на постепенное ослабление тайфуна, китайские экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме и заниматься ликвидацией последствий стихии. Власти сохраняют повышенное внимание к районам, где сохраняется риск подтоплений и других последствий сильных осадков.

@cn_eyee Today’s Shenzhen weather: hit hard by Severe Typhoon Hongxia! Heavy winds + non-stop pouring rain all day long. Stay safe and stay indoors everyone. #TyphoonNoul #ShenzhenLife ♬ original sound - CN_eye

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Синоптики предупреждают, что проливные дожди и порывистый ветер в ряде регионов могут сохраняться как минимум до вторника, 28 июля 2026 года. Из-за этого ограничения в работе транспорта, включая авиасообщение и железнодорожное движение, а также риски подтоплений остаются актуальными. Меры предосторожности продолжают действовать не только для местных жителей, но и для иностранных граждан, которые находятся в зоне влияния тайфуна.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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