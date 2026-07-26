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Мир

Тайфун со скоростью 110 км/ч обрушился на Китай: эвакуированы сотни тысяч человек

последствия ветра, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 13:22 Фото: скриншот видео
Тайфун "Ноул" стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Китай с начала 2026 года. Стихия достигла побережья южной провинции Гуандун ранним утром 26 июля 2026 года, принеся ураганный ветер и проливные дожди, сообщает Zakon.kz.

Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian.

По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 03:50 по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км/ч. По мере продвижения в глубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохранятся в провинциях Гуандун, Цзянси, Хунань и Фуцзянь как минимум до вторника.

Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов.

В провинции Гуандун в целях безопасности эвакуировали свыше 715 тысяч жителей. Также было полностью остановлено движение поездов.

Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере девять человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий, однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 13:22
На курортах Китая ввели желтый уровень опасности из-за приближения страшного тайфуна

На Тайване тайфун вызвал осадки в южных и восточных районах острова, однако затем начал удаляться, не достигнув суши.

"Ноул" стал двенадцатым тропическим циклоном в регионе с начала года и третьим, затронувшим Китай только в июле. Ранее в этом месяце тайфуны "Бави" и "Майсак" уже вызвали масштабные эвакуации и разрушения в южных и восточных районах страны.

Вечером 6 июля 2026 года на центральную часть Китая обрушились разрушительные штормы, вызвавшие смерчи. Сильнее всего пострадала провинции Хубэй.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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