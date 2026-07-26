Тайфун со скоростью 110 км/ч обрушился на Китай: эвакуированы сотни тысяч человек
Власти эвакуировали более 715 тысяч человек, а в регионе отменили сотни авиарейсов и железнодорожное сообщение, пишет The Guardian.
По данным китайских властей, тайфун вышел на сушу около 03:50 по местному времени в уезде Хуэйдун. Максимальная скорость устойчивого ветра вблизи его центра достигала 110 км/ч. По мере продвижения в глубь страны циклон постепенно ослабевает, однако сильные ливни и порывистый ветер сохранятся в провинциях Гуандун, Цзянси, Хунань и Фуцзянь как минимум до вторника.
Из-за угрозы наводнений Китай объявил наивысший уровень опасности в ряде регионов. Местные власти предупредили о высоком риске подтоплений в горных районах, речных долинах, на строительных площадках и возле мостов.
В провинции Гуандун в целях безопасности эвакуировали свыше 715 тысяч жителей. Также было полностью остановлено движение поездов.
Серьезные последствия тайфун вызвал и в Гонконге. Администрация аэропорта сообщила об отмене около 350 рейсов. По меньшей мере девять человек получили травмы. Кроме того, в субботу сильный ветер обрушил часть строительных лесов на одном из высотных зданий, однако сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.
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