В каких странах проще всего начать водить автомобиль и как оценивают Казахстан

Согласно оценкам международных экспертов, начинающие водители Казахстана испытывают гораздо меньше стресса при вождении автомобиля, чем в других странах СНГ, сообщает Zakon.kz.

В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, а загруженность дорог с каждым годом только увеличивается, стресс за рулем, особенно у водителей-новичков, превращается в настоящую проблему.

Так, согласно статистике, около 80% всех дорожно-транспортных происшествий в мире происходят из-за человеческого фактора, в том числе из-за неуверенности, повышенного стресса, вызванного страхом повредить машину, попасть в аварию или сбить пешехода, а также давления, оказываемого со стороны других участников движения.

Тем не менее, как показывают результаты глобального обзора уровня стресса за рулем, составленного аналитиками онлайн-издания CEOWORLD, большого количества ДТП с участием начинающих водителей можно избегать. То есть в тех странах, где создана понятная для любого человека система ПДД и предупреждающих знаков, качественное дорожное покрытие и сопутствующая инфраструктура, существует культура вождения и внедрен тотальный контроль за организацией движения, начинающие водители меньше испытывают стресс за рулем и, соответственно, реже попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Комфортные условия

Исследованием вопроса, где водителям-новичкам проще всего начать управлять автомобилем, занимаются эксперты независимого аналитического онлайн-журнала CEOWORLD.

В этом ключе наличие комфортных условий для водителей-новичков определяется с помощью индекса уровня стресса, который рассчитывается с помощью оценки нескольких критериев. В их числе:

качество инфраструктуры (состояние дорожного покрытия, наличие и понятность дорожных знаков, общая организация движения) ;

; безопасность (статистика дорожно-транспортных происшествий, уровень смертности на дорогах) ;

; загруженность движения (плотность потока машин и заторы на дорогах) ;

; стоимость и сложность обучения (доступность автошкол, бюрократические и финансовые препятствия для получения прав на вождение).

Каждый из критериев оценивается по шкале от 0 до 100, после чего полученные результаты приводятся к общему значению. Низкий балл в этом случае означает наибольшую сложность и стресс для начинающего водителя, а высокий – наличие максимально комфортных условий.

Где проще всего начинать водить

Наиболее комфортные условия для начинающих водителей, согласно данным вышеуказанного глобального обзора, созданы в Монако. Его итоговый индекс стресса начинающих водителей за рулем составляет 97,84 балла.

Второе место по этому показателю из 197 оцениваемых государств занимает Лихтенштейн (итоговый индекс – 97,74 балла), а третье – Люксембург (97,71 балла).

В первую десятку стран мира, где водителям-новичкам управлять автомобилем проще всего, также вошли: Ирландия (итоговый индекс – 97,33 балла), Швейцария (97,06 балла), Сингапур (96,65 балла), Исландия (96,56 балла), Норвегия (96,52 балла), Соединенные Штаты Америки (95,69 балла) и Макао (95,58 балла).

Ситуация в Казахстане и странах СНГ

Самые комфортные условия для начинающих автовладельцев в странах СНГ, по версии авторов этого исследования, сегодня созданы в Казахстане. Итоговый индекс стресса водителей в нашей стране составляет 79,48 балла.

Стоит отметить, что по этому показателю Казахстан превосходит не только страны СНГ, но и Китай (итоговый индекс – 78,01 балла), Черногорию (77,99 балла), Грузию (74,77 балла), Молдову (72,05 балла).

Более низким уровнем комфорта для начинающих водителей, чем у Казахстана, на пространстве СНГ отмечаются Россия (итоговый индекс – 78,66 балла), Армения (74,5 балла), Беларусь (70,93 балла), Азербайджан (70,12 балла), Узбекистан (60,8 балла), Кыргызстан (59,18 балла) и Таджикистан (53,63 балла).

Где самые некомфортные условия

Сложнее всего начинающим водителям сегодня приходится в Южном Судане. Там, итоговое значение индекса стресса водителей-новичков находится на отметке в 45,27 баллов.

В число стран мира, с самыми неблагоприятными условиями для начинающих водителей также входят: Афганистан (итоговый индекс – 45,31 балла), Йемен (45,38 балла), Бурунди (45,44 балла), Центральноафриканская Республика (45,7 балла), Малави (46,17 балла), Мадагаскар (46,41 балла), Судан (48,03 балла), Мозамбик (48,04 балла) и Эритрея (48,79 балла).