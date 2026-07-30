#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
Статьи

В каких странах проще всего начать водить автомобиль и как оценивают Казахстан

Развязка, развязки, дорожная развязка, дорожные развязки, улица, улицы, дорога, дороги, машина, автомобиль, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 13:58 Фото: Zakon.kz
Согласно оценкам международных экспертов, начинающие водители Казахстана испытывают гораздо меньше стресса при вождении автомобиля, чем в других странах СНГ, сообщает Zakon.kz.

В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, а загруженность дорог с каждым годом только увеличивается, стресс за рулем, особенно у водителей-новичков, превращается в настоящую проблему.

Так, согласно статистике, около 80% всех дорожно-транспортных происшествий в мире происходят из-за человеческого фактора, в том числе из-за неуверенности, повышенного стресса, вызванного страхом повредить машину, попасть в аварию или сбить пешехода, а также давления, оказываемого со стороны других участников движения.

Тем не менее, как показывают результаты глобального обзора уровня стресса за рулем, составленного аналитиками онлайн-издания CEOWORLD, большого количества ДТП с участием начинающих водителей можно избегать. То есть в тех странах, где создана понятная для любого человека система ПДД и предупреждающих знаков, качественное дорожное покрытие и сопутствующая инфраструктура, существует культура вождения и внедрен тотальный контроль за организацией движения, начинающие водители меньше испытывают стресс за рулем и, соответственно, реже попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Комфортные условия

Исследованием вопроса, где водителям-новичкам проще всего начать управлять автомобилем, занимаются эксперты независимого аналитического онлайн-журнала CEOWORLD.

В этом ключе наличие комфортных условий для водителей-новичков определяется с помощью индекса уровня стресса, который рассчитывается с помощью оценки нескольких критериев. В их числе:

  • качество инфраструктуры (состояние дорожного покрытия, наличие и понятность дорожных знаков, общая организация движения);
  • безопасность (статистика дорожно-транспортных происшествий, уровень смертности на дорогах);
  • загруженность движения (плотность потока машин и заторы на дорогах);
  • стоимость и сложность обучения (доступность автошкол, бюрократические и финансовые препятствия для получения прав на вождение).

Каждый из критериев оценивается по шкале от 0 до 100, после чего полученные результаты приводятся к общему значению. Низкий балл в этом случае означает наибольшую сложность и стресс для начинающего водителя, а высокий – наличие максимально комфортных условий.

Где проще всего начинать водить

Наиболее комфортные условия для начинающих водителей, согласно данным вышеуказанного глобального обзора, созданы в Монако. Его итоговый индекс стресса начинающих водителей за рулем составляет 97,84 балла.

Второе место по этому показателю из 197 оцениваемых государств занимает Лихтенштейн (итоговый индекс – 97,74 балла), а третьеЛюксембург (97,71 балла).

В первую десятку стран мира, где водителям-новичкам управлять автомобилем проще всего, также вошли: Ирландия (итоговый индекс – 97,33 балла), Швейцария (97,06 балла), Сингапур (96,65 балла), Исландия (96,56 балла), Норвегия (96,52 балла), Соединенные Штаты Америки (95,69 балла) и Макао (95,58 балла).

Ситуация в Казахстане и странах СНГ

Самые комфортные условия для начинающих автовладельцев в странах СНГ, по версии авторов этого исследования, сегодня созданы в Казахстане. Итоговый индекс стресса водителей в нашей стране составляет 79,48 балла.

Стоит отметить, что по этому показателю Казахстан превосходит не только страны СНГ, но и Китай (итоговый индекс – 78,01 балла), Черногорию (77,99 балла), Грузию (74,77 балла), Молдову (72,05 балла).

Более низким уровнем комфорта для начинающих водителей, чем у Казахстана, на пространстве СНГ отмечаются Россия (итоговый индекс – 78,66 балла), Армения (74,5 балла), Беларусь (70,93 балла), Азербайджан (70,12 балла), Узбекистан (60,8 балла), Кыргызстан (59,18 балла) и Таджикистан (53,63 балла).

Где самые некомфортные условия

Сложнее всего начинающим водителям сегодня приходится в Южном Судане. Там, итоговое значение индекса стресса водителей-новичков находится на отметке в 45,27 баллов.

В число стран мира, с самыми неблагоприятными условиями для начинающих водителей также входят: Афганистан (итоговый индекс – 45,31 балла), Йемен (45,38 балла), Бурунди (45,44 балла), Центральноафриканская Республика (45,7 балла), Малави (46,17 балла), Мадагаскар (46,41 балла), Судан (48,03 балла), Мозамбик (48,04 балла) и Эритрея (48,79 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Олег Калиниченко
Читайте также
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
14:42, 14 мая 2026
Какие страны больше всего потребляют воды и на какой позиции Казахстан
рейтинг
11:55, 15 июня 2026
Самые эффективные страны в борьбе за экологию и на каком месте Казахстан
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
16:40, 12 июня 2026
Уровень общемировой коррупции продолжает расти, а как оценивают Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сатпаев останется в &quot;Челси&quot;: хозяин &quot;Кайрата&quot; Боранбаев посетит первый матч лондонцев в АПЛ
14:56, Сегодня
Сатпаев останется в "Челси": хозяин "Кайрата" Боранбаев посетит первый матч лондонцев в АПЛ
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:41, Сегодня
Две борчихи из Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира
Почему &quot;Левски&quot; может выбить &quot;Кайрат&quot; из ЛЧ: три ключевых фактора
14:40, Сегодня
Почему "Левски" может выбить "Кайрат" из Лиги чемпионов УЕФА: три ключевых фактора
Елдос Сметов
14:31, Сегодня
Стал известен официальный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиатские игры-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: