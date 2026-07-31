#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
474.63
544.5
5.92
Статьи

Жумагали Исмаилов: За пять лет количество высокотехнологичных медуслуг в АМКБ выросло с двух до 31 видов

генеральный директор управляющей компании IAMS Жумагали Казыбаевич Исмаилов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:00 Фото: пресс-служба АМКБ
Алматинская многопрофильная клиническая больница за последние годы значительно расширила возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Сегодня медицинское учреждение входит в тройку лидеров Казахстана по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом рассказал генеральный директор управляющей компании IAMS Жумагали Казыбаевич Исмаилов.

По его словам, развитие больницы стало результатом системной работы по модернизации, внедрению современных медицинских технологий и повышению квалификации специалистов.

"Наша главная задача – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной каждому пациенту. Для этого важно не только оснащать больницу современным оборудованием, но и создавать условия для профессионального роста врачей, внедрения новых методик лечения и обмена опытом с ведущими отечественными и зарубежными клиниками".Жумагали Исмаилов

Одним из главных показателей развития стало расширение перечня высокотехнологичных медицинских услуг. Если пять лет назад в больнице выполнялось всего два вида ВТМУ, то сегодня пациентам доступен уже 31 вид высокотехнологичной медицинской помощи.

больница, поликлиника, врачи, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:00

Фото: пресс-служба АМКБ

Как отметил Жумагали Исмаилов, современные технологии позволяют проводить сложнейшие оперативные вмешательства по сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии, урологии, гинекологии, общей хирургии и другим направлениям.

Только за первое полугодие 2026 года специалисты Алматинской многопрофильной клинической больницы выполнили более 5 тысяч операций.

генеральный директор управляющей компании IAMS Жумагали Казыбаевич Исмаилов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:00

Фото: пресс-служба АМКБ

По словам руководителя управляющей компании IAMS, ежегодно увеличивается количество пациентов из других регионов Казахстана, а также иностранных граждан, которые выбирают АМКБ для получения специализированной медицинской помощи.

"Доверие пациентов к нашей больнице растет. Это подтверждает, что выбранный нами курс на развитие высокотехнологичной медицины является правильным. Мы намерены и дальше расширять возможности клиники". Жумагали Исмаилов

До конца 2026 года в Алматинской многопрофильной клинической больнице планируют внедрить еще пять новых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит расширить спектр сложных операций и сделать современные методы лечения доступными для еще большего числа пациентов.

По словам Жумагали Исмаилова, стратегическая цель остается неизменной – обеспечить жителям Казахстана возможность получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы страны.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики
11:00, 06 ноября 2024
Какие виды высокотехнологичной медицинской помощи получат казахстанцы
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
17:10, 23 сентября 2024
Жителей Астаны предупредили о возможных задержках при предоставлении медуслуг
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
09:33, 10 ноября 2025
Минздрав пересмотрел критерии высокотехнологичной медицинской помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Томас Мартин Этчеверри
08:49, Сегодня
31-я ракетка мира из Аргентины Этчеверри примет участие в Almaty Open 2026
Полина Кудерметова
08:19, Сегодня
Экс-россиянка, выступающая за Узбекистан, Кудерметова проиграла на турнире Washington Open
Джейк Пол
07:46, Сегодня
Джейк Пол намерен дебютировать в ММА
Ига Швёнтек
07:15, Сегодня
Ига Швёнтек похвасталась неожиданным талантом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: