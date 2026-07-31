Жумагали Исмаилов: За пять лет количество высокотехнологичных медуслуг в АМКБ выросло с двух до 31 видов

Алматинская многопрофильная клиническая больница за последние годы значительно расширила возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Сегодня медицинское учреждение входит в тройку лидеров Казахстана по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом рассказал генеральный директор управляющей компании IAMS Жумагали Казыбаевич Исмаилов.

По его словам, развитие больницы стало результатом системной работы по модернизации, внедрению современных медицинских технологий и повышению квалификации специалистов.

"Наша главная задача – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной каждому пациенту. Для этого важно не только оснащать больницу современным оборудованием, но и создавать условия для профессионального роста врачей, внедрения новых методик лечения и обмена опытом с ведущими отечественными и зарубежными клиниками". Жумагали Исмаилов

Одним из главных показателей развития стало расширение перечня высокотехнологичных медицинских услуг. Если пять лет назад в больнице выполнялось всего два вида ВТМУ, то сегодня пациентам доступен уже 31 вид высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: пресс-служба АМКБ

Как отметил Жумагали Исмаилов, современные технологии позволяют проводить сложнейшие оперативные вмешательства по сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии, урологии, гинекологии, общей хирургии и другим направлениям.

Только за первое полугодие 2026 года специалисты Алматинской многопрофильной клинической больницы выполнили более 5 тысяч операций.

Фото: пресс-служба АМКБ

По словам руководителя управляющей компании IAMS, ежегодно увеличивается количество пациентов из других регионов Казахстана, а также иностранных граждан, которые выбирают АМКБ для получения специализированной медицинской помощи.

"Доверие пациентов к нашей больнице растет. Это подтверждает, что выбранный нами курс на развитие высокотехнологичной медицины является правильным. Мы намерены и дальше расширять возможности клиники". Жумагали Исмаилов

До конца 2026 года в Алматинской многопрофильной клинической больнице планируют внедрить еще пять новых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит расширить спектр сложных операций и сделать современные методы лечения доступными для еще большего числа пациентов.

По словам Жумагали Исмаилова, стратегическая цель остается неизменной – обеспечить жителям Казахстана возможность получать медицинскую помощь мирового уровня, не выезжая за пределы страны.

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