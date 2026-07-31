Знаки и разметка LEZ в Алматы: что изменится для автомобилистов

Необычные дорожные знаки и разметка привлекли внимание алматинцев. В центре города появились обозначения LEZ. Они вызвали вопросы у многих автомобилистов. Специалисты объяснили, к каким изменениям готовиться владельцам авто. Zakon.kz досконально изучил тему.

В Алматы на въездах в исторический центр города и выездах из него установили новые таблички с аббревиатурой LEZ, а рядом на асфальте начертили дорожную разметку с тем же иностранным термином. В общей сложности разместили 134 конструкции.

"Разметка является одним из инструментов, благодаря которому происходит процесс уведомления водителей о том, что он заезжает в экологическую зону. Есть дополнительные дорожные знаки – 5.50 и 5.51. Знак 5.50 свидетельствует о том, что вы заезжаете в экологическую зону, а 5.51 – о том, что вы эту зону покидаете. А разметка как раз для того, чтобы водитель обратил на это внимание. Помимо того, что мы делаем разметку, установили дорожные знаки. Также за счет push-уведомлений оповещаем водителя, что он находится в этой зоне. Наша задача – максимально уведомить человека, что он заехал в зону, которая работает в тестовом техническом режиме", – пояснил координатор проекта LEZ Дулат Маратов.

LEZ – зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ – определена в так называемом "золотом квадрате": южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан, западнее проспекта Достык.

В выделенный квадрат не должны заезжать автомобили, у которых выхлопные газы превышают допустимую норму.

Оператором Зоны является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг" Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, согласно Постановлению горакимата от 25.02.2026 года №1/119.

У горожан о зоне с низким уровнем выбросов мнения разные. Одни поддерживают это нововведение, другие считают его излишним.

"Я думаю, правильно, что вводят такую зону в Алматы. Она хотя бы немного должна улучшить экологическую ситуацию. Главное, чтобы уровень выбросов специалисты проверяли добросовестно, а не просто брали деньги за прохождение техосмотра", – сказала пешеход Марина.

А владельцы подержанных автомобилей запереживали. Говорят, особенно сложно будет тем, кто приезжает в центр города на работу из области на старых машинах.

"Вот у меня, например, Camry 1999 года выпуска. Я боюсь, что не смогу заезжать в центр, а здесь у нашей компании офис. Живу в Каскелене, на общественном транспорте добираться нереально, денег на машину поновее пока нет. Лично меня интересует, почему для этой зоны выбрали именно "золотой квадрат", а не верхнюю часть города, например", – рассуждает автомобилист Диас.

Основные цели создания LEZ:

Снижение уровня загрязнения воздуха. Ограничение въезда старых, "дымных" машин позволяет снизить количество вредных выбросов в плотно населенных районах.

Улучшение здоровья жителей. Сокращение выхлопов способствует снижению заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых болезней у населения.

Стимулирование перехода на "чистый" транспорт. Зоны поощряют использование современных автомобилей с экологическими стандартами или электромобилей.

Планируется реализовать проект в три этапа:

С 1 июня 2026 года – уведомление о заезде в Зону посредством табличек и разметки. С 1 августа 2026 года – уведомление о необходимости прохождения технического обследования до 8 января 2027-го. С 8 января 2027 года – ограничения на эксплуатацию в пределах Зоны транспортных средств, не прошедших техническое обследование и не подтвердивших соответствие нормативам выбросов. Въезд допускается только при наличии положительного результата техобследования.

Техническое обследование – процедура, проводимая линиями технического осмотра для определения уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах автотранспортного средства и доступа в Зону.

Показатели выбросов для определения экологического класса транспортных средств можно прочитать здесь. Отдельно предусмотрены технические и экологические требования к дизельным двигателям.

Для коммерческого транспорта на дизельном топливе стандартов "Евро-4" и выше установлена обязанность по закупке реагента для очистки выхлопных газов с нормой расхода: не менее 15 литров на 1000 километров пробега на каждую единицу автотранспорта.

Надо ли уже проходить проверку

Сейчас водителям предпринимать какие-либо действия не нужно. Весь автотранспорт может свободно въезжать в экозону. Экологическое обследование станет обязательным позже. Проводить его будут при прохождении техосмотра, поэтому отдельно оплачивать процедуру не придется. Срок действия результатов – год.

Какие авто будут проверять

Экоконтроль затронет автомобили с бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями. Исключение сделано только для электрокаров, поскольку от них нет выхлопных газов.

В процессе проверки специалисты измерят содержание угарного газа и углеводородов в выхлопе бензиновых машин. У дизельных проверят еще дымность, состояние сажевого фильтра, работу системы очистки выхлопных газов и экодатчиков.

При неисправной выпускной системе или горящем индикаторе Check Engine автомобиль обследование не пройдет.

После прохождения проверки сведения автоматически попадут в единую базу данных.

Фиксировать нарушения будут камеры видеонаблюдения по госномеру авто. Но до окончания "пилота" никаких ограничений движения нет, отметили в "Алматы паркинге".

"Сейчас идет работа по сбору данных, по хранению единой цифровой системы для мониторинга и так далее. А фиксация нарушений будет происходить с помощью камер. Это будет полностью автоматизировано: камеры фиксируют машину, что она заехала, на предмет соответствия опять же по техническому обследованию – прошел или не прошел, автомобиль какого эко-еврокласса заехал в зону. В рамках тестового периода штрафы не предполагаются. По итогам пилота будет объяснение, что будет делаться дальше и в каком направлении. А пока происходит техническая интеграция", – разъяснил координатор проекта LEZ Дулат Маратов.

Как подготовить авто к новым правилам?

Несмотря на то, что они еще не вступили в силу, владельцам подержанных автомобилей уже сейчас следует обратить внимание на техническое состояние своего железного коня. Когда завершится пилотный режим, неисправная выхлопная система, удаленный катализатор или проблемы с экологическим оборудованием могут стать причиной отрицательного результата при прохождении обследования.

Подумали ли о возрастных владельцах старых авто?

В зоне с низким уровнем выбросов живет немало пожилых людей, которые не могут позволить себе заменить старый автомобиль на более экологичный. Не окажутся ли они перед выбором: нарушать правила или избавляться от личного транспорта? Такой вопрос мы задали специалистам и получили развернутый ответ.

"Сейчас как раз-таки в рамках построения этой инфраструктуры осуществляется сбор данных, какое количество пожилых проживает в указанном квадрате и вообще в целом в городе, что нужно делать для них, какую альтернативу этим людям предоставить. В международной практике людям, у которых машина не соответствует экологическому классу, всегда предоставляется общественный транспорт в качестве альтернативы. Если мы говорим про людей в возрасте из социально уязвимых слоев населения, для них автокредитование даже на льготных условиях будет не совсем подходящим. Поэтому тут нужен пересмотр других вариантов и, возможно, еще какие-то дополнительные опции", – прокомментировал координатор проекта LEZ Дулат Маратов.

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Мировой опыт

Зоны LEZ с давних пор действуют в крупных городах Европы и Азии. Ключевая задача – снизить загрязнение воздуха за счет контроля состояния автомобилей.

"Международный опыт в любом случае всегда учитывается. В Москве подобная система уже где-то применяется. Правда, она называется не LEZ, у них своя аббревиатура, но они по этому же пути пошли. В Москве аналогичная проблема с воздухом. По данным портала Iqair, который составляет рейтинг загрязнения воздуха во всех городах мира, Алматы, к глубокому сожалению, занимает 26-27 место в среднем в теплое время суток. А в зимний период Алматы входит в топ-4. Понятное дело, что решения нужно принимать не только в части ограничения автотранспорта, но и в виде каких-то других ограничительных мер. Например, для тех же ТЭЦ", – резюмировал координатор проекта LEZ Дулат Маратов.

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Для машин, собранных в Казахстане, России и других странах СНГ, ориентиром считается экологический стандарт "Евро". Бензиновые и газовые автомобили, начиная с 2016 года выпуска, относятся к эко-классу "Евро-5" и выше. Для дизельных авто действует аналогичный принцип. Однако окончательное соответствие норме определяется на экологическом обследовании по фактическому уровню вредных выбросов.