Сериалы августа-2025: долгожданные продолжения и премьеры

Если каждый вечер вы задаетесь вопросом, что бы посмотреть после длинного рабочего дня, эта подборка Zakon.kz для вас. Тем более в этом году август неожиданно порадовал богатством выбора – многие уже полюбившиеся проекты получили продолжение, не обошлось и без парочки громких премьер.

Продолжения

"Уэнздей"

К радости своих многочисленных поклонников, мрачноватая девочка с косой возвращается на экраны.

В прошлом, дебютном, сезоне наследница четы Аддамс успела с треском вылететь из обычной школы – за излишний радикализм в борьбе с буллингом, поступить в учреждение для трудных и слегка "волшебных" подростков, подружиться со своей полной противоположностью и даже открыть настоящую охоту на монстра. А, и покорить не одно зрительское сердце, конечно.

В новом сезоне она продолжит обучаться в академии "Невермор" и бороться со злом, которое, если верить обещаниям создателей, станет еще коварнее и опаснее. А вот романтическая линия, судя по всему, будет безжалостно порезана в пользу большей готичности и саспенса, имейте в виду.

К слову о готитчности. Ожидается, что сюжет на сей раз уделит пристальное внимание отношениям "Среды" непосредственно с семейкой Аддамс, особенно с матерью.

"Царь горы"

Хорошая новость для любителей этого старенького мультсериала, рассчитанного на взрослую аудиторию. Вы, наверное, уже и не надеялись на чудо, но случился 14 сезон!

Напомним, ситком повествует о жизни типичной американской семьи в типичном американском городе. Несмотря на комедийную направленность, "Царь горы" никогда не боялся размышлять на сложные темы отношений отцов и детей, любви, преданности, дружбы и чести.

Впрочем, со старта культовой истории немало воды утекло. Главные герои успели повзрослеть, измениться, нажить мудрости и морщинок на лице. По сюжету они возвращаются домой после долгой отлучки – и вынуждены адаптироваться к произошедшим переменам.

"Миротворец"

Криса Смита авторы рецензий именую по-разному. Кто-то ассоциирует его с грустным клоуном, кто-то напрямую называет недалеким антигероем. Другим ближе представление о нем как о болезненно патриотичном наемнике. Так или иначе, персонаж присоединяется к отряду спецназа, цель которого – спасти человечество от неких "бабочек": существ, захватывающих тела людей. Правда, самого Миротворца тяготят моральные конфликты и разрывают внутренние противоречия.

В новом, втором сезоне Смит продолжит сражаться, рефлексировать, примиряться с собственным темным прошлым и искать истинное предназначение. А в перерывах между забористым экшном и страданиями – сыпать шутками ниже пояса. Словом, делать все то, за что его и любят.

"Вторжение"

Инопланетное, как нетрудно догадаться. Очередная фантазия на тему угрозы со стороны "соседей по Вселенной", но с весьма нестандартным подходом. Так, трагедия показана глазами совершенно разных, не знакомых друг с другом людей, "разбросанных" по всему земному шару. Да и само вторжение происходит без дыма и пыли, неспешно, но пугающе неотступно.

3 сезон наконец пересечет ранее существовавшие параллельно сюжетные линии и приведет повествование к кульминации. Пора давать незваным гостям решительный отпор.

Премьеры

"Вождь войны"

Творение режиссера, сценариста, продюсера и актера Джейсона Момоа, в числе прочего известного киноманам по роли Кхала Дрого в популярном "мыле" "Игра престолов".

Момоа имеет гавайские корни, поэтому "Вождь войны" очень личный для него проект – он переносит зрителя во времена междоусобицы на Гавайских островах. Вернувшийся на родину воин Каиана оказывается в эпицентре кровопролития и решает переломить ситуацию.

"Очи Ваканды"

Шоу посвящено воителям выдуманной страны Ваканда, призванным отправляться на опасные миссии, дабы вернуть назад похищенные артефакты из вибраниума (вымышленный прочный металл, из которого сделаны доспехи Черной пантеры и щит Капитана Америки – прим. авт.). Каждая серия раскроет отдельную сюжетную арку. Яркие приключения и приятная глазу анимация – прилагаются.

"Бабочка"

Дэвида настигает прошлое. Некогда агент разведки, теперь он вынужден скрываться от желающих отнять у него жизнь. Проблема в том, что первая в очереди – его родная дочь, давно мысленно похоронившая отца и никак не ожидавшая оказаться с ним по разные стороны баррикад.

Добавим, что 27 июля HBO опубликовал на своем YouTube-канале двухминутный тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Фильм станет приквелом франшизы ужасов по мотивам романа Стивена Кинга. Действие шоу развернется в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет о первых появлениях зловещего клоуна Пеннивайза в провинциальном городке Дерри.

Первый сезон из девяти эпизодов стартует в октябре 2025 года, но точной даты пока нет. Придется набраться терпения.