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Статьи

Как в Казахстане готовят операторов военных дронов – фоторепортаж

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Современное поле боя все чаще остается за беспилотниками, а успех их работы зависит не только от технологий, но и от мастерства операторов. Как в Казахстане готовят специалистов, которым предстоит управлять FPV-дронами, разведывательными комплексами и другими БПЛА, – в материале Zakon.kz.

Еще несколько лет назад беспилотники воспринимались скорее как техника будущего. Сегодня они уже стали одним из ключевых инструментов современной армии. Именно БПЛА все чаще выходят на первые роли, помогая выполнять задачи, которые раньше требовали участия большого числа военнослужащих и серьезного риска. Разведка, корректировка огня, доставка грузов и боеприпасов, выполнение специальных миссий – все это сегодня во многом ложится на плечи операторов беспилотных авиационных систем.

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

В Казахстане операторов военных беспилотников готовят в Алматы, в Школе подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Практические занятия проходят на учебном полигоне Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Здесь будущие операторы учатся уверенно управлять различными типами дронов, выполнять полетные задания и отрабатывать навыки, которые им предстоит применять уже в войсках.

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Сегодня школа обучает работе сразу с несколькими типами беспилотных авиационных систем, каждая из которых предназначена для решения определенных задач. Особое внимание уделяется подготовке операторов FPV-дронов (First Person View). Это беспилотники, которыми управляют через специальные очки или шлем, получая изображение с камеры в режиме реального времени.

Фактически пилот видит происходящее глазами самого дрона, что позволяет максимально точно управлять аппаратом даже на сложных маршрутах. Такие БПЛА применяются для разведки, корректировки огня и выполнения других специальных задач.

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Еще одно направление – работа с разведывательными беспилотниками Skylark. Эти аппараты способны часами вести наблюдение практически незаметно для противника.

Поднявшись на несколько сотен метров, они передают оператору детальное изображение местности, позволяя обнаруживать отдельные цели и контролировать обстановку на значительном расстоянии. Обслуживает комплекс расчет из четырех человек.

"Электронная аппаратура этого комплекса позволяет с высоты в несколько сотен метров различать отдельных людей на земле и передавать изображение оператору в режиме реального времени", – рассказал старшина Мурат Мухитов.
беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

Кроме разведывательных аппаратов, военнослужащих обучают эксплуатации тяжелых беспилотников, предназначенных для перевозки различных грузов. Они способны доставлять необходимое оборудование, боеприпасы и другие материалы туда, куда добраться наземной технике бывает сложно или опасно.

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

По словам начальника отдела беспилотных систем и робототехнических комплексов Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК подполковника Александра Гулова, программа обучения строится с учетом современных требований и опыта применения беспилотных технологий.

"Обучение проводится с учетом современных требований и опыта применения беспилотных технологий. Основной упор сделан на практическую подготовку, благодаря чему выпускники готовы эффективно применять полученные знания в войсках", – отметил подполковник Александр Гулов.

Стоит отметить, что сейчас обучение ведется достаточно интенсивно. До конца 2026 года планируется организовать десять подготовительных курсов. Это связано с растущей потребностью армии в данных специалистах.

беспилотники, дроны, военные беспилотники, военослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 18:00

Фото: Zakon.kz

После завершения обучения военнослужащие возвращаются в свои воинские части уже не просто операторами. Они становятся инструкторами, передавая полученные знания своим сослуживцам и помогая расширять систему подготовки специалистов по беспилотной авиации непосредственно в войсках.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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