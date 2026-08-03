Пенсия в ритме рока: жительница Шымкента освоила барабаны в 64 года

Жительница Шымкента Людмила Прямкова в 64 года впервые села за барабанную установку, а теперь выступает на городском Арбате и собирает аплодисменты прохожих. Корреспондент Zakon.kz узнал, что вдохновило горожанку освоить барабаны после выхода на пенсию.

Скрасить пенсию звуками барабанов решила жительница Шымкента Людмила Прямкова. Вместо вязания и закрутки банок активная горожанка выбрала необычное хобби и решила в свои 64 научиться "бить" любимые композиции. Так каждый вечер у отдыхающих на Арбате есть возможность услышать группу "Кино", популярные мелодии современных артистов и даже зарубежных исполнителей.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Всю жизнь я проработала экономистом. Даже когда вышла на пенсию, продолжала трудиться. Потом все-таки решила выйти на заслуженный отдых. В один из дней листала ленту соцсетей и увидела, как классно музыкант играл на барабанах. Не растерялась! Позвонила в школу и спросила, смогут ли они научить играть человека, которому далеко за 60. Мне сказали: "Приходите". И вот я уже закончила первую ступень", – с улыбкой рассказывает героиня.

Музыкальные начинания активно поддержали дети и внуки Людмилы. Сын даже подарил специальную барабанную установку для дома, чтобы бабушка могла заниматься, при этом не нарушая покой соседей. Домашняя электроника позволяет Людмиле отрабатывать ритмы в любое удобное время. Звук выводится в наушники. Так увлечение, начавшееся с ролика в социальных сетях, постепенно стало частью ее повседневной жизни.

"Только для души! Мне просто хочется сказать всем, кто сейчас готовится к пенсии или уже вышел на нее, что это новый, очень интересный этап в жизни. И есть возможность попробовать все то, на что раньше не хватало смелости", – говорит горожанка.

В репертуаре барабанщицы не только классические ритмы, но и современные хиты. Композиция "Моя игра" российского исполнителя Басты с первых аккордов привлекает внимание прохожих. Людмилу активно поддерживают аплодисментами, а некоторые просят подержать в руках палочки и показать небольшой мастер-класс.

"Большое заблуждение, когда говорят, что нужен талант и слух. На деле нужно большое желание, чтобы сесть за барабанную установку. Ко мне на занятия ходят и малыши шести лет, а самый взрослый мой ученик – это Людмила, и она благодаря труду и упорству ежедневно делает успехи", – говорит преподаватель Максим Семлянских.

Барабаны относятся к древнейшим музыкальным инструментам, однако современная ударная установка появилась сравнительно недавно. Игра на барабанах требует не только чувства ритма, но и хорошей координации: музыканту приходится одновременно работать руками и ногами, удерживать темп и запоминать ритмический рисунок композиции. При этом начать обучение можно в любом возрасте: важны желание заниматься и готовность постепенно осваивать более сложную программу.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Людмила записалась в школу барабанщиков всего год назад, однако сложность инструмента ее не остановила. Благодаря регулярным занятиям она уже сыграла на первом отчетном концерте и выступила перед жителями города, а видео с ее выступлениями в соцсетях собирают множество просмотров и комментариев со словами поддержки и восхищения.