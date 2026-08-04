Сквоттеры по-казахстански: что делать, если арендатор отказывается съезжать из вашего жилья

Как говорится, оккупанты и есть оккупанты. Хоть в далекой Испании, хоть в родном Казахстане. Заручившись поддержкой юриста, Zakon.kz разбирался, что делать, когда вроде бы незыблемое право на собственность оказывается бессильным перед лицом чужой наглости.

При чем здесь родина фламенко, корриды и сиесты? В Испании, равно как и в ряде других европейских государств, процветает такое странное социальное явление, как сквоттинг – захват пустующих помещений людьми, не имеющими никаких законных прав на оные. Дело в нюансах местного законодательства, согласно которому каждый имеет право на жилье. Чем и пользуются так называемые сквоттеры, или, проще говоря, окупасы, прекрасно зная: выселить их реально только через суд. Впрочем, даже готовность дробиться в жерновах грузной, но неповоротливой бюрократической машины не гарантирует собственнику разрешения дела в его пользу – суд может неожиданно встать на сторону несчастных и обездоленных, обездоливая по пути "счастливых и упакованных".

Но это, конечно, "у них". А что у нас? Шанс, предположим, вернуться из отпуска и встретить в кухне неизвестного с фомкой, преспокойно пьющего чай из вашей любимой кружки, наверное, невелик. Другое дело – добровольно пустить его в свой "огород", еще и любезно предложив экскурсию по будущим владениям.

Речь об аренде. Пример из жизни: мужчина "по-свойски" впускает пожить в квартиру знакомую через одно рукопожатие даму. Плата символическая, договоренности в массе – на словах. Дама живет в квартире полтора года и бед не знает, но ровно до момента, пока владелец квадратных метров не затребовал их назад. Арендатор в ответ заявляет ошарашенному собственнику, мол, никуда съезжать не собираюсь, встретимся в суде. А задумаешь угрожать – напишу заявление. По крайней мере, так историю изложил пользователь Facebook.

Мнения в комментариях под постом разделились. Кто-то советовал арендодателю вызывать участкового, кто-то и вовсе разрывать провода и сносить двери с петель. А кто-то предположил, что иные казахстанцы превратно поняли нормы Конституции.

Напомним, согласно статье 28, "жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом".

Вместе с тем еще в апреле текущего года Верховный суд выступил с разъяснением данной нормы – во избежание неверных трактовок. Так, с одной стороны, упомянутая статья закрепляет защиту прав собственников жилья. С другой, там же отмечалось, что и практика для нашей страны не нова... И судебные разбирательства не новы. Хотя по статистике, в 2025 году из 2,7 тыс. дел о выселении лишь 6%, или 160 дел, касались квартиросъемщиков.

"Да, Конституция, по сути, не изменила ранее действовавший порядок. Принудительное выселение из жилых помещений всегда было возможно исключительно в судебном порядке. При этом к выселяемым относятся и временные жильцы, независимо от срока аренды. Даже если собственник пустил арендатора без оформления письменного договора, все равно принудительно выселять его без суда будет неправомерно", – говорит юрист Сергей Уткин.

– А если вызвать участкового?

– Вызов участкового инспектора вряд ли поможет, поскольку полиции запрещено вмешиваться в гражданско-правовые отношения. А если собственник пойдет на хитрость и заявит полиции, что арендатор будто бы неправомерно ворвался в его квартиру без его разрешения, что безусловно является правонарушением, то есть большая вероятность самому попасть под уголовную статью о заведомо ложном доносе. В полиции легко разберутся с тем, как было на самом деле.

К слову, продолжает юрист, не поможет и попытка вытравить опостылевших квартирантов как тараканов. Вернее даже – навредит. Поскольку отключение нежеланным гостям коммунальных услуг, замена замков, выставление чужих чемоданов на лестничную клетку, применение физической силы и подселение буйных соседей могут быть расценены полицией как самоуправство. Тогда уже сам собственник рискует подпасть под уголовную ответственность.

"В общем, арендатор может быть юридически подкован, поэтому крайне важно не совершать ошибок. Если вы не предусмотрели всех моментов в договоре аренды или вовсе не заключили его, остается только обратиться в суд. Конечно, на это может уйти до полугода, пока решение вступит в законную силу и судебный исполнитель на основании исполнительного листа сможет принудительно выселить арендатора, но, согласитесь, это лучше, чем уголовная ответственность за самоуправство или заведомо ложный донос. Так что Конституция защищает права не только собственников, но и арендаторов, которые являются такими же гражданами Казахстана. А недобросовестность и незаконность действий арендатора в спорной ситуации устанавливается только судом", – предупреждает Сергей Уткин.

По его словам, совет для арендодателей один: грамотно составлять договор аренды, прописывать в нем все тонкости, связанные с прекращением договора и освобождением помещения, указывать, какие действия собственника не являются выселением и самоуправством, поскольку прямо предусмотрены в договоре. Желательно – с помощью юриста, ведь каждая ситуация уникальна и требует детального рассмотрения.

Избавит ли это от необходимости бегать по судам, пытаясь избавиться от навязчивого вселенца? Честно говоря, не факт. Подкованный арендатор волен сказать, что он не согласен с прекращением договора, собственник не прав – вот вам и гражданско-правовой спор, который решается... Сами понимаете, где.

Снизит ли остроту головной боли? Вероятно. Имея подстеленную соломку в виде грамотно составленного договора, чуть спокойнее спорить с поборниками теории "кто первый замки сменил, того и тапки". А уж если в создании документа был задействован юрист, с него, юриста, еще и убытки можно взыскать. Это на случай, если какое-то условие договора не сработало и арендодателя привлекли, скажем, к ответственности за прописанные действия, подытожил Уткин.