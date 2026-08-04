Любовь, яблоки и служба: как в Казахстане готовят собак для особых задач

Служебные собаки умеют не только находить наркотики и взрывчатку. У каждой из них свои вкусовые предпочтения, они искренне скучают по хозяевам и даже по-настоящему влюбляются. Как проходит их подготовка и почему кинологи называют питомцев напарниками, – в материале Zakon.kz.

В Кинологическом центре Агентства РК по финансовому мониторингу, который находится в Алматы, готовят специалистов и служебных собак, которые помогают искать наркотики, взрывчатые вещества, оружие, деньги и другие запрещенные предметы.

Здесь не только обучают кинологов, но и выращивают и дрессируют собак как для органов финансового мониторинга, так и для правоохранительных и других силовых структур всего Казахстана.

Собаки проходят серьезную подготовку, а вместе с ними учатся и их проводники. Будущие кинологи изучают теорию, много времени проводят на практике, осваивают методы поиска, учатся понимать поведение животных и работать с ними как с настоящими напарниками. По словам руководителя отдела специальной подготовки Рустема Байгуданова, рабочие будни специалистов расписаны буквально по минутам.

"Рабочий день начинается с 9:00. После построения кинолог идет к своему питомцу, кормит его, осматривает, обращает внимание на настроение, на аппетит. Если что-то не так, ведет его к ветеринару. Затем начинаются занятия, отработка упражнений, полоса препятствий, физические нагрузки. Занятия заканчиваются в 16:00, и к 20:00 у собак ужин. Раз в неделю пес должен обязательно отдыхать", – рассказал Рустем Байгуданов.

По словам специалиста, служебная собака – это не просто помощник, а полноценный партнер, здоровье и настроение которого напрямую влияют на результат работы. Особое место в жизни Рустема Байгуданова занимает пес по кличке Чадос. С ним связана история, которую в центре вспоминают с улыбкой.

"Моего пса по кличке Чадос я привез из Латвии. Там я проходил обучение, где мне и дали этого пса. Интересный факт – он большой любитель яблок. В кинологическом центре, где мы проходили подготовку, была небольшая яблоня. Во время прогулок я срывал фрукт и ел. Однажды я заметил, что Чадос глазами просит угостить его. Я дал ему яблоко. С того момента у нас с ним появилась традиция – во время вечерней прогулки останавливаться у этой яблони. Чадос становился на задние лапы и грыз яблоки прямо с ветки", – рассказал кинолог.

Однако однажды любовь к фруктам едва не стоила им успешной сдачи экзамена. Во время выполнения выпускного задания Рустему Байгуданову вместе со своим псом необходимо было найти три закладки с условным наркотиком. Как назло, все три пакетика были спрятаны вокруг их яблони.

"Чадос наотрез отказался искать наркотики, пока не поест яблок. Он не реагировал на команды, не обращал внимание на строгий голос и на мои отчаянные уговоры приступить к работе. В итоге он приступил к поиску наркотика только после того, как наелся фруктов", – сказал Рустем Байгуданов.

В центре вспоминают еще одну необычную историю. На этот раз – о настоящей собачьей любви. Во время подготовки из Мангистау приехал кинолог со своей собакой по кличке Центурион. В центре пес познакомился с немецкой овчаркой и буквально потерял голову.

"Он рвался с поводка, когда проходил мимо нее. Выл и скулил, отказывался выполнять команды, если не видел ее в течение дня", – рассказывает кинолог.

Позже выяснилось, что по ночам влюбленный пес перепрыгивал через забор своего вольера и убегал к своей избраннице. До рассвета он всегда успевал вернуться обратно, поэтому никто ничего не замечал. Но однажды романтическое свидание затянулось.

"После бурной ночи пес уснул в лапах своей возлюбленной и проспал рассвет. Кинолог обнаружил их спящими в обнимку", – пояснил сотрудник центра.

После окончания подготовки Центурион вместе со своим хозяином вернулся в Мангистаускую область. Сотрудники центра говорят, что еще долгое время пес не подпускал к себе других собак.

Несмотря на такие забавные истории, работа кинолога остается серьезной и ответственной. От подготовки собаки нередко зависит успешное раскрытие преступлений и безопасность людей. При этом сотрудники центра уверены, что главным качеством будущего кинолога является вовсе не диплом и сфера образования.

"Чтобы работать с собаками, в первую очередь необходимо желание и любовь к животным. Практически любой человек может прийти в центр на работу независимо от образования", – сказал Рустем Байгуданов.

Именно поэтому здесь считают, что настоящего кинолога отличают не столько профессиональные навыки, сколько доверие между человеком и собакой. Ведь для четвероногого напарника хозяин – это лучший друг, а любая сложная задача остается всего лишь увлекательной игрой.