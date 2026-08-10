Путь к Абаю: как стихи великого мыслителя покорили сердце Изабеллы из Атырау

10 августа 2026 года в Казахстане отмечают День Абая. Праздник напоминает о богатом наследии великого мыслителя и объединяет людей разных национальностей. Для 25-летней Изабеллы Галстян из Атырау именно его произведения открыли путь к казахскому языку и культуре, сообщает Zakon.kz.

Когда Изабелла Галстян читает стихи Абая или исполняет песни на его слова, она нередко слышит один и тот же вопрос: "Ты, наверное, метиска?". Собеседники не верят, что девушка армянского происхождения может настолько свободно говорить по-казахски, а еще писать стихи. А началось все с творчества Абая, которое открыло для школьницы из Атырау мир казахского языка, культуры и истории.

В семье Галстян бережно хранят армянские традиции. Дома говорят на родном языке, отмечают национальные праздники, готовят блюда, которые передаются из поколения в поколение. Но мало кто знает, что в их доме нашла свое особое место и казахская культура. На книжных полках стоят произведения казахских писателей, в доме звучат песни Розы Рымбаевой и Тамары Асар, а особое место занимает творчество Абая Кунанбаева.

Фото: из архива Изабеллы Галстян

13 лет назад семья переехала в Атырау из Армении. Изабелле тогда было всего три года. Именно этот город стал для нее родным. Здесь она пошла в детский сад, затем в среднюю школу №14 имени Чехова, где этой осенью перейдет в десятый класс. Здесь же она впервые вышла на сцену. Вокалом девушка занимается уже 11 лет – с 4-летнего возраста.

"С пятого класса я начала изучать казахский язык особенно серьезно. Именно тогда к нам пришла молодая учительница казахского языка Айсана Куанышкерейкызы. Она мне очень понравилась, мы много общались, и тогда я поняла, что хочу знать язык намного лучше. Продолжить мой путь помогла еще один педагог казахского языка – Толганай Шагыр. И я еще много занималась самостоятельно. Чтобы расширить словарный запас, читала, старалась везде разговаривать на казахском везде, где была возможность", – рассказывает Изабелла.

Вместе с языком пришел интерес к казахской литературе. Девушка начала участвовать в олимпиадах, литературных конкурсах, открывала для себя произведения классиков, знакомилась с историей и философией казахского народа. Особое место в этом пути занял Абай.

"Для меня Абай – не только великий поэт и мыслитель, но и человек, который своим творчеством призывает нас становиться лучше, стремиться к знаниям и постоянно работать над собой. Я полюбила его стихи. Когда читаешь Абая, понимаешь, что его мысли актуальны и сегодня. Он учит быть честным, образованным, уважать людей, постоянно работать над собой. Мне захотелось глубже понять его произведения, а потом и самой писать стихи на казахском языке", – говорит девушка.

Сегодня в ее тетрадях появляются собственные стихотворения на казахском языке. Пока их читает лишь узкий круг близких людей и педагогов, но именно Абай, признается Изабелла, стал главным вдохновителем ее первых поэтических опытов.

Фото: из архива Изабеллы Галстян

"Сейчас родители иногда сами учатся у меня и спрашивают, как правильно сказать то или иное слово. У меня два младших брата – восьмилетний Эмиль и годовалый Эдвин. Они родились уже в Казахстане и растут в многоязычной семье. Многие уверены, что у нас есть казахские корни. Но нет, я чистокровная армянка. Просто очень люблю казахскую культуру, язык и историю. Мне всегда интересно узнавать что-то новое. Я армянка, но сердцем я казашка", – улыбается Изабелла.

В 2026 году она стала победительницей престижного республиканского конкурса "Абай оқулары". К тому времени Изабелла уже успела стать призером конкурсов "Фариза оқулары" и "Кадыр Мырза Әлі оқулары", где занимала вторые и третьи места.

"Настоящим испытанием стали XXVII республиканские "Абай оқулары", прошедшие в 2026 году в Семее – на родине великого поэта. В финале я исполнила три произведения Абая – "Мен бір жұмбақ адаммын", "Желсіз түнде жарық ай" и "Айттым сәлем, Қаламқас". Самой сложной для меня стала песня "Мен бір жұмбақ адаммын". Это очень глубокое произведение. Его нельзя просто выучить. Нужно прожить каждую строчку, понять каждую мысль Абая", – говорит девушка.

Весной 2026 года талант школьницы высоко оценила и народная артистка Роза Рымбаева. После концерта в Атырау Изабелле удалось лично встретиться с певицей, которая была приятно удивлена тем, как юная армянка исполняет казахские песни, и пообещала еще раз встретиться с ней, чтобы послушать новые произведения в ее исполнении.

"Для меня самое большое счастье, когда люди говорят, что почувствовали мои песни. Значит, мне удалось передать те чувства, которые вложил в свои произведения Абай", – признается она.

Великий мыслитель мечтал о народе, который будет стремиться к знаниям, уважать культуру и постоянно совершенствовать себя. Спустя почти полтора века его произведения продолжают вдохновлять людей самых разных национальностей. И одна из самых ярких иллюстраций этому – юная армянка из Атырау, которая однажды взяла в руки том Абая и открыла для себя целый мир.