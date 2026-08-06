Жакаранда, бананы и "райская птица": чем удивляет новый Ботанический сад Кызылорды

Вашингтония, араукария, банановые пальмы, европейская олива, каллистемон, жакаранда – всего 3 300 экзотических растений теперь можно увидеть в Кызылорде: здесь открылся ботсад с тропической и субтропической оранжереями. Подробности – в репортаже Zakon.kz.

В двух оранжереях общей площадью 1 500 кв. м высажено более 3 300 растений 92 видов, привезенных из разных уголков мира. Есть из Африки, Южной Америки, Австралии, Японии, Китая и Мадагаскара. Здесь растут различные пальмы, канарский финик, кактусы, алоэ, стрелиция, жакаранда, гигантская юкка, хлопковое дерево, бамбук и многие другие.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Заведующий Ботаническим садом инженер-эколог Ерлан Мирамбекулы рассказывает, что жакаранда, например, одно из самых красивых декоративных деревьев в мире. Ее легко узнать по огромным облакам сиренево-фиолетовых цветков, которые во время цветения почти полностью покрывают крону.

"Родина жакаранды – Южная Америка, главным образом Аргентина, Боливия и Бразилия. В нашем саду она еще не цветет, но со временем и это произойдет. Посадили мы и веерную пальму вашингтонию, с огромными листьями, напоминающим раскрытый веер. Она может вырасти до 30 метров в высоту и обычно украшает улицы Калифорнии, Мексики и стран Средиземноморья. Растет у нас канарский финик – роскошная пальма родом с Канарских островов. Она может жить до 150 лет, но ее плоды не используются в пищу. Зато именно этот вид можно увидеть в знаменитых парках Испании, Италии и Франции, где он считается символом южных курортов", – говорит Ерлан Мирамбекулы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Он рассказывает, что в саду есть знаменитая на весь мир стрелиция. Ее называют "райской птицей" и она является символом свободы в африканских странах. Ее необычный цветок так сильно напоминает голову экзотической птицы с ярким хохолком, что трудно поверить, будто это творение растительной природы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Чтобы все эти растения росли в Ботаническом саду, комплекс оснащен современными инженерными системами как автоматического управления микроклиматом, так и полива и подготовки воды. Здесь используется капельное орошение. Аналогичная масштабная оранжерея успешно работает в Сингапуре.

Содержание такого комплекса требует постоянной работы специалистов. Необходимо ежедневно контролировать десятки параметров, следить за состоянием растений, проводить санитарную обработку, пересадки, подкормки, бороться с болезнями и вредителями. Иногда даже незначительное изменение влажности может привести к гибели редкого экземпляра. Именно поэтому ботанические сады считаются одними из самых сложных объектов по уходу среди общественных пространств.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Каждое растение предъявляет собственные требования.

"Вашингтония любит яркое солнце и простор. Банановая пальма нуждается в постоянном тепле и высокой влажности. Европейская олива легче переносит засуху, но чувствительна к застою воды. Каллистемон лимонный, привезенный из Австралии, во время цветения покрывается необычными красными соцветиями, напоминающими ершики для бутылок, а его листья источают легкий аромат лимона. Араукария однолистная – это живое ископаемое. Предки этого дерева существовали еще в эпоху динозавров, а сегодня оно считается одним из самых необычных в мире", – отметил Ерлан Мирамбекулы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Есть здесь и рипсалис – растение, которое полностью разрушает представление о кактусах. В отличие от своих пустынных родственников он живет не среди песков, а во влажных тропических лесах Южной Америки. Такие коллекции позволяют увидеть, насколько разнообразен растительный мир планеты.

Для Кызылорды, где климат считается одним из самых засушливых в Казахстане, создание оранжереи выглядит почти парадоксом. Казалось бы, зачем выращивать тропические растения там, где природе приходится бороться буквально за каждую каплю воды?

"Ботанические сады – это не столько цветы, но и наука, экология, образование и даже экономика. У нас здесь есть лекционные залы, так что будут приходить студенты, ученые. Сегодня Приаралье для многих – это трагедия Аральского моря, дефицит воды, пыльные бури, опустынивание. На этом фоне появление Ботанического сада приобретает символическое значение. Он не изменит климат области, но изменит отношение людей к природе", – добавил эксперт.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как рассказывает агроном Акерке Тажекеева, когда школьник своими глазами видит, насколько интересной может быть жизнь отдельно взятого растения, он начинает иначе воспринимать окружающий мир.

"Поэтому Ботанический сад – это еще и экологическое образование, которое невозможно заменить учебником. Это живой банк растений. Сегодня современные технологии позволяют создавать практически любой микроклимат. Подобные оранжереи есть в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и других странах, где климат не менее суров, чем в Приаралье. По сути, человек строит небольшой искусственный мир, в котором температура, влажность и освещение полностью отличаются от условий за окном ", – делится своим мнением Акерке Тажекеева.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Во всем мире ботанические сады давно входят в число самых посещаемых достопримечательностей. Туда приезжают биологи, фотографы, художники, семьи с детьми, туристы, чтобы за несколько часов увидеть растения со всех континентов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Для Кызылорды это особенно актуально. Город постепенно расширяет список туристических объектов. Теперь к историческим маршрутам добавился современный природный объект, который может работать круглый год независимо от сезона.