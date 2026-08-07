Куда съездить в выходные: идеи для путешествий по Казахстану

Август – это прекрасное время, чтобы отправиться в путешествие. Пока погода еще располагает к долгим прогулкам и поездкам, самое время открыть для себя одни из самых красивых уголков Казахстана. Zakon.kz сделал подборку.

Лето подходит к концу, а вы еще не отдыхали? Необязательно брать отпуск, чтобы увидеть впечатляющие пейзажи и ненадолго сменить обстановку. Иногда достаточно пары выходных и удачно выбранного маршрута.

Боровое

Фото: wikimedia/Тимур Жансултан

Если хочется провести выходные среди сосновых лесов, прозрачных озер и гранитных скал, Боровое остается одним из самых удачных направлений. Курорт расположен на территории национального парка "Бурабай" и давно заслужил репутацию одного из самых живописных уголков страны. Здесь можно подняться на смотровые площадки, отправиться на прогулку вдоль озер Боровое, Щучье или Большое Чебачье, прокатиться на лодке или просто устроить пикник на берегу. Благодаря сочетанию хвойных лесов, озер и невысоких гор в Боровом сформировался особый микроклимат, поэтому даже в конце лета здесь комфортно проводить целый день на свежем воздухе. Именно в это время природа начинает постепенно менять краски, а туристов становится заметно меньше.

Большое Алматинское озеро

Всего в нескольких десятках километров от Алматы находится одно из самых узнаваемых высокогорных озер Казахстана. Большое Алматинское озеро расположено на высоте около 2500 метров над уровнем моря, поэтому даже в теплые дни здесь ощущается прохлада, а вода поражает насыщенным бирюзовым оттенком. Цвет озера меняется в зависимости от сезона, погоды и освещения, от светло-голубого до глубокого изумрудного. Поездка сюда – это возможность всего за один день оказаться среди альпийских пейзажей, увидеть вершины Заилийского Алатау и насладиться чистым горным воздухом. Стоит учитывать, что озеро находится в природоохранной зоне, поэтому во время посещения важно соблюдать действующие правила и бережно относиться к окружающей природе.

Кстати, популярностью эти локации пользуются не только у граждан нашей страны, иностранцы тоже едут сюда, чтобы посмотреть на красоты Казахстана.

"Самым востребованным направлением среди иностранных туристов остается Алматы. Именно отсюда удобнее всего отправляться к самым известным природным достопримечательностям страны – Чарынскому каньону, озерам Кольсай и Каинды, а также на горные курорты Шымбулак и Медеу", – рассказывает менеджер по сервису в туристической компании Карина Ян.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Не меньший интерес, по словам Карины Ян, у зарубежных гостей вызывает и Туркестан. Иногда путешественники интересуются менее популярными маршрутами, однако такие запросы пока встречаются нечасто. При этом общий поток иностранных туристов продолжает стабильно расти.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Как правило, гости выбирают готовые турпакеты, в которые уже включены наиболее известные и узнаваемые за рубежом локации. Особое впечатление на них производят конные прогулки и знакомство с национальными традициями – кокпаром, кыз куу, джигитовкой и другими казахскими играми". Менеджер по сервису в туристической компании Карина Ян

Материал по теме Что посмотреть в Таразе: древние мавзолеи, места силы и лучшие локации для путешествия

Долина Шаров Торыш, Мангистауская область

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Есть места, которые выглядят так, будто принадлежат другой планете, и урочище Торыш – одно из них. На десятках гектаров степи здесь разбросаны сотни каменных сфер разных размеров – от небольших валунов до многометровых глыб. Эти образования называют шаровидными конкрециями, а их происхождение до сих пор остается предметом научных исследований. Именно сочетание необычного рельефа, абсолютной тишины и бескрайнего пространства делает Долину Шаров одним из самых фотогеничных мест Мангистау. Особенно впечатляюще ландшафт выглядит на рассвете и перед закатом, когда низкое солнце подчеркивает объем каждой каменной сферы.

Плато Ассы

Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам

Плато Ассы – место, где кажется, что горизонт не заканчивается никогда. Высокогорная равнина расположена на высоте более 2000 метров и знаменита своими бескрайними джайляу, рекой Ассы и панорамами Заилийского Алатау. Летом здесь традиционно находятся пастбища, где можно увидеть табуны лошадей и юрты чабанов, а простор позволяет по-настоящему почувствовать масштаб казахстанских горных ландшафтов. На плато также расположена Ассы-Тургеньская астрофизическая обсерватория. Место выбрали благодаря большой высоте и чистой атмосфере. Если хочется провести последние теплые выходные вдали от городской суеты, встретить рассвет среди гор и увидеть одно из самых открытых и просторных мест страны, Ассы станет отличным выбором.

Чарынский каньон

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Это одно из самых грандиозных природных образований Казахстана. Он протянулся примерно на 154 километра вдоль реки Чарын, а возраст его осадочных пород достигает миллионов лет. Самая известная часть каньона – Долина замков, где ветер и вода за тысячелетия создали причудливые скалы, напоминающие башни, крепости и стены древнего города. Высота отвесных склонов местами достигает 300 метров, а прогулка по дну каньона позволяет буквально проследить историю формирования этого удивительного ландшафта. Несмотря на популярность маршрута, ближе к осени здесь становится спокойнее, а мягкий свет делает красные скалы особенно выразительными для фотографий.

"Если говорить о поездках на дальние расстояния, я всегда рекомендую Чарынский каньон. Это одно из самых впечатляющих природных мест Казахстана: каждый участок каньона отличается своим рельефом и скальными образованиями. Прогулка по тропе к реке Чарын позволяет увидеть все разнообразие этого ландшафта, а внизу можно отдохнуть в специально оборудованных беседках", – рассказывает Карина Ян.

Материал по теме Пещера Ак-Мечеть: дыхание земли и эхо древних легенд

Каждое из этих мест по-своему раскрывает Казахстан – через горы, озера, степи и каньоны. Осталось только выбрать направление, зарядить телефон для фотографий и оставить в памяти еще одно путешествие, к которому захочется мысленно возвращаться.