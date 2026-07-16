Что посмотреть в Таразе: древние мавзолеи, места силы и лучшие локации для путешествия

Есть города, которые удивляют небоскребами, другие покоряют природой. А есть Тараз – место, где каждый камень хранит память о Великом шелковом пути, а возраст города давно перевалил за две тысячи лет. Что посмотреть за выходные в городе и окрестностях, выяснял Zakon.kz.

Тараз, один из древнейших городов Казахстана и административный центр Жамбылской области, расположился в живописной долине реки Талас. За свою долгую историю он успел сменить несколько имен: Аулие-Ата, Жамбыл, а сегодня вновь носит историческое название. Здесь древние легенды соседствуют с уютными парками, современными улицами и восточным гостеприимством. О том, что стоит обязательно посмотреть, рассказал научный сотрудник КГУ дирекции по сохранению и восстановлению историко-культурного наследия акимата Жамбылской области, специалист по внутреннему и въездному туристскому кластеру южного Казахстана, археолог, историк и краевед Искандербек Торбеков.

Тектурмас – место силы над городом

Первую остановку стоит сделать на холме Тектурмас. Отсюда открывается панорама на весь Тараз и долину реки Талас. Но главное здесь – атмосфера.

"Мавзолей Тектурмас относится к XIV веку, однако само захоронение внутри значительно старше, предположительно XII века. По одной из версий, здесь покоится султан Махмуд Хан – один из самых преданных военачальников эпохи Караханидов. Кем бы ни был погребенный, масштаб и архитектура мавзолея говорят о том, что это был человек высокого происхождения и большого влияния", – рассказывает Искандербек Торбеков.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Также краевед рассказал, что есть легенда, что святой Тектурмас был покровителем древнего Тараза. Пока горожане жили честно и праведно, город процветал. Здесь не знали ни голода, ни болезней, ни вражеских набегов. Но когда люди забыли о нравственности, покровительство святого исчезло, и на город обрушились бедствия. Эта легенда напоминает, что благополучие невозможно без духовных ценностей и честной жизни.

"Есть и другая красивая легенда. Говорят, старец Тектурмас пришел на эти холмы, ударил посохом о землю и произнес, что останется здесь навечно. Именно с этого места, по преданию, началась история Тараза – одного из древнейших городов Казахстана", – добавил краевед.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Обязательно поднимитесь на Тектурмас хотя бы раз. Отсюда открывается один из самых красивых видов на город и долину реки Талас. Сюда приезжают встретить первые лучи солнца, проводить закат или просто на несколько минут отвлечься от городской суеты. А с наступлением сумерек Тектурмас преображается, улицы постепенно наполняются огнями, и Тараз словно превращается в сверкающую карту, которую хочется рассматривать снова и снова.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Древний Тараз – прогулка по городу, которому более двух тысяч лет

В самом центре современного города находится территория древнего городища Тараз – сердце средневекового города, через который когда-то проходили торговые караваны Великого шелкового пути.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Именно здесь кипела жизнь: работали ремесленники, велась торговля, заключались сделки между купцами из разных уголков Азии и Европы. Сегодня археологи продолжают открывать новые страницы истории, а во время прогулки можно буквально оказаться там, где жизнь бурлила сотни лет назад.

"На территории археологического парка "Древний Тараз" специалисты обнаружили семь культурных слоев, охватывающих период с VI по XIII век. Здесь найдено более 33 тысяч артефактов, среди которых древние мостовые, уникальные системы водоснабжения и канализации, свидетельствующие о высоком уровне развития города уже в раннем средневековье. Одними из самых ценных находок стали два ювелирных клада с золотыми украшениями и серебром, которые, вероятно, были спрятаны жителями во время вражеского нашествия. Многие тайны древнего Тараза до сих пор скрыты под землей, и археологи уверены, что самые интересные открытия еще впереди", – делится подробностями истории эксперт.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Среди древних фундаментов и археологических находок особенно остро ощущается дух многовековой истории. А еще более прельщает, что за сохранившимися руинами возвышаются современные здания, напоминая, что Тараз уже более двух тысячелетий остается живым городом, история которого продолжает развиваться непрерывно.

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Айша Биби и Бабаджа Хатун – самая красивая история любви Казахстана

В 18 километрах от Тараза находится одно из самых романтичных мест страны. Мавзолей Айша Биби – настоящий символ вечной любви. С ним связано более тридцати легенд, но все они рассказывают одну историю – историю любви Айши и правителя Карахана. По самой известной версии, девушка тайно отправилась к возлюбленному вопреки воле отца. Почти добравшись до Тараза, она погибла от укуса змеи. Карахан успел лишь провести обряд бракосочетания, после чего приказал возвести над ее могилой великолепный мавзолей, ставший символом вечной любви.

Фото: wikimedia

"Мавзолей Айша Биби, построенный в XII веке, считается вершиной средневековой архитектуры Казахстана и не имеет аналогов в стране. Его фасад полностью облицован резными терракотовыми плитками с десятками уникальных орнаментов, в которых переплелись тюркские, согдийские и хорасанские художественные традиции. До наших дней сохранилась лишь западная стена мавзолея, именно по ней в 2000-2002 годах памятник был бережно восстановлен. Сегодня посетители могут увидеть, где проходит граница между подлинной кладкой XII века и современной реставрацией". Искандербек Торбеков

В нескольких десятках метров находится мавзолей Бабаджа Хатун.

Фото: wikimedia

По легенде, здесь покоится преданная спутница и хранительница Айши. Однако, по словам краеведа, историки отмечают, что мавзолей Бабаджа Хатун был построен раньше – в XI веке, поэтому легенда не совпадает с историческими датами. Тем не менее оба памятника неразрывно связаны в народной памяти и сегодня считаются одними из самых узнаваемых символов Тараза.

Мавзолей Карахана – память о великом правителе

Еще одна знаковая достопримечательность Тараза – мавзолей Карахана. По легенде, здесь покоится Карахан – правитель Тараза и возлюбленный Айша Биби. После ее трагической гибели он возвел мавзолей в память о любимой, а позднее был похоронен в построенной при жизни усыпальнице.

Фото: wikimedia/Yakov Fedorov

"Мавзолей Карахана – один из главных памятников караханидской архитектуры XII века и один из символов Тараза. Именно в эпоху Караханидов тюркское зодчество достигло своего расцвета, а по всему государству возводились мавзолеи, мечети и медресе. Сегодня мавзолей Карахана, Айша Биби и Бабаджа Хатун считаются одними из лучших образцов этого архитектурного наследия в Казахстане", – поясняет археолог, историк и краевед Искандербек Торбеков.

Почему стоит приехать в Тараз?

Здесь история не скрывается за музейными экспонатами, а становится частью повседневной жизни. Стоит лишь свернуть с центральной улицы, подняться на Тектурмас или прикоснуться к древним стенам мавзолеев, чтобы понять: этому городу действительно есть что рассказать.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Но Тараз – это не только страницы древней истории. Сегодня это уютный и современный город, где прошлое гармонично соседствует с новым ритмом жизни. Здесь очень много аутентичных кафе и ресторанов, необычных кофеен и интересных пространств, где можно отдохнуть после прогулки по историческим местам.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Любителям культуры стоит заглянуть в Жамбылский областной академический казахский драматический театр имени Аскара Токпанова, где можно познакомиться с театральной жизнью города и увидеть постановки местных артистов. А прогулки по современным улицам, уютным паркам и новым городским локациям помогают почувствовать, что Тараз – место, которое продолжает развиваться и удивлять сегодня.

Казахстан – удивительная страна для путешествий, где каждый регион уникален по-своему. Здесь переплетаются древняя история, богатая культура, традиции и невероятные природные ландшафты. Ранее мы рассказывали о загадочной пещере Ак-Мечеть – одном из удивительных мест нашей страны, которое обязательно стоит увидеть своими глазами.