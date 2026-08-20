Овощи, фрукты и белок: правила осеннего рациона

Август постепенно уступает место осени, а вместе с погодой меняются и потребности организма. Пока на прилавках еще много свежих овощей, фруктов, ягод, арбузов и дынь, самое время подготовить организм к осени. Об этом – в материале Zakon.kz.

Что есть в конце лета?

Конец августа – время, когда лето еще не собирается сдавать позиции, но организм уже начинает чувствовать приближение осени. Днем по-прежнему хочется холодного арбуза, свежих овощей и легких салатов, однако впереди перепады температур, меньше солнечного света и традиционный сезон простуд. Чтобы пережить этот период без лишнего стресса для организма, специалисты рекомендуют к приближению осени постепенно менять рацион питания.

По словам ученого, ассоциированного профессора одного из медицинских вузов Казахстана Бауыржана Касенова, в конце лета организму особенно важно сохранить преимущества сезонного питания, но постепенно сделать рацион более полноценным и сытным.

"Сейчас важно есть максимум сезонного и местного. В Алматы сейчас как раз пик. В полной доступности яблоки, груши, виноград, персики, томаты, болгарский перец, баклажаны, кабачки, кукуруза, дыни и арбузы. Эти овощи и фрукты принесут организму большое количество клетчатки и антиоксидантов, полезных для кишечника и защиты клеток", – рекомендует Бауыржан Касенов.

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Однако при переходе к осени важно не забывать о белке и полезных жирах. К примеру, рыбу, особенно жирные сорта, нужно включать в рацион один-два раза в неделю. Источниками белка также остаются яйца, творог, кефир и натуральный йогурт без сахара. Не стоит обходить стороной чечевицу, нут и фасоль – они одновременно дают растительный белок и клетчатку.

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Касенов также рекомендует постепенно включать в рацион продукты, которые традиционно используют в качестве дополнения к питанию в холодный сезон.

"Не лишним будет употреблять в пищу чеснок и лук в сыром и тушеном виде. Полезными будут для организма имбирь, куркума, корица, а также травяные чаи. При этом не стоит воспринимать отдельный продукт как волшебную защиту от всех осенних вирусов. Иммунитет – это не кнопка, которую можно включить чесноком. Гораздо важнее общий рацион, сон, физическая активность и нормальный режим дня", – советует специалист.

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Как может выглядеть обычный рацион

Питание в конце лета необязательно превращать в сложную систему с десятками правил. Подойдет вполне обычное домашнее меню.

"На завтрак можно приготовить овсянку или гречку, добавить яблоко или грушу, немного орехов и выбрать кефир или натуральный йогурт. На обед – овощное рагу из баклажанов, перца, томатов и кабачков с курицей или рыбой и свежей зеленью. Для перекуса подойдут яблоко, виноград или немного творога. На ужин можно сделать салат из свежих овощей и добавить рыбу, яйца либо бобовые", – сказал Бауыржан Касенов.

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Главный принцип – не пытаться наесться овощами до состояния "больше никогда их не увижу", а сделать рацион разнообразным и постепенно добавлять более сытные продукты.

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Вода нужна даже после жары

О воде многие вспоминают только в жару. Однако с наступлением более прохладной погоды потребность в жидкости никуда не исчезает. Ориентировочно можно говорить о 1,8–2,5 литра жидкости в сутки с учетом индивидуальных особенностей и физической активности.

"Точная потребность зависит от человека, температуры окружающей среды, нагрузки и состояния здоровья. Поэтому не нужно заставлять себя пить через силу только ради выполнения красивой цифры", – рассказал врач.

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В итоге в конце лета рацион стоит постепенно перестраивать с учетом приближающейся осени. Пока доступны свежие овощи, фрукты и ягоды, их можно оставить основой меню, одновременно добавляя больше белка, полезных жиров и более сытных блюд. Такой переход позволит сохранить пользу сезонных продуктов и адаптировать питание к более прохладной погоде.