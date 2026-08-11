Арбуз весом 21 килограмм: как в Павлодарской области прошел фестиваль "Қарбыз думаны"

В Павлодарской области сезон бахчевых открыли традиционным "Арбузным фестивалем" в селе Шарбакты района Аккулы. Впервые он прошел здесь 13 лет назад. А теперь в "Қарбыз думаны" приняли участие 10 сельских округов, сообщает Zakon.kz.

В программе были заявлены: дефиле в арбузных костюмах, карвинг – резьба по сладкой ягоде, конкурсы на самого тяжелого представителя бахчевых, а также выставка и дегустация привычных и экзотических сортов арбуза.

Фото: Руслан Мусин

Место для фестиваля было выбрано не случайно – Шарбакты, бывшее Лебяжье, называют арбузным раем. А лебяжинский арбуз известен далеко за пределами района. В народе даже бытовала присказка – указывая на любой полосатый предмет, добавляли: "как лебяжинский арбуз". Однако сегодня арбузы Шарбакты и Аккулы уже не только зелено-полосатые.

Фото: Руслан Мусин

"Мы стабильно участвуем в фестивале. Много делегаций, каждая деревня "наряжает" свои площадки. Из Павлодара приезжают на праздник многие. Далековато, но это того стоит. Каждое село привозит арбузы и другие дары урожая. У нас в районе сажают разные сорта: желтые, черные, большие розовые – по 15 килограммов. Это хоть куда угощение – и домой на стол, и на праздничный дастархан. Если нарезать кубиками, они долго держат форму. 2026 год для арбузов хороший: и дожди были, и жара. Качество наших арбузов – у всех на слуху. С местными арбузами другие, конечно, не сравнить. Чтобы откусить, сесть и улыбнуться от сладости и сахара – такого у других арбузов нет, только у наших". Руслан Мусин, руководитель Дома культуры села Ямышево

Для зрителей и гостей организовали развлекательную программу: концерт артистов округа и специальный конкурс дефиле на самый лучший арбузный костюм, состязания на скорость переноски арбузов, их нарезки и поедания. А еще конкурс на самый тяжелый арбуз: нынешний рекордсмен перевалил за 21 килограмм.

Фото: Руслан Мусин

"Сегодня начинаем сезон неполивных арбузов. Поливные арбузы начали выходить в продажу раньше. Я единственный остался, кто выращивает арбузы без полива и нитратов, как раньше сажали. Остальные все перешли на поливной метод. А мы не теряем бренд, который начали одними из первых, еще в 90-е: раньше говорили "экологически чистый", сейчас это называют "органик". У нас больше возможностей, мы продолжаем традицию наших знаменитых земляков-бахчеводов. Занимаемся селекцией и оставляем только рабочие сорта. Есть у нас арбузы, скрещенные с манго, с тыквой". Кайрат Шапуов, руководитель КХ "Кайрат"

Неполивные северные арбузы широко известны за рубежом, – от приграничных регионов до Якутска и Дальнего Востока. С полей для оптовиков ходовая продукция идет по цене от 90 тенге, экзотика – от 200 тенге за килограмм.

"В этом году 19 хозяйств засеяли арбузами 1 880 гектар. Средняя урожайность составляет 400 центнеров с гектара. На сегодня собрали 29 тысяч тонн продукции, это примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Наши бахчеводы снабжают арбузами Астану, Караганду и Павлодарскую область". Алим Бесембеков, руководитель отдела сельского хозяйства района Аккулы

Климатические условия в районе Аккулы, говорят аграрии, наиболее подходящие для бахчевых. Почти все бахчевые хозяйства сосредоточены в селе Шарбакты. Хотя в целом Павлодарская область считается зоной рискованного земледелия.

Фото: Руслан Мусин

Фестиваль стал не только праздником урожая, но и площадкой для обсуждения перспектив событийного и агротуризма в регионе, где из-за сложного климата выращивание бахчевых когда-то считалось почти невозможным.

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