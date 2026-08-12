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Награды, воспоминания и встреча старых друзей: о чем говорили после церемонии в Акорде

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49 Фото: Akorda
Президент Касым-Жомарт Токаев 12 августа 2026 года вручил государственные награды пяти общественным деятелям в торжественной обстановке в Акорде. После церемонии они рассказали корреспонденту Zakon.kz, что для них значит этот день.

В этот раз награждение прошло в узком кругу – высокие государственные награды получили всего несколько человек. А уже после церемонии официальный тон сменился живым разговором – с волнением, шутками, воспоминаниями и историями, которые обычно остаются за рамками протокола.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Akorda

76-летний Александр Судьин после получения ордена "Барыс" II степени не скрывал волнения. О награде он не знал: родным сказал только, что едет в Акорду.

"Сейчас пойду, позвоню им, обрадую. Я думаю, для семьи будет большой праздник. Для меня это сюрприз, знаете, адреналин зашкаливает. Честно сказать, для меня сегодня очень волнительный день. Я этого не ожидал. Честное слово, до последнего. Меня пригласили к главе государства. Это очень высокая награда, я считаю", – признался он.

Большую часть жизни Судьин провел на госслужбе. Он вспоминает первые годы независимости, когда многие решения приходилось принимать в непростых условиях, и признается: бывало, из-за ответственности за них не спали ночами.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Я принимал и законы, которые сегодня до сих пор работают. (…) Мне, наверное, повезло в жизни, что я с самого основания государства находился на госслужбе. Я работал в администрации города Алматы, был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии, когда она только была создана. Потом работал в Аппарате и Администрации президента, был вице-спикером Сената, руководителем Аппарата Сената. То есть прошел практически все ступени государственной службы", – поделился он.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Akorda

Судьин с теплотой вспоминает годы совместной работы с Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, глава государства всегда внимательно относится к людям и никогда не забывает о простых человеческих вещах – например, поздравить коллегу с днем рождения.

"Для него это представляет счастье, что он кому-то сделал добро, кому-то сделал приятное. И я многому у него научился. Разговаривая с людьми, он никогда, даже взглядом, не показывал, что он выше. Это высшая степень интеллигентности. Я ему очень благодарен за совместную работу", – дополнил Александр Судьин.

После десятилетий, почти полностью отданных работе и государственной службе, сегодня у Судьина другой ритм жизни. В 76 лет он уже на пенсии и старается наверстать то, на что раньше почти не оставалось времени: больше быть рядом с детьми, внуками и правнуками. Именно семья, признается Александр, теперь дает ему больше всего сил.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во время церемонии Судьин успел поблагодарить президента и пожелать ему здоровья и всех благ. Александр также поделился, что останавливаться не собирается: "Хотя я на пенсии, но буду награду отрабатывать все равно".

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Akorda

С тем же уважением и почтением к труду говорил и аграрий из области Жетысу Виктор Хильниченко. Только вместо госслужбы у него земля, животноводство и коллектив из 330 человек. О предстоящей награде он узнал буквально за пару дней, а уже после церемонии, разговаривая с журналистами, сразу разделил эту заслугу со своими сотрудниками.

"Это заслуга всего коллектива. Аграрники – такая отрасль сложная, нас часто не замечают. Мы скромные в своей работе. Сегодня самое главное то, что у нас небо чистое. Сегодня мы можем работать спокойно, не оглядываясь назад. И то, что, понимаете, президент, человек широкой души, когда он замечает нас, таких скромных людей, это о многом говорит", – продолжил собеседник.

Хильниченко уже не один десяток лет трудится в сельском хозяйстве и сегодня продолжает работать вместе с сыном. О земле говорит почти как о живом существе – с уважением.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Всегда нужно терпение. Притом большое терпение и любовь к земле. Потому что сегодня что? Самое ценное – это здоровье человека и земля та, которая не имеет цены. Она как кормила нас, так и будет кормить дальше", – сказал он.

На вопрос: "Что столько лет не дает ему остановиться?" – Хильниченко задумался и нашел подходящее слово – азарт. Видишь результат своего труда и хочется сделать еще лучше. А его главный совет для молодежи: терпение и любовь к земле.

У режиссера Нурканата Жакыпбая свой источник энергии – театр.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Akorda

Почти 20 лет назад он приехал в тогда еще строившуюся Астану вместе со своими молодыми актерами. Денег почти не было: артисты получали по 17 тыс. тенге, он сам – 21 тыс. Жить было негде, а ребята периодически собирались уезжать. И тогда Жакыпбай вечерами убеждал их потерпеть.

"Я говорил: у каждого машина будет, квартира будет, вас будут узнавать по всему миру. До утра сидели, разговаривали. Теперь все случилось", – вспомнил режиссер.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, приближаясь к 80-летию, он по-прежнему работает и говорит, что секрет энергии искать особенно не нужно: "Я ни о чем не думаю. Только о театре". Как он отметил, пока один спектакль еще не закончен, в голове уже рождается следующий.

Очень теплой сценой после церемонии награждения стала встреча Нурканата Жакыпбая с писателем и абаеведом Турсыном Журтбаем. Ему 79 лет, он автор более 130 книг и человек, который большую часть жизни посвятил литературе и наследию Абая.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Akorda

Но в этот день разговор быстро ушел от званий и наград к куда более личным воспоминаниям. Нурканат Жакыпбай и Турсын Журтбай знакомы еще с юности, они ровесники, в свое время оба приехали в Алматы и спустя десятилетия почти сразу начали подшучивать друг над другом так, будто этих лет и не было.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Турсын Журтбай с улыбкой вспомнил, что его товарищ всегда умел разговаривать с девушками: "Стиляга. И по сей день". Сам он в разговоре больше говорил не о награде, а о том, что вело его всю жизнь. На вопрос, откуда берутся силы столько лет неустанно заниматься одним делом, ответил коротко: "Цель". А затем уточнил – каждый день становиться лучше, честно трудиться и не сворачивать с выбранного пути.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Друзья давно не виделись, и потому сегодняшняя встреча стала для обоих еще одним подарком этого дня. Из зала они вышли вместе – под руку, продолжая шутить и перебрасываться репликами. Так вдвоем, не переставая разговаривать, они и покинули Акорду.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:49

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во время самой церемонии Касым-Жомарт Токаев отдельно обратился к каждому из награжденных и сказал теплые слова об их вкладе в развитие страны. Турсына Журтбая президент назвал видным ученым и ярким писателем, Нурканата Жакыпбая – живой легендой сцены, отметил многолетнюю государственную службу Александра Судьина и вклад Виктора Хильниченко в развитие аграрной отрасли.

Подробнее о том, как проходила церемония и что глава государства сказал награжденным, можно прочитать здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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