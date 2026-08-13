Травмы нет, а дискомфорт есть: почему болит позвоночник

И вроде в далеком прошлом осталось буйное детство с характерными для него падениями с велосипеда, а то и на ровном месте. И вроде отношение к собственному здоровью стало куда более вдумчивым. Травматолог рассказал Zakon.kz, когда забота о красоте или комфорте вредит позвоночнику.

По словам врача-травматолога экстренной помощи второй категории, докторанта PhD Национального научного центра травматологии и ортопедии им. Н.Д. Батпенова Джангира Ипмагамбетова, не травмированный позвоночник может болеть в силу различных заболеваний, но наиболее распространенные из них – дегенеративно-дистрофические.

Конечно, нередко они возникают под влиянием естественного старения тканей, проще говоря – с возрастом. Но если вы еще молоды и свежи, стоит обратить пристальное внимание на свой образ жизни. Так, постоянное сидение в мягком компьютерном кресле губительно для спины в той же степени, что тяжелая физическая работа. Словом, нельзя ни "хребет гнуть", ни "бока мять" – нужно искать разумный баланс.

"По статистике, чаще всего страдает именно поясничный отдел позвоночника. Данная патология получила, скажем так, свое широкое распространение в силу нашего образа жизни, неправильных физических нагрузок. Большинство людей сейчас малоподвижны, из-за чего нарушается микроциркуляция крови в поясничном отделе. От этого страдают межпозвонковые диски, суставы, мышцы, связки. На фоне длительного процесса разрушения, когда мы, к примеру, вдруг решаем поднять тяжесть из неправильного положения – стоя – происходит обострение, развивается болевой синдром. Без должного лечения заболевание может привести к инвалидности", – предупреждает Джангир Нариманович.

Вместе с тем и гонка за бицепсами да трицепсами в тренажерном зале нередко приводит на больничную койку. Спортом заниматься, разумеется, нужно, но в первую очередь здоровья и хорошего самочувствия ради, а не рекордов для.

"Я и сам периодически наблюдаю, как люди неправильно выполняют те или иные упражнения. Особенно это касается силовых нагрузок – их нужно выполнять строго по технике, никогда не браться за большие веса, будучи неподготовленным", – говорит травматолог.

Наиболее щадящим и полезным для спины действом он, кстати, назвал плавание.

Важно! Если во время тренировки или даже просто в течение дня вы ощутили боль в пояснице, ноге, почувствовали онемение какого-то участка нижней конечности, обратитесь к профильному специалисту.

На сегодняшний день "золотым стандартом" диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника является магнитно-резонансная томография или, проще говоря, МРТ. Она позволяет своевременно выявить наличие болезни и определить ее степень, подытожил врач.

А ранее травматолог-ортопед высшей категории Ергали Набиев рассказал, с каким пляжными увеселениями стоит быть осторожнее.