С "дивана" на больничную койку: о скрытой опасности водных аттракционов рассказал травматолог

Если в последние деньки лета вы планируете с помпой закрыть купальный сезон, этот материал для вас, – ведь что, как не близость осени, способно вдохновить на подвиги даже самых сдержанных сограждан. С какими пляжными увеселениями стоит быть осторожнее, Zakon.kz рассказал врач.

В прошлом году мы уже писали о коварстве некоторых плавсредств. Вспомнить хоть прославившийся на весь Казнет "диван", катание на котором едва не стало роковым для сестер. Девушки заявили, что, испугавшись тряски, попросили отвезти их на берег, однако просьба была проигнорирована. После особенно крутого виража отдыхающие вылетели "за борт", но даже тогда к ним не отнеслись серьезно. В результате две девушки из компании попали в больницу с диагнозом "аспирационная пневмония", а невинное развлечение закончилось следственными действиями.

Но тогда повествование находилось в русле всевозможных нарушений, без акцента на травматизме. А оный, между прочим, утягивает в пучины немало людей, отважившихся на подобное приключение.

Так, по словам травматолога-ортопеда высшей категории Ергали Набиева, у любителей водных аттракционов вроде упомянутых "диванов" и их побратимов "бананов" регулярно регистрируют целый ряд повреждений. Расскажем подробнее о каждом из них.

Травмы шейного отдела позвоночника, они же "хлыстовые"

Возникают из-за резкого закидывания головы вперед-назад при резком старте катера, наборе скорости или сильном ударе о волну.

Черепно-мозговые

При столкновении пассажиров головами друг с другом во время подскоков или при падении в воду на высокой скорости. Здесь важно понимать, что синяя гладь, обычно ласково принимающая нас в свои объятия, на скорости более 40-50 км/ч по силе воздействия сопоставима с куда менее "дружелюбным" асфальтом.

Переломы конечностей и вывихи суставов

Достаточно вцепиться мертвой хваткой в поручни на подлете (вывихи плечевых, локтевых суставов, растяжения связок кисти) или случайно застрять конечностями в самой конструкции аттракциона, "спикировав" с него.

Травмы лица

"Поцеловали" спину впереди сидящего пассажира "банана"? Рискуете сломать нос, вывихнуть челюсть или попросту схлопотать ушиб мягких тканей. Приземлились на ставшую "бетонной" поверхность воды ухом? Чревато разрывом барабанной перепонки.

Баротравмы и разрывы внутренних органов

Наконец, при падении на живот на высокой скорости возможен гидроудар, способный вызвать ушибы и разрывы внутренних органов (селезенки, печени).

Как страдает позвоночник на волне?

Отдельно доктор поведал об испытании, которое приходится выдерживать нашему позвоночнику при "покорении волны".

"Когда гидроцикл или катер на большой скорости тянет "банан" или "кресло", на водной глади или на естественных волнах аттракцион начинает сильно подбрасывать. В момент подскока человек отрывается от сиденья, а затем на огромной скорости под действием силы тяжести падает обратно. Удар о жесткую воду через надувное дно передается напрямую на ягодицы и идет вертикально вверх по оси позвоночного столба. Результат: из-за резкого осевого сжатия, особенно если человек сидел расслабленно, ссутулившись или, наоборот, в сильном напряжении, происходит компрессионный перелом – тело позвонка буквально сплющивается. При сопутствующем резком наклоне или скручивании туловища в этот же момент может произойти вывих или подвывих позвонков, сопровождающийся разрывом связочного аппарата. Чаще всего страдают нижнегрудной и поясничный отделы позвоночника", – предупреждает Ергали Набиев.

Так что имейте в виду и не теряйте головы и конечностей. Лето скоро закончится, а увечья останутся.

Между тем "укатать" организм, помимо крутых горок, способна удушающая жара. Ранее мы рассказали, как сохранить водный баланс и избежать обезвоживания.