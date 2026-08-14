Женские косы, Тәтті апа и ханша с младенцем: легенды одного моста в Шымкенте

Тысячи машин ежедневно проезжают мимо девушки с кувшином на въезде в Шымкент, но мало кто знает, почему она появилась здесь и при чем тут "Бабий мост". Zakon.kz собрал легенды старого "Катын-копир" – о женщинах, которые строили переправу, спасали ее своими косами и прятали младенца.

Стройная, красивая, с идеальной осанкой и с кувшином на плече – она встречает путников, которые едут в центр города из аэропорта, и провожает тех, кто отправился в сакральный Туркестан, но водой не угощает и, на удивление, практически всегда остается незаметной. Статуя женщины с посудой высотой в несколько метров могла бы стать достопримечательностью, однако публикаций о ней практически нет, а о том, почему стоит вдоль трассы, знают лишь местные старожилы.

Возможно, пришло время обратить на нее внимание, ведь за неприметной фигурой женщины скрывается частичка истории города, которую пока еще можно сохранить и рассказать будущим поколениям, говорит краевед Владимир Привалов.

"Қатын көпір" переводится как "Бабий мост". Название пошло от старого моста через канал Кошкар-Ата. Со временем оно стало топонимом целого микрорайона и остановочного пункта. Сегодня рядом со статуей проходит одна из важных транспортных развязок Шымкента на Тамерлановском шоссе. Кстати, мост в новом его исполнении до сих пор служит переправой через канал, находится он от девушки с кувшином немного дальше.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Когда точно был установлен этот памятник, мне сказать сложно. Но когда я приехал в город в 90-х годах, он уже был на этом месте. Это была въездная группа – западные ворота города. Девушка с кувшином встречала всех, кто въезжал в город, потому что административная граница проходила именно здесь. А вот за перекрестком, где стоит "Қатын көпір", фактически заканчивался город. Думаю, огромная скульптура появилась здесь в 1970-1980 годах". Краевед Владимир Привалов

Район, как и сам мост со скульптурой, по мнению краеведа, было бы справедливо внести в туристическую карту города как достопримечательность и проводить здесь экскурсии. Как это обычно бывает, со временем место обросло своими легендами. Первая из них – о помощи и солидарности.

"Вообще, по идее, это легендарное место для шымкентцев, потому что с ним связаны легенды, причем не одна. Можно было бы даже памятник поставить, чтобы, подъезжая сюда, рассказывать гостям нашего города об этом легендарном месте. Одна из старых легенд гласит, что в этой местности в один из дней полноводная река сильно разлилась, затопив переправы. Но сразу оговорюсь: тот район, через который протекает вода, не реальная географическая река Кошкар-ата. Это канал, который был вырыт не раньше 18 века, однозначно. И вот жила в той местности Тати апа (вероятно, Тәтті апа. – Прим. ред.), и в один из дней она очень спешила на помощь к роженице, но телега застряла в потоке воды. И тогда апа, чтобы в дальнейшем избежать таких критических ситуаций, на собственные средства купила стройматериалы – бревна. Наняла мастеров, которые возвели на этом месте переправу. И изначально этот мост называли не "Қатын көпір", а "Мост Тати". Краевед Владимир Привалов

Вторая история, которую местные жители поведали краеведу, не менее красивая. И она тоже связана с женщиной, а точнее, с одним из самых сильных человеческих инстинктов – материнским.

"Есть еще одна легенда, узнал я ее недавно. Во время внезапного вражеского нашествия молодая ханша смогла убежать из осажденного города. Она бежала, спасая своего маленького сына, и укрылась от погони в нишах старого моста. Спряталась там с младенцем, и мальчик выжил. А когда вырос, стал влиятельным и уважаемым человеком и оберегал родную землю. Именно поэтому мост стали называть женским, материнским". Краевед Владимир Привалов

Он рассказал еще одну очень поэтическую легенду. Однажды весной случился сильный паводок. Единственный мост, который связывал поселение с городом, начало сносить течением. Чтобы спасти мост, женщины не пожалели и срезали свои косы, сплели из них мощные, прочные канаты и намертво стянули ими деревянные опоры. Таким образом, они смогли удержать мост и не дали ему разрушиться. Но и это не последняя легенда, связанная с этой переправой.

"Когда-то историк и археолог Агзам Рустемов склонялся к тому, что название появилось уже в советское время. Есть версия, что это произошло во время войны, когда мужчин забрали на фронт и женщинам понадобилась переправа. Возможно, именно они ее и построили". Краевед Владимир Привалов

Возможно, история "Қатын-көпір" хранит еще немало интересных преданий и рассказов. Для местных жителей это место стало символом уважения к женщине-матери и важной частью исторической памяти.