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Толе би в ограждениях и ямах: как выглядит улица во время строительства LRT

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
Алматинские автомобилисты жалуются на затрудненное движение по улице Толе би. На некоторых отрезках машины ездят по одному ряду в каждом направлении. Остальная часть дороги закрыта. Там ведут подготовительные работы для строительства LRT. Как сейчас выглядит Толе би – в репортаже Zakon.kz.

Одна из основных транспортных артерий Алматы – улица Толе би – частично парализована. Проезд автомобилей затруднен. Островки посередине проезжей части между перекрестками отгорожены.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Здесь построят LRT и снова запустят трамваи. Мы поинтересовались у жителей, что они думают об этом решении и какие трудности испытывают сейчас.

Народу сейчас неудобно. Потом, говорят, здесь будут ездить трамваи, как раньше. Но сколько людей пострадало от трамваев, вспомните.

– По Толе би обычно хожу на подработку, на подмогу. Основная работа у меня в районе Нурлы тау. Когда езжу туда, тогда доставляет неудобство.

– По поводу дорог, конечно, хотелось бы, чтобы качественно делали дороги, но некоторые водители у нас не понимают и не проявляют уважение друг к другу. Они стараются проехать первыми. А то, что сейчас трамвайные линии восстанавливают, – это, на мой взгляд, хорошо. У нас раньше были же трамваи, мы как-то ездили на этом общественном транспорте. Будет, надеюсь, все хорошо.

– В целом LRT – это хороший транспорт. Он достаточно скоростной, экологически чистый, потому что электрический. На Толе би LRT, то есть трамваи, действительно нужны, я считаю. Также я слышал, что LRT хотят сделать вместо BRT на проспекте Райымбека. Вот этого я, честно говоря, не понимаю. По-моему, дешевле было бы для города запустить там дополнительные троллейбусы.

– Я работаю водителем, каждый день езжу на машине, поэтому тому, что появится LRT, особо не радуюсь. Радует меня только то, что, возможно, меньше машин станет на дорогах, но это вряд ли. Посмотрим, как изменится движение, когда работы завершат. А сейчас ездить по Толе би очень сложно, особенно в час пик. Полос меньше – вот и плетемся по одному кварталу по полчаса.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Помимо траншей для рельсов, после начала работ поперек дороги появились ямы. Для чего их выкапывали, неизвестно. Потом, конечно, закопали, но углубления на проезжей части остались. Проезжая по ним, автомобилисты нервничают.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

"Конечно, мешают эти выбоины. Даже если на скорости 40 километров в час по ним проезжать, можно ходовку ушатать, сайлентблоки и стойки быстро износятся, потом в машине все заскрипит. Скрип – это еще не самое страшное. Хуже – пробить колесо и угодить в ДТП. Все, естественно, осторожничают, сбавляют скорость перед ямами. Соответственно, поток машин движется еще медленнее", – сказал житель Алматы Алексей.
Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

На отдельных участках, где ведутся работы, установлены жестяные ограждения. Рядом расположены нерегулируемые пешеходные переходы – "зебры".

Водители говорят, что сплошные конструкции ограничивают обзор и создают дополнительный риск: пешеходов, выходящих на переход, бывает не видно заранее. Особенно актуальна проблема в темное время суток, когда видимость ухудшается.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Горожане еще в мае заметили демонтаж трамвайных путей на участке улицы Толе би от улицы Утеген батыра до Саина. Рельсы, оставшиеся в земле после закрытия трамвайного движения в 2015 году, уберут. Новые протянут из депо в индустриальной зоне Алатауского района (близ улиц Монке би и Бауыржана Момышулы) до транспортно-пересадочного узла "Райымбек батыр".

Если точнее, маршрут проложат по Момышулы до Толе би, а затем – по Толе би до проспекта Абылай хана и по нему вниз до железнодорожного вокзала "Алматы-2".

Линия будет полностью наземной – строительство эстакад проектом не предусмотрено.

На линии предусмотрены 34 пассажирские платформы: 12 островного и 22 берегового типа.

  • На Толе би разместят 4 островные и 15 береговых.
  • На Момышулы предусмотрены 5 островных и 5 береговых.
  • На Абылай хана появятся 3 островные и 2 береговые.
"В настоящее время в Алматы продолжаются подготовительные работы по строительству первой линии LRT. У нас по данному участку протяженностью 18,3 километра ведется вынос, переустройство и защита инженерных коммуникаций. Это в основном водопровод, канализация, слаботочные сети, высоковольтные сети, переустройство газа. Кроме того, ведутся работы по усилению мостовых сооружений и подземных пешеходных переходов", – прокомментировали в акимате Алматы.
Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

При переустройстве инженерных сетей движение могут временно организовывать по одной полосе встречного направления. Как правило, такие ограничения действуют не более одного-двух дней, заверили специалисты.

Так, с 22:00 14 августа до 6:00 15 августа 2026 года будет закрыто движение на участке от улицы Муканова до Кожамкулова в связи с переустройством сетей электроснабжения, предупредили в пресс-службе акимата Алматы.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Переустройство инженерных коммуникаций – необходимый этап подготовки трассы LRT. По мере освобождения отдельных участков на них начнут устройство конструкций линии, укладку шпал, рельсов и другие работы.

Строительно-монтажные работы планируется продолжить и в зимний период. При отрицательных температурах будут применяться необходимые технологические мероприятия по защите грунта, зимнему бетонированию, утеплению конструкций, а также набора прочности бетона.

Пробки, ограждения, ямы: как выглядит Толе би во время строительства ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:58

Фото: Zakon.kz

Первая очередь первой линии LRT будет полностью наземной, строительство эстакад не предусмотрено. Конструкции на мостах усилят. После запуска LRT две средние полосы на улицах Момышулы и Толе би выделят исключительно для поездов и отделят бордюрами. Это должно обеспечить приоритет общественного транспорта, повысить скорость и снизить риск ДТП, считают чиновники.

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Максимальная техническая скорость поездов будет от 65 до 70 км/ч. При этом с учетом расстояния между остановками, которое в среднем составляет около 700 метров, ожидается езда трамваев в пределах 30-35 км/ч.

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Запустить первую линию LRT планируют в конце 2027 года, но сроки могут измениться в зависимости от изготовления и поставки необходимого количества поездов.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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