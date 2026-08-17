Какие страны буквально созданы для женщин и что говорят о Казахстане – исследование

По данным международных исследований, Казахстан стал лидером Центральной Азии по индексу благополучия и безопасности женщин, сообщает Zakon.kz.

Джорджтаунский институт женщин (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) выпустил обновленные данные индекса "Женщины, мир и безопасность", согласно которому Казахстану удалось обойти по этому показателю все страны Центральной Азии, большую часть государств – членов СНГ, включая Россию, а также Израиль, Китай, Турцию и Украину.

Что за индекс

Как уже отмечалось выше, автором данного исследования и составителями рейтинга по уровню безопасности и благополучия женщин выступает Джорджтаунский институт женщин в тесной кооперации с Норвежским исследовательским институтом мира. Отчет выходит один раз в два года и охватывает показатели 181 государства.

Итоговый индекс, на базе которого и формируется глобальный рейтинг, представляет собой комплексную оценку положения женщин в различных странах и составляется на основе расчета 13 ключевых показателей, объединенных в три категории:

участие в жизни общества (занятость и наличие возможности свободного трудоустройства, доступ к образованию, средствам связи, интернету и финансовым услугам, представленность в органах власти) ;

; правовая защищенность (отсутствие дискриминации, доступ к правосудию, правовая защищенность в быту и обществе, показатели материнской смертности) ;

; безопасность (показатели домашнего насилия, защищенность женщин при посещении общественных мест, в том числе в темное время суток, политическое насилие, направленное против женщин, близость территории проживания к вооруженным конфликтам).

Каждый из критериев оценивается по шкале от 0 до 1, где 1 – наивысший балл. Далее полученные результаты приводятся к среднему значению.

Где самые лучшие условия для женщин

Как утверждают авторы этого исследования, наиболее комфортные условия для жизни женщин сегодня созданы в европейских странах. В этом ключе лидером глобального рейтинга стран по индексу благополучия и безопасности женщин с показателем в 0,939 балла продолжает оставаться Дания.

Второе место с итоговым индексом в 0,932 балла занимает Исландия, а третье – Норвегия. Ее итоговый результат специалисты Джорджтаунского института женщин оценили в 0,924 балла.

В топ-10 самых комфортных для жизни женщин стран мира также вошли Швеция (0,924 балла), Финляндия (0,921 балла), Люксембург (0,928 балла), Бельгия (0,912 балла), Нидерланды (0,905 балла), Австрия (0,898 балла) и Новая Зеландия (0,898 балла).

Показатели Казахстана и стран СНГ

Казахстан, согласно последнему отчету "Women Peace and Security Index 2026", немного ухудшил свои показатели и с итоговым индексом в 0,722 балла опустился в глобальном рейтинге на 72-е место. Вместе с тем несмотря на утрату позиций наша страна все равно оказалась выше большей части государств – членов СНГ.

Лидерами по самым комфортным условиям для прекрасной половины человечества на пространстве СНГ являются Армения (56-е место и 0,762 балла) и Беларусь (63-е место и 0,739 балла).

В СНГ более низкими показателями, чем у Казахстана, согласно обновленной версии этого исследования, отметились Россия (75-е место и 0,718 балла), Кыргызстан (85-е место и 0,697 балла), Таджикистан (89-е место и 0,685 балла), Узбекистан (98-е место и 0,674 балла) и Азербайджан (111-е место и 0,653 балла).

Кроме того, Казахстан в этом рейтинге обошел и такие страны, как Туркменистан (74-е место и 0,720 балла), Израиль (84-е место и 0,697 балла), Китай (89-е место и 0,685 балла), Турция (106-е место и 0,664 балла) и Украина (116-е место и 0,645 балла).

Где женщинам жить совсем не комфортно

Хуже всего сегодня женщинам живется в Афганистане. Эта страна занимает последнее – 181-е – место данного рейтинга с итоговым индексом в 0,279 балла.

Чуть лучше, чем в Афганистане, женщины ощущают себя в Йемене (0,323 балла), Центральноафриканской Республике (0,362 балла), Сирии (0,364 балла), Судане (0,397 балла), Гаити (0,399 балла), Демократической Республике Конго (0,405 балла), Бурунди (0,407 балла), Южном Судане (0,411 балла) и Мьянме (0,442 балла).