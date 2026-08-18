Сахара меньше, радости больше: как изменить отношение к сладкому

Сладости помогают поднять настроение, сопровождают чаепития и давно стали для многих привычной наградой за тяжелый день. Уменьшить их количество в рационе можно без жестких запретов и мучений. Как постепенно снизить тягу к сахару и чем заменить привычные перекусы, – в материале Zakon.kz.

Начинать лучше не с запретов

Самая распространенная ошибка – резко убрать все сладкое из рациона. После этого организм и особенно привычка могут устроить настоящий протест. Человеку начинает хотеться именно того, что теперь нельзя.

Поэтому лучше двигаться постепенно. Например, если чай или кофе всегда сопровождаются двумя ложками сахара, сначала можно уменьшить количество до одной. Если каждый день после обеда появляется обязательная шоколадка, стоит попробовать есть ее реже или заменить часть порции другим продуктом.

Такой подход не выглядит героическим, зато его гораздо проще соблюдать. Организму и вкусовым рецепторам нужно время, чтобы привыкнуть к менее сладкому вкусу. Период особенно сильной тяги у многих людей длится примерно первые пару недель. Затем привычка постепенно ослабевает, а продукты, которые раньше казались недостаточно сладкими, могут начать восприниматься совершенно иначе.

Стоит помнить, что сахар есть не только в конфетах и печенье. Он может содержаться в хлопьях для завтрака, йогуртах, соусах, готовых завтраках, выпечке и других продуктах. Поэтому полезно смотреть состав на упаковке. Чем выше в списке ингредиентов находится сахар или другие подсластители, тем больше их в продукте.

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При этом не стоит превращать поход в магазин в расследование с лупой. Достаточно сравнить несколько похожих продуктов и выбрать тот, где меньше добавленного сахара. Со временем это становится обычной привычкой и занимает буквально несколько секунд.

Овощи тоже помогают изменить рацион

Овощи не обладают магической способностью выключать желание съесть торт, но они помогают сделать питание более полноценным. Их можно добавлять к основным блюдам, использовать для перекусов и постепенно увеличивать их долю в рационе.

Хорошо работает и замена привычного сладкого перекуса. Например, вместо нескольких печений можно выбрать фрукт, натуральный йогурт без добавленного сахара или другой продукт, который подходит человеку по рациону.

При этом фрукты не нужно объявлять "новыми конфетами". В них содержится природный сахар, но вместе с ним организм получает воду, клетчатку и другие питательные вещества. Поэтому цель не в том, чтобы сделать питание абсолютно несладким, а в том, чтобы уменьшить количество добавленного сахара и перестать постоянно получать сладкий вкус.

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Иногда хочется не сахара, а эмоций

Есть и другая сторона вопроса. Сладкое часто связано не только с голодом, но и с эмоциями. Праздник – торт, усталость – шоколадка, плохое настроение – мороженое, встреча с друзьями – десерт. Постепенно мозг начинает воспринимать сладкое как быстрый способ получить удовольствие.

По словам психолога Жанат Биржановой, условно сахар и все сладкое ассоциируются с радостью, беззаботностью и детскими ощущениями.

"Те люди, которые проходят общую гармонизацию организма, учатся радоваться маленьким вещам. Если эту способность развивать, гармонизируется потребность в сладком, а иногда и вовсе отпадает", – рассказывает специалист.

По словам психолога, именно чувство радости помогает человеку отказаться от чрезмерной тяги к сладкому.

Получается, что иногда вопрос заключается не только в том, что лежит в кухонном шкафу, но и в том, чем человек пытается поднять себе настроение. Если единственным способом порадовать себя остается шоколадка, отказаться от нее действительно сложно.

Поэтому полезно постепенно возвращать в повседневную жизнь другие источники удовольствия: прогулки, встречи с друзьями, любимую музыку, хобби, отдых, небольшие поездки или просто время, когда не нужно никуда спешить. Тогда сладкое перестает быть единственным "призом" за тяжелый день.

"Полный отказ от сладкого подходит далеко не каждому. Для некоторых людей жесткие ограничения, наоборот, заканчиваются перееданием. Сегодня человек торжественно выбрасывает все печенье, а через несколько дней покупает сразу три пачки, потому что "больше никогда нельзя", – отмечает Жанат Биржанова.

Фото: pexels

Гораздо разумнее определить комфортное количество сладкого и постепенно его сокращать. Можно оставить небольшой десерт, но не делать его обязательной частью каждого приема пищи. И самое главное – не требовать от себя идеальности. Если однажды вместо яблока победил кусок торта, это не означает, что весь план провален. Здоровое питание строится не на одном идеальном дне, а на повторяющихся привычках.