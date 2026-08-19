Шесть водопадов в Алматы, до которых несложно добраться – фоторепортаж

Алматинские горы богаты на водопады. Есть большие и маленькие, труднодоступные и те, что совсем близко, – буквально у дороги. Корреспондент Zakon.kz посетил шесть водопадов, до которых добраться проще всего.

Пока теплые дни еще продолжают радовать алматинцев, самое время запланировать небольшой поход и освежиться у горного водопада. Мы сделали для вас подборку на любой вкус. Все они небольшие, но, несмотря на это, однозначно заслуживают внимания.

Водопад "Хоббитов"

Это новое народное название, ставшее популярным благодаря соцсетям. Раньше это место называли "Купель Гуляева". На наш взгляд, самый красивый водопад из всех. Каменная чаша с ярко-бирюзовой водой в окружении могучих елей.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Идти туда совсем не тяжело. Это скорее прогулка, чем поход. Для этого сначала нужно доехать до шлагбаума перед БАО, затем пройти по дороге к тому месту, где начинается подъем по трубе. Но свернуть не направо в сторону трубы, а налево. Пройти еще немного до начала "Мраморной тропы" и подняться по ней. Тропа заканчивается небольшой площадкой над рекой, но до купели нужно подняться еще на пару метров.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Самые смелые решаются нырнуть в ледяную воду. Ощущения непередаваемые, особенно в жаркий день.

Водопад "Батарейка"

Странное название, по некоторым версиям, пошло с тех времен, когда в этом месте дислоцировалась казачья батарея. Находится он чуть выше популярного урочища Кок-Жайлау. Чтобы до него дойти, нужно подняться немного вверх от беседок. Около спуска к водопаду будет указатель. Спуск немного крутой, но по краям установлены перила, чтобы держаться.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Путь до урочища со стороны Алма-Арасана несложный, хотя и немного затяжной. Тяжелый подъем только в самом начале. Мы успели посетить Кок-Жайлау и водопад "Батарейка" еще до начала строительных работ. Сейчас, возможно, подняться туда будет сложнее.

Три водопада "Аюсай"

Эти три водопада можно посетить за один раз. Они находятся один за другим. Первый и второй совсем не далеко, всего полчаса от дороги. Третий – подальше, но дойти до него стоит, ведь он самый красивый из трех.

Для того, чтобы увидеть водопады "Аюсай", вам нужно добраться до одноименного визит-центра в Алма-Арасанском ущелье и подняться вверх. Тропа там одна, так что потеряться трудно.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Первый водопад совсем небольшой. Около него есть смотровая площадка и родник. На второй нужно подняться выше по камням прямо вдоль русла и выйти на тропу, которая и приведет к нему.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Он тоже маленький и находится слева от тропы. По дороге от него до третьего водопада туристов ждут прекрасные виды и заросли горной малины. Сейчас ее там очень много, она сладкая и спелая.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Путь до третьего водопада от парковки занял у нас около двух часов с учетом постоянных остановок для фото. Если не останавливаться и идти быстро, можно дойти и за час.

Водопад "Девичьи косы"

Это самый легкий вариант, если на пешие подъемы у вас совсем нет времени или желания. Находится буквально в паре метров от дороги на БАО. С дороги его не видно, но можно найти по навигатору. Правда, там он указан, как "Девичьи слезы".

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

По форме струи воды действительно напоминают две спадающие с плеч косы прекрасной девушки. Водопад небольшой, но очень красивый. Подойдет тем туристам, которые не располагают временем, или как дополнительный пункт в поездке на "Аюсай" или "Хоббитов".

Бутаковский водопад

Находится в одноименном ущелье. От парковки путь занимает около двух километров. Мы дошли за час. Сейчас тропа стала намного комфортнее, чем пару лет назад. Установили два прочных моста через речку и ступеньки с перилами на самом крутом подъеме.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Однако по камням лезть все равно придется. Поэтому маршрут не рекомендуется пожилым и людям с больными коленями и другими суставами. А еще вдоль тропы растет много крапивы, так что лучше взять с собой кофту с длинными рукавами. Водопад сейчас не слишком полноводный, но все равно красивый.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Советы туристам

· Почти все подъемы, даже самый быстрый на "Девичьи косы", имеют каменистые участки и крутые спуски, поэтому обязательно надевайте хорошую горную обувь (или хотя бы удобные кроссовки с фиксацией стопы).

· Несмотря на городскую жару, в горах утром и вечером бывает прохладно, поэтому с собой нужно взять ветровку или кофту.

· Выезжать лучше рано утром. Днем, особенно в выходные, слишком много народа.

· В начале всех маршрутов есть источники, так что воду с собой можно не брать, просто захватите бутылку.

· Даже при прохладной погоде солнце в горах очень активное, не стоит забывать про SPF.

· Если решите искупаться на водопаде "Хоббитов", учитывайте, что оборудованных мест для переодевания там нет.