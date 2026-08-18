Названы самые безопасные для инвесторов страны – и на каком месте Казахстан

Казахстан значительно улучшил свои показатели в глобальном рейтинге стран по уровню инвестиционных рисков и устойчивости, сообщает Zakon.kz.

В текущих реалиях инвестиции являются одним из основных факторов, способствующих развитию государства и росту его экономики. С их помощью создаются новые рабочие места, строятся различные инфраструктурные проекты, внедряются современные технологии, пополняется бюджет и, соответственно, растет уровень благосостояния населения.

Вместе с тем не каждое государство в состоянии обеспечить безопасность иностранных вложений, высокую прибыль и сохранность приобретаемых активов. В связи с этим инвесторы, прежде чем вложиться в тот или иной проект, серьезно просчитывают всевозможные риски.

Помощь им в этом процессе, как правило, оказывают результаты различных исследований, проводимых международными консалтинговыми агентствами, одним из которых является "Henley & Partners" – составитель глобального рейтинга наиболее безопасных для инвесторов стран мира.

Что за рейтинг

Рейтинг основан на глобальном индексе инвестиционного риска и устойчивости (GIRRI), который оценивает 150 стран мира по тому, насколько безопасно вкладывать в них деньги и можно ли их вернуть при серьезных политических и финансовых кризисах.

Индекс рассчитывается на основе нескольких показателей, объединенных в две ключевые категории:

риски (инфляция, скачки валюты, законодательная база, внутриполитическая обстановка и т.д.);

устойчивость и безопасность (инновации, уровень жизни, качество управления государством и экология).

Оценка каждого пункта производится по шкале от 0 до 100 баллов, после чего полученный результат сводится к единому значению, на основании которого и формируется общемировой рейтинг.

Ситуация в СНГ

Согласно обновленным в мае 2026 года данным международной консалтинговой компании "Henley & Partners", которые отражают реакцию мировых рынков на существующие геополитические потрясения, самым безопасным для инвесторов государством на пространстве СНГ стал Казахстан.

Здесь хотелось бы отметить, что наша страна поднялась сразу на 17 позиций и заняла 53-е место из 150 возможных. Больший прогресс, чем у Казахстана в этом плане, сумели показать только семь государств. В их числе: Индия (плюс 40 позиций), Филиппины (+40), Турция (+32), Мексика (+30), Марокко (+28), Таиланд (+24) и Бразилия (+21).

Следом за Казахстаном в данном рейтинге разместились следующие страны СНГ – Азербайджан (59-е место), Армения (63-е), Россия (71-е), Узбекистан (81-е), Кыргызстан (96-е), Таджикистан (97-е) и Беларусь (117-е).

Безопасные и небезопасные для инвесторов государства

Лидером глобального рейтинга наиболее безопасных стран для инвесторов осталась Швейцария. Второе место по этому показателю заняла Дания, а на третье с пятой позиции поднялась Швеция.

В топ-10 лучших для инвесторов стран также вошли: Сингапур, Норвегия (утратила две позиции), Люксембург, Финляндия, Германия, Нидерланды и Исландия.

США в этом рейтинге занимают лишь 24-е место. Великобритания расположилась на 19-м месте, Бельгия на 21-м, Франция на 23-м, Китай на 31-м, Индия на 64-м, а Турция на 88-м.

Самыми неподходящими государствами для вложений инвестиций составители рейтинга считают сегодня в мире Ливан, Гаити, Мозамбик, Нигер, Нигерию, Пакистан, Сьерру-Леоне и Чад.