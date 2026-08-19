Что полезнее: арбуз или дыня? Врач развеяла мифы

Летом арбуз и дыня становятся практически обязательными продуктами на столе. Это главные летние лакомства, которые радуют сочной мякотью, сладким вкусом и отлично освежают в жаркие дни. При этом вокруг них существует немало фактов и домыслов, в реальности которых разбирался Zakon.kz.

Некоторые считают арбуз исключительно полезным и подходящим даже для похудения, другие уверены, что дыню нельзя есть после еды или сочетать с алкоголем. Есть и мнение, что эти бахчевые лучше вообще не смешивать между собой.

Но действительно ли арбуз и дыня настолько отличаются по своим свойствам? Что из них полезнее, кому стоит ограничить употребление бахчевых и может ли арбуз или дыня навредить желудку? Чтобы разобраться в популярных заблуждениях, мы обратились к врачу-нутрициологу, кандидату медицинских наук, ассоциированному профессору Елене Ушанской.

Арбуз или дыня: что полезнее?

По словам специалиста, противопоставлять арбуз и дыню по принципу "полезный – вредный" или "один лучше другого" неправильно.

"С точки зрения рационального питания это два разных продукта, и каждый имеет свои преимущества", – отметила Елена Ушанская.

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Арбуз отличается высокой водянистостью и низкой энергетической плотностью. Он примерно на 90% состоит из воды, поэтому при относительно небольшом количестве калорий дает большой объем пищи. В среднем в 100 г арбуза содержится около 30 ккал.

Дыня более концентрирована по питательным веществам. В ней меньше воды, но больше сухих веществ, природных сахаров и пищевых волокон. В зависимости от сорта дыня может быть хорошим источником витамина C и каротиноидов, особенно бета-каротина.

Таким образом, оба продукта вполне могут присутствовать в здоровом рационе. Вопрос скорее в количестве, индивидуальной переносимости и состоянии здоровья человека.

Чем полезен арбуз?

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Арбуз содержит витамин C, калий, магний в небольших количествах, фолаты, каротиноиды и другие биологически активные соединения.

Однако его главная особенность – сочетание большого количества воды с ликопином. Это каротиноид и антиоксидант, который содержится, в частности, в красной мякоти арбуза. Арбуз является одним из пищевых источников ликопина, хотя чаще всего с этим веществом ассоциируют помидоры.

При этом специалист не советует воспринимать арбуз как своеобразную "витаминную таблетку".

"Его ценность заключается в комплексе воды, природных углеводов, минералов, каротиноидов и других фитонутриентов, а не в каком-то одном витамине", – поясняет нутрициолог.

Что хорошего в дыне?

Дыня также содержит витамин C, калий и фолаты. Некоторые сорта, особенно с оранжевой мякотью, богаты бета-каротином.

Бета-каротин является предшественником витамина А и относится к каротиноидам. Кроме того, в дыне, как и в арбузе, присутствуют пищевые волокна.

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И здесь не стоит искать однозначного победителя. У арбуза есть свои преимущества, связанные прежде всего с высоким содержанием воды и ликопина, у дыни – более высокая концентрация некоторых питательных веществ и пищевых волокон.

Можно ли есть арбуз и дыню вместе?

Распространено мнение, что арбуз и дыню обязательно нужно разделять и есть в разные приемы пищи. Однако для здорового человека такой необходимости нет.

"Организм человека не имеет механизма, при котором совместное употребление этих двух продуктов становится вредным или вызывает брожение только потому, что они съедены вместе. Это один из распространенных мифов о питании", – объяснила врач.

При этом существует важный нюанс. И арбуз, и дыня содержат значительное количество воды и углеводов, а у людей с чувствительным кишечником большие порции некоторых фруктов способны вызывать вздутие, дискомфорт и изменение стула.

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Например, арбуз относится к продуктам с высоким содержанием определенных FODMAP-компонентов, в частности, избыточной фруктозы. Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек США также относит арбуз к продуктам, которые содержат FODMAP и у некоторых людей с синдромом раздраженного кишечника могут провоцировать симптомы, добавила врач.

При этом многое зависит именно от количества. Monash University, который занимается исследованием FODMAP, отдельно подчеркивает: реакция на продукты зависит в том числе и от размера порции.

Поэтому человеку с чувствительным кишечником совсем не обязательно отказываться от арбуза или дыни, но стоит учитывать собственную переносимость и не есть сразу большое количество.

А если съесть арбуз или дыню натощак?

Еще один популярный вопрос – не вредно ли есть бахчевые натощак и не раздражают ли они слизистую желудка?

Как отметила нутрициолог, для здорового человека нет общего правила, запрещающего употреблять арбуз или дыню на голодный желудок. Нет и оснований считать, что обычная порция этих продуктов сама по себе повреждает слизистую желудка.

При этом натощак большая порция любого лакомства может переноситься не всеми одинаково. Человек может почувствовать урчание, вздутие, дискомфорт или более быстрое продвижение содержимого кишечника. Именно поэтому не стоит воспринимать правило "арбуз можно только после еды" или "дыню обязательно есть отдельно" как универсальное медицинское требование.

Если после употребления бахчевых натощак регулярно возникают боль, изжога, диарея или другие неприятные симптомы, это уже повод обсудить рацион с врачом. Вот почему бытует мнение, что от арбуза может слабить.

Кроме того, значение имеет сама порция: несколько кусочков и несколько килограммов арбуза – совершенно разная нагрузка на пищеварительную систему. Поэтому слабительный эффект после большой порции арбуза не означает, что продукт "выводит токсины" или обладает каким-то специальным очищающим действием.

Когда лучше есть арбуз и дыню?

По словам Елены Ушанской, строгой необходимости привязывать употребление этих продуктов к определенному времени суток нет.

Однако вечером большая порция арбуза может оказаться не самым комфортным вариантом: человек одновременно получает много жидкости и определенное количество углеводов. Поэтому у тех, кто склонен часто просыпаться ночью для мочеиспускания, большая порция непосредственно перед сном может доставить неудобства.

Для большинства здоровых людей специалист ориентируется примерно на 200-300 г за один прием. При этом врач подчеркивает, что это не жесткая медицинская норма: оптимальное количество зависит от возраста, общей калорийности рациона, физической активности и состояния здоровья.

Есть и еще один важный момент: цельный фрукт и сок – не одно и то же. Арбуз или дыню человек ест, пережевывая продукт и получая определенный объем пищи. Сок же гораздо проще выпить в большом количестве.

Нужно ли есть арбуз и дыню отдельно от основной еды?

Строгого правила, согласно которому фрукты необходимо употреблять исключительно отдельно от других продуктов, нет.

"Желудок не является герметичной емкостью, где продукты лежат слоями и ждут своей очереди. Пища перемешивается, постепенно переваривается и эвакуируется в кишечник", – объясняет врач.

Поэтому несколько кусочков арбуза или дыни после обычного обеда для здорового человека допустимы. Другое дело, если после плотного приема пищи съесть еще 500-700 г дыни или арбуза. В этом случае вполне могут появиться ощущение переполнения, тяжесть, вздутие или дискомфорт.

Таким образом, проблема чаще заключается не в самом сочетании продуктов, а в количестве съеденного и индивидуальной переносимости.

Можно ли сочетать арбуз и дыню с другими продуктами?

Составлять большой список "запрещенных" сочетаний для арбуза и дыни, по мнению специалиста, не стоит: научных оснований для большинства подобных ограничений нет.

Арбуз или дыню можно сочетать с другими продуктами в рамках обычного рациона. Однако у конкретного человека некоторые сочетания действительно могут вызывать дискомфорт. Например, если одновременно съесть большую порцию дыни, молочные продукты, большое количество сладостей и другие продукты, способные вызывать газообразование, вероятность неприятных ощущений может увеличиться. Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на собственную переносимость.

Можно ли есть арбуз и дыню при заболеваниях?

Для здорового человека арбуз и дыня, как правило, безопасны при умеренном употреблении. Но при некоторых заболеваниях количество этих продуктов в рационе следует обсуждать с врачом.

В первую очередь это касается людей с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена. В этом случае необходимо учитывать количество углеводов в порции и общий рацион.

Отдельного внимания требуют заболевания почек. При мочекаменной болезни нельзя автоматически следовать популярному совету "есть побольше арбуза, чтобы вымыть камни".

Арбуз действительно содержит много воды и увеличивает объем мочи. Но если камень находится в мочеточнике и нарушает отток мочи, попытки самостоятельно увеличить диурез большим количеством жидкости могут быть небезопасны.

Если камень небольшой и нет нарушения оттока мочи, врач может рекомендовать определенный питьевой режим. Но при выраженной боли, нарушении оттока мочи или других осложнениях тактика должна определяться специалистом.

Есть ограничения и при некоторых заболеваниях почек. Людям с хронической болезнью почек могут требоваться индивидуальные ограничения по жидкости, калию и другим нутриентам.

Еще одна группа – люди с заболеваниями кишечника, в том числе с синдромом раздраженного кишечника. Как уже отмечалось, FODMAP-компоненты в некоторых фруктах способны усиливать у таких пациентов вздутие, боль и нарушения стула.

Наконец, нельзя исключать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.

Правда ли, что дыню нельзя сочетать с алкоголем?

Миф о том, что дыня вместе с алкоголем якобы образует "ядовитое" или опасное сочетание, довольно распространен.

Однако убедительных медицинских оснований считать именно сочетание дыни с алкоголем опасным нет. При этом неприятные последствия после такого застолья вполне возможны, но причина, скорее всего, не в каком-то особом "конфликте" дыни и алкоголя.

Большое количество сладких фруктов само по себе может вызвать у чувствительных людей вздутие или послабление стула. Алкоголь, в свою очередь, раздражает желудочно-кишечный тракт и может влиять на его моторику. Национальный институт по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США отмечает, что спиртное непосредственно раздражает слизистую желудка и увеличивает выделение кислоты.

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Поэтому сочетание большого количества алкоголя с большой порцией дыни действительно может закончиться тошнотой, вздутием, диареей или тяжестью – особенно у человека с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Но утверждать, что дыня и алкоголь сами по себе образуют какое-то особое вредное соединение, оснований нет.

При этом важно помнить: если алкоголь употребляется натощак, он всасывается быстрее, чем при употреблении вместе с пищей. Это подтверждает Национальный институт по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США.

То есть дело не в том, что дыня "ускоряет опьянение", а в общем количестве алкоголя, скорости его употребления и наличии пищи в желудке.

Что выбрать – арбуз или дыню?

Однозначного победителя в этом споре нет.

Арбуз подойдет тем, кто хочет получить большой объем пищи при относительно невысокой калорийности и восполнить часть жидкости. Его особенность – высокое содержание воды и наличие ликопина.

Дыня содержит несколько больше сухих веществ, природных сахаров и пищевых волокон, а некоторые ее сорта богаты витамином C и бета-каротином.

Поэтому здоровому человеку совершенно не обязательно выбирать что-то одно. Арбуз и дыня могут по очереди появляться в рационе в течение сезона.

Главное – не превращать их в соревнование на количество съеденного. Даже полезный продукт при слишком большой порции способен вызвать дискомфорт и внести существенный вклад в общую калорийность рациона.



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И, пожалуй, главный вывод эксперта: не существует универсального правила, по которому арбуз или дыню нужно есть только натощак, только после еды или обязательно отдельно от других продуктов. Для большинства здоровых людей гораздо важнее умеренность, размер порции и индивидуальная переносимость.

А если после небольшого количества арбуза или дыни регулярно появляются боль в животе, выраженное вздутие, диарея, тошнота или другие симптомы, списывать это на "особенности фрукта" не стоит – лучше обратиться к врачу и разобраться в причине.