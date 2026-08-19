Оазисы тишины и спокойствия: названы самые миролюбивые страны мира и как оценили Казахстан

Казахстан вошел в топ-50 самых миролюбивых стран мира, поднявшись за год сразу на 12 позиций в глобальном рейтинге Global Peace Index 2026. Республика заняла 44-е место из 163 государств и сохранила одну из лучших позиций среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Институт экономики и мира обновил данные составляемого им глобального рейтинга стран по индексу миролюбия (Global Peace Index 2026), согласно которым Казахстан не только остался в числе лидеров по этому показателю среди государств-членов СНГ, но и поднялся в общемировом зачете сразу на 12 позиций, заняв 44-е место из 163 возможных.

Что за индекс и методология его расчета

Индекс мира или миролюбия оценивает не только степень агрессивности внешней политики государств, но и то, насколько в них безопасно жить, качество жизни их населения, уровень преступности и внутреннего насилия, а также их взаимоотношения с соседними странами.

Особая значимость этого индекса заключается в том, что он хоть и косвенно, но все же влияет на экономику, инвестиции и туризм, поскольку при выборе мест для посещения и вложения своих финансовых средств предпочтение всегда будет отдаваться более спокойным и миролюбивым государствам.

Расчет итогового индекса мира осуществляется на основе оценки 23 показателей, объединенных в три основные группы:

внутренняя стабильность и безопасность (уровень преступности, показатели суицида, доступ к оружию, количество заключенных на душу населения, меры социальной защиты, соблюдение прав человека, уровень политической стабильности, наличие и степень террористических угроз, уровень ксенофобии и т.д.) ;

; войны и конфликты (участвует ли страна в действующих вооруженных конфликтах, количественный показатель жертв и беженцев, отношения с соседними странами) ;

; милитаризация (размер военного бюджета по отношению к ВВП, общий военный потенциал, импорт и экспорт оружия, количество военнослужащих и сотрудников служб безопасности на душу населения, суммарное количество вооружения на душу населения).

По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах по шкале от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем более миролюбивой оценивается страна по этому критерию. После полученные результаты приводятся к общему среднему значению.

Самые миролюбивые страны мира

Первую строчку глобального рейтинга стран по индексу мира уже более 17-ти лет удерживает Исландия. Ее итоговый показатель, согласно расчетам экспертов Института экономики и мира, сегодня находится на отметке в 1,161 балла.

На втором месте в мире по этому показателю с индексом в 1,343 балла разместилась Новая Зеландия, а на третьем – Швейцария. Ее уровень миролюбивости составители рейтинга оценили в 1,363 балла.

В десятку самых миролюбивых стран, согласно последним данным, также вошли Словения (1,369 балла), Ирландия (1,371), Австрия (1,421), Португалия (1,427), Сингапур (1,435), Финляндия (1,478) и Япония (1,489).

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан в обновленном глобальном рейтинге самых миролюбивых стран занял 44-е место, улучшив с 2025 года показатель своего итогового индекса с 1,875 до 1,771 балла.

В этом сегменте Казахстан опережает не только большую часть стран СНГ, но и такие государства, как Молдова (1836 балла), Южная Корея (1,839), Объединенные Арабские Эмираты (1,927), Франция (2,083), Таиланд (2,089), Китай (2,231), Соединенные Штаты Америки (2,535) и Турция (2,605).

На пространстве СНГ, по версии авторов этого исследования, лучше показатели миролюбивости, чем у Казахстана, имеет Узбекистан – 37-е место в общемировом зачете с итоговым индексом в 1,726 балла.

Ниже Казахстана из числа стран Содружества в этом рейтинге разместились Таджикистан (47-е место – 1,799 балла), Армения (51-е место – 1,825 балла), Кыргызстан (61-е место – 1,853 балла), Азербайджан (110-е место – 2,142 балла) и Беларусь (115-е место – 2,216 балла).

Наиболее воинственные страны

Согласно данным международных институтов, сегодня в мире насчитывается около 61 активного вооруженного конфликта, что по своей сути является максимальным показателем со времен Второй мировой войны. Другие авторитетные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, дают еще более широкие оценки, фиксируя около 130 вооруженных противостояний по всей планете.

В этом ключе, по версии составителей этого рейтинга, наименее миролюбивой страной сегодня является Россия, итоговый индекс которой составляет 3,367 балла.

К числу наиболее воинствующих государств специалисты Института экономики и мира также относят Судан (3,195 балла), Демократическую Республику Конго (3,189), Украину (3,184), Израиль (3,124), Южный Судан (3,116), Афганистан (3,106), Йемен (3,081), Сирию (3,067), Мали (2,996) и Сомали (2,973).