Сколько стоит билет в кино в Казахстане и мире: от Кубы до Швейцарии

Поход в кино в разных странах может отличаться в цене более чем в 20 раз. Дороже всего билет обходится жителям Швейцарии, дешевле всего – Кубы. Сколько платят зрители в Казахстане и соседних странах, выяснял Zakon.kz.

Поход в кино уже давно для многих не просто способ посмотреть зарубежный кинохит, вышедший в мировой прокат. Это в первую очередь возможность отдохнуть, отключиться от текущих проблем, получить положительные эмоции, сменить обстановку и просто приятно провести время с друзьями и близкими.

Вместе с тем, несмотря на все вышеуказанное, популярность похода в кино, особенно на фоне развития всевозможных стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров, продолжает снижаться. К примеру, начиная с момента окончания мировой пандемии, общая посещаемость кинотеатров в среднем по миру упала от 20 до 40%. Тем не менее, данный фактор никак не повлиял на снижение цен на билеты, которые, наоборот, с того момента выросли практически в 2-2,5 раза.

Где дороже всего

Согласно обновленной статистике крупнейшей в мире краудсорсинговой онлайн-платформы "Numbeo", дороже всего один билет в кино на фильм, вышедший в мировой кинопрокат, обходится жителям Швейцарии. Его цена там составляет 24,62 доллара, или 11 332 тенге по курсу НБ РК от 19.08.2026 года.

Чуть меньше, чем в Швейцарии, за один билет в кино отдают жители Дании (20 долларов, или 9 206 тенге) и Норвегии (18,59 долларов, или 8 556 тенге).

В топ-10 стран мира с самыми дорогими билетами в кино также входят Финляндия (18,52 доллара, или 8 524 тенге), Люксембург (17,36 доллара, или 7 990 тенге), Швеция (16,67 доллара, или 6 673 тенге), Израиль (16,20 доллара, или 7 456 тенге), Нидерланды (16,20 доллара, или 7 456 тенге), Бельгия (15,63 доллара, или 7 194 тенге) и Австралия (15,59 доллара, или 7 176 тенге).

Цены по СНГ

Дороже всего поход в кино среди стран СНГ обойдется жителям Армении. Там за один билет на зарубежный фильм сегодня отдают 6,17 доллара, или 2 840 тенге.

Чуть дешевле билет в кинотеатр обходится гражданам и гостям России и Азербайджана, где за него платят по 5,89 доллара (2 711 тенге) и 5,88 доллара (2 706 тенге), соответственно.

В Казахстане и Таджикистане стоимость одного билета на зарубежный фильм из мирового кинопроката обходится в 5,41 доллара (2 490 тенге), в Узбекистане в 5,08 доллара (2 338 тенге), в Беларуси в 4,93 доллара (2 269 тенге).

Самая низкая стоимость одного билета в кино на зарубежный фильм из мирового кинопроката в СНГ зафиксирована в Кыргызстане – 4,57 доллара, или 2 103 тенге.

Где самая низкая цена

Дешевле всех в мире, согласно данным онлайн-платформы "Numbeo", зарубежный фильм сегодня можно посмотреть на Кубе, где стоимость одного билета составляет 1 доллар, или 460 тенге.

Чуть дороже поход в кино обойдется жителям Ирана (1,50 доллара, или 690 тенге), Непала (2,61 доллара, или 1 201 тенге), Индонезии (2,80 доллара, или 1 288 тенге), Египта (3,07 доллара, или 1 413 тенге), Индии (3,13 доллара, или 1 440 тенге), Шри-Ланки (3,61 доллара, или 1 661 тенге), Вьетнама (3,82 доллара, или 1 758 тенге) и Боливии (3,89 доллара, или 1 790 тенге).