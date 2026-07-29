Конец эпохи? Что происходит с рынком подержанных автомобилей в Казахстане

Казахстанцы все чаще отдают предпочтение новым автомобилям. Многие автолюбители стремятся купить в салоне современные машины, которые отличаются надежностью, экономичностью и высоким уровнем безопасности. А подержанные авто отходят на второй план. В причинах тенденции разбирался Zakon.kz.

Продать машину с пробегом в Казахстане стало сложнее. Продавцы на крупном автомобильном рынке Barys 3 в Алматинской области признаются, что клиентов у них немного. Меньше всего потенциальных покупателей интересуют 30-летние авто и старше. Некоторые пытаются реализовать свой транспорт несколько недель и в итоге соглашаются сделать щедрую скидку.

На выходные сюда пригоняют машины из разных регионов – это видно по госномерам. Выбор весьма широкий: как говорится, приходи и бери какую хочешь – от "Жигулей" до "Гелендвагена".

Жителя мегаполиса цены на авторынке удивят. Например, "Жигули" пятой модели 2005 года выпуска продают за 300 тысяч тенге, "семерку" 2010-го – за полмиллиона. За "Волгу" (ГАЗ-31029) 1992 года просят 600 тысяч. За миллион можно найти опрятный Volkswagen Golf третьего поколения, за полтора – "лупатый" Mercedes, за два "лимона" – BMW Е36 и Е34, за три – Toyota Camry в 30-м кузове. Цены не окончательные. Где-где, а на базаре торг точно уместен.

Здесь продаются не только "выходцы из СССР" и иностранные легенды 90-х. Довольно много и современных авто, среди них – Chevrolet Cobalt (от четырех миллионов тенге), Onix (от пяти миллионов), Hyundai Elantra (от семи миллионов). Встречаются и представители люксовых брендов. К примеру, "Гелендваген" 2005 года ждет нового хозяина, который был бы готов отдать за свою мечту 10,5 миллиона. Примечательно, что китайских автомобилей на авторынке мы не увидели.

В основном за машиной на рынок приезжают люди из небольших городов и поселков. Один из таких – Анвар, житель села Мерке. Ему нужен автомобиль для хозяйственных нужд.

"Езжу в большинстве своем по аулу, вожу разные вещи. Ищу машину до 500 тысяч тенге. Рассматриваю 90-х годов выпуска Volkswagen Golf, Passat, Vento, Mitsubishi Galant и "Жигули" из 2000-х годов – "пятерку", "шестерку", "семерку". Думал, взять "Ниву", но за них сейчас слишком много просят, они столько не стоят. Все эти тачки хороши тем, что запчасти недорогие и найдутся в каждом автомагазине, починить можно в любом ауле. Мне главное – чтобы машина была по технике хорошая: движок, коробка, электрика. Покоцанная, битая, перебитая, "трансформер" – нестрашно. Гнилье подварим, подкрасим – и еще на несколько лет хватит. Ухоженные иномарки гонять по аулу жалко, новые – тем более. В поселке у нас выбор небольшой, в Таразе дороже, чем здесь, поэтому этот базар – самое то, что надо сельскому жителю", – рассказал покупатель.

Казахстанцы привыкли, что подержанный автомобиль, как хорошее вино, с годами только дорожает. Но этот принцип уже неактуален, уверены эксперты.

На популярном сайте объявлений многие машины ищут покупателя по полгода, а то и больше. Некоторые пытаются продать дороже, чем купили, поэтому ждут звонков от клиентов месяцами.

Одной из причин изменений на рынке стало быстрое расширение предложения китайских автомобилей. Некоторые новые модели уже конкурируют по цене с возрастными японскими, корейскими и европейскими машинами, особенно если учитывать гарантию и возможность купить авто в кредит.

"Если говорить о 2025 годе, из Китая в Казахстан ввезли почти 164 тысячи легковых автомобилей. "Китайский дракон" действительно чувствует себя на нашем рынке очень вольготно. Но важно понимать: это не только официальные продажи в автосалонах. В эту цифру входят новые и подержанные машины, ввезенные по разным каналам", – сказал председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

Новые автомобили требуют меньше затрат на обслуживание и имеют гарантию производителя, что делает их более привлекательными по сравнению с подержанными. Значительную роль при выборе играют современные системы безопасности, заводская гарантия, низкие расходы на обслуживание в первые годы эксплуатации и финансовые "плюшки" от автосалонов: например, рассрочки и улучшение условий по автокредитам. Хотя и тут ситуация неоднозначная.

"В 2024-2025 годах банки и дилеры очень активно подталкивали рынок кредитными программами. Покупателю показывали ставки от 0,1%, 4% и другие красивые предложения. Но такие кредиты, конечно, не были бесплатными: часть расходов брал на себя производитель или дилер, а часть могла быть заложена в цену автомобиля или в дополнительные условия. Поэтому нужно не только смотреть на рекламную ставку, но и читать мелкий шрифт. Сейчас рынок действительно начал немного охлаждаться. Покупательская способность казахстанцев не растет теми же темпами, что цены на автомобили, а кредиты стали заметно дороже. В первом квартале 2026 года средняя ставка по автокредитам выросла примерно до 24% против около 15% годом ранее. Кредитование не исчезло, но банки стали осторожнее, а покупатели начали внимательнее считать ежемесячный платеж и общую переплату", – пояснил Эдуард Эдоков.

На рост рынка новых автомобилей в Казахстане повлияло и развитие собственного производства. Легковушки собирают сразу в нескольких городах страны. Это позволило сократить сроки поставок.

"Влияние ощутимо. В 2025 году в Казахстане произвели чуть больше 170 тысячи транспортных средств, из них почти 159 тысяч – легковые автомобили. Это более 90% всего выпуска. Причем все десять самых продаваемых моделей года производились в Казахстане. То есть местная сборка уже напрямую влияет и на выбор машин в салонах, и на цены, и на конкуренцию со вторичным рынком", – подчеркнул автоэксперт.

А продавцам подержанных авто, чтобы успешно совершать сделки, надо либо ставить среднерыночные цены, либо доказывать, почему их машины достойны определенной суммы. На практике отстоять свой ценник в жесткой конкурентной борьбе удается немногим.

Судя по ценам, автоэксперты говорят: продавцы подержанных автомобилей частично застряли в начале 2020-х годов. По тем временам любимый казахстанцами бренд Toyota продавался на ура в любом состоянии.

"Сейчас тот же 5-7-летний автомобиль японский или немецкий конкурирует с произведенным, собранным, у нас. Но то, что машины собирают здесь, не говорит о том, что цены на них автоматически снижаются, ничего подобного. Локализация производства в Казахстане пока остается ограниченной. Значительную часть ключевых узлов и комплектующих заводы по-прежнему импортируют и оплачивают в валюте. Поэтому цены зависят не только от объемов местной сборки, но и от курса тенге, логистики и стоимости комплектующих за рубежом". Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

Рост интереса к новым машинам положительно влияет на развитие автомобильного рынка Казахстана и способствует обновлению автопарка. Однако говорить о конце эпохи подержанных автомобилей пока рано. По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем ситуация будет постепенно меняться, но не кардинально.

"Я думаю, что будет сложнее продать премиальные машины с дорогим обслуживанием, такие как Range Rover, Porsche и тому подобные. И, наверное, какие-то редкие модели тоже будут продаваться с трудом. С другой стороны, мне кажется, на вторичном рынке будут хорошо уходить какие-то массовые модели, которые давно присутствуют там. Та же Toyota Camry обычно сохраняет хорошую ликвидность, если у машины адекватная цена, нормальное состояние и прозрачная история. Покупатель знает эту модель, понимает, где ее обслуживать и сколько примерно будет стоить ремонт. Поэтому продать ее, как правило, проще, чем редкий или дорогой в содержании автомобиль", – подытожил Эдуард Эдоков.

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По данным Казахстанского автомобильного союза, в июне 2026 года официальные дилеры реализовали 21 861 новое легковое и коммерческое авто, что на 12,5% больше, чем за тот же месяц 2025-го.

Нельзя сказать, что весь вторичный рынок просел. Ухоженные машины с чистой историей и адекватной стоимостью по-прежнему находят покупателя. А вот автомобили, которые владельцы оценивают по ценам времен дефицита, могут стоять в объявлениях месяцами. При этом открытой статистики по среднему сроку продажи авто в Казахстане в открытых источниках нет.

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Позволить себе автомобиль "в целлофане", даже на льготных условиях, сегодня может далеко не каждый казахстанец. А старые машины за огромные деньги хотят не все. Поэтому некоторые из тех, кто намерен приобрести авто, готовы немного подождать в надежде, что вторичный рынок еще просядет – и тогда, возможно, удастся урвать приличный экземпляр за адекватную сумму.