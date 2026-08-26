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Почему осенью водители хуже видят пешеходов и как это исправить

Пешеход, пешеходный переход, зебра, машина, автомобиль, осень, дождь, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
Осенью пешеходу недостаточно просто соблюдать правила перехода дороги. В дождь, туман или сумерки водителю сложнее разглядеть человека, особенно в темной одежде. Как сделать себя заметнее и где разместить световозвращающие элементы – в материале Zakon.kz.

Почему осенью пешехода сложнее заметить?

В ясную погоду человеку проще выделиться на фоне дороги и окружающей обстановки. Осенью все меняется. Небо становится серым, световой день сокращается, а дождь и мокрый асфальт создают блики. Если пешеход одет в черное, серое или темно-синее, он может практически сливаться с фоном.

Особенно опасными становятся утренние и вечерние часы, когда естественного света уже мало. Водителю приходится одновременно следить за дорогой, другими машинами, знаками и пешеходами, поэтому заметный человек имеет гораздо больше шансов быть увиденным заранее.

пешеход осенью, как стать заметнее, яркая одежда, светоотражатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:05

Фото: pexels

Большую роль играет и цвет одежды пешехода. Осенью многие выбирают темные оттенки. Такая одежда практична, сочетается с любой обувью и на ней меньше заметны грязь и следы дождя. Однако на дороге темные вещи делают человека менее заметным, поэтому в холодный сезон лучше отдавать предпочтение более ярким цветам.

Красный, оранжевый и другие заметные оттенки помогают человеку выделяться на фоне серой осенней улицы. Особенно это важно для детей. Яркая куртка, шапка или рюкзак могут сделать ребенка более заметным для водителя.

пешеход осенью, как стать заметнее, яркая одежда, светоотражатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:05

Фото: pexels

Куда крепить световозвращающие элементы?

При этом цвет одежды не заменяет световозвращающие элементы. В темное время суток именно они помогают водителю быстрее увидеть пешехода в свете фар. Специальные полоски и другие элементы лучше размещать не в одном месте, а на разных частях одежды. Их можно нашить на груди, спине и рукавах. Для детей стоит дополнительно использовать световозвращатели на рюкзаках.

Автоэксперт Алексей Алексеев советует не забывать и о нижней части одежды.

"Если есть возможность, то можно нашить специальные полоски по бокам штанов. Движущиеся элементы могут быстрее привлечь внимание водителя. Поэтому такие элементы на ногах в сочетании со световозвращателями на спине или груди делают пешехода заметнее со стороны", – отметил эксперт.
пешеход осенью, как стать заметнее, яркая одежда, светоотражатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:05

Фото: pexels

Главное – убедиться, что вас заметили

Даже самая яркая куртка и несколько световозвращающих полосок не отменяют главного правила – перед переходом дороги необходимо убедиться, что водитель действительно видит пешехода и пропускает его.

"Как всегда, надо быть максимально внимательными – в этом весь секрет. У нас многие переходят по зебре, не смотря по сторонам. Это большая ошибка. Даже если вы находитесь на пешеходном переходе, это не гарантирует безопасность. Важно убедиться, что водитель видит вас и готов уступить вам дорогу", – подчеркнул Алексей Алексеев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:05
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Стоит отметить, что пешеходу нельзя терять внимание даже на хорошо знакомом маршруте или привычном пешеходном переходе. Осенью погода и видимость могут меняться очень быстро, поэтому лучше не спешить, не отвлекаться на телефон и всегда следить за тем, что происходит вокруг. Даже несколько секунд внимательности могут помочь вовремя заметить автомобиль и избежать опасной ситуации.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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