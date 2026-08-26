Почему осенью водители хуже видят пешеходов и как это исправить

Осенью пешеходу недостаточно просто соблюдать правила перехода дороги. В дождь, туман или сумерки водителю сложнее разглядеть человека, особенно в темной одежде. Как сделать себя заметнее и где разместить световозвращающие элементы – в материале Zakon.kz.

Почему осенью пешехода сложнее заметить?

В ясную погоду человеку проще выделиться на фоне дороги и окружающей обстановки. Осенью все меняется. Небо становится серым, световой день сокращается, а дождь и мокрый асфальт создают блики. Если пешеход одет в черное, серое или темно-синее, он может практически сливаться с фоном.

Особенно опасными становятся утренние и вечерние часы, когда естественного света уже мало. Водителю приходится одновременно следить за дорогой, другими машинами, знаками и пешеходами, поэтому заметный человек имеет гораздо больше шансов быть увиденным заранее.

Фото: pexels

Большую роль играет и цвет одежды пешехода. Осенью многие выбирают темные оттенки. Такая одежда практична, сочетается с любой обувью и на ней меньше заметны грязь и следы дождя. Однако на дороге темные вещи делают человека менее заметным, поэтому в холодный сезон лучше отдавать предпочтение более ярким цветам.

Красный, оранжевый и другие заметные оттенки помогают человеку выделяться на фоне серой осенней улицы. Особенно это важно для детей. Яркая куртка, шапка или рюкзак могут сделать ребенка более заметным для водителя.

Фото: pexels

Куда крепить световозвращающие элементы?

При этом цвет одежды не заменяет световозвращающие элементы. В темное время суток именно они помогают водителю быстрее увидеть пешехода в свете фар. Специальные полоски и другие элементы лучше размещать не в одном месте, а на разных частях одежды. Их можно нашить на груди, спине и рукавах. Для детей стоит дополнительно использовать световозвращатели на рюкзаках.

Автоэксперт Алексей Алексеев советует не забывать и о нижней части одежды.

"Если есть возможность, то можно нашить специальные полоски по бокам штанов. Движущиеся элементы могут быстрее привлечь внимание водителя. Поэтому такие элементы на ногах в сочетании со световозвращателями на спине или груди делают пешехода заметнее со стороны", – отметил эксперт.

Фото: pexels

Главное – убедиться, что вас заметили

Даже самая яркая куртка и несколько световозвращающих полосок не отменяют главного правила – перед переходом дороги необходимо убедиться, что водитель действительно видит пешехода и пропускает его.

"Как всегда, надо быть максимально внимательными – в этом весь секрет. У нас многие переходят по зебре, не смотря по сторонам. Это большая ошибка. Даже если вы находитесь на пешеходном переходе, это не гарантирует безопасность. Важно убедиться, что водитель видит вас и готов уступить вам дорогу", – подчеркнул Алексей Алексеев.

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Стоит отметить, что пешеходу нельзя терять внимание даже на хорошо знакомом маршруте или привычном пешеходном переходе. Осенью погода и видимость могут меняться очень быстро, поэтому лучше не спешить, не отвлекаться на телефон и всегда следить за тем, что происходит вокруг. Даже несколько секунд внимательности могут помочь вовремя заметить автомобиль и избежать опасной ситуации.

