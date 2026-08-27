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Только 1% людей в мире: маленькая алматинка восхищает самым редким цветом волос

Девочка, ребенок, рыжие волосы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:12 Фото: Zakon.kz
Двухлетняя жительница Алматы всегда приковывает восторженные взгляды окружающих благодаря необычной внешности. Часто незнакомцы интересуются у ее родителей: у малышки натуральный цвет волос или они окрашены. Ведь всего 1% населения земного шара рождаются рыжими.

Zakon.kz узнал, что скрывается за таким ярким оттенком волос.

У 30-летней Жансаи Куаныш двое маленьких детей. Парадокс в том, что у нее и ее супруга ⁠темный цвет волос, однако гены удивили даже их: ведь у пары дочь родилась рыжей, а сын – русым.

"Больше всего поражает дочь Марьям. Шанс родить рыжую невелик, но и не равен нулю. Когда я ходила беременной, муж всегда говорил, что будет красивая и особенная девочка. И вправду – появилась на свет невероятная малышка с огненными волосами. Помню, в роддоме врачи, взглянув на нее, сказали, что у нее очень интересная внешность. Мы с семьей было удивлены, но оказалось, что в роду у супруга были, оказывается, рыжие".Жансая Куаныш

Девушка признается, что любит красить волосы, однако рыжей побывать ей никогда не удавалось.

"Я никогда, оказывается, не обращала внимание на рыжих и не думала самой походить с этим цветом волос. После рождения дочери я прочла, что это редкое явление и встречается оно лишь у 1% землян".Жансая Куаныш

По словам Жансаи Куаныш, в общественных местах прихожие пристально рассматривают Марьям и не скрывают удивления.

"Мы уже привыкли, что если кто-то с нами начинает разговор, значит, обязательно спросит про цвет волос. Некоторые считают, что мы покрасили ей волосы, и даже задают неразумные вопросы. Муж иногда шутит со словами: "Да, брови ей тоже покрасили". Самое главное – у людей нет негатива, получаем только комплименты".Жансая Куаныш

Родители создали девочке страничку в соцсетях, где у нее набралась большая дружелюбная аудитория. К тому же яркой малышке удалось даже заработать хорошие деньги на рекламных и модных съемках.

Врач-генетик Алматинской многопрофильной клинической больницы Алтынай Кожанова пояснила, что рыжий цвет волос – это особенность, которая в первую очередь связана с наследственностью.

"За цвет наших волос отвечают специальные пигменты – меланины. У рыжеволосых людей организм вырабатывает больше так называемого феомеланина, который и придает волосам характерный медный, золотистый или рыжий оттенок. Большую роль здесь играет ген MC1R. Определенные варианты этого гена могут приводить к тому, что у человека волосы становятся рыжими".Алтынай Кожанова

По ее словам, родители при этом совершенно не обязательно должны быть рыжеволосыми. Они могут быть носителями таких генетических вариантов и просто передать их ребенку.

"Поэтому иногда рыжий ребенок появляется в семье, где родители и даже близкие родственники имеют совсем другой цвет волос. На самом деле никакого "внезапного" появления признака нет – определенные варианты генов могли просто передаваться в семье, не проявляясь у предыдущих поколений". Алтынай Кожанова

При этом рыжий цвет бывает очень разным: от светло-золотистого до ярко-медного и темно-рыжего. На оттенок влияют не только особенности одного гена, но и сочетание множества генетических факторов.

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Важно понимать, что рыжие волосы сами по себе не являются признаком какого-либо заболевания. Это совершенно нормальный вариант генетического разнообразия человека. Иными словами, рыжий цвет волос – это результат того, как именно скомбинировались гены родителей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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