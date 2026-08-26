Телефоны на уроках запрещены: что надо знать школьникам и родителям в Казахстане

Казахстанским школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках. Минпросвещения разработало единые требования, но у учащихся и родителей остаются вопросы. Zakon.kz выяснил, как новые правила будут работать на практике и какие ограничения предусмотрены.

Ученик старшего звена одной из алматинских школ Ермахан не представляет свою жизнь без смартфона. Юноша его не выпускает из рук с раннего утра и до позднего вечера. Школьник объясняет: для него телефон – не модный гаджет, а помощник в любом деле и на занятиях. Новые правила из Министерства просвещения заставили парня задуматься, как он будет учиться дальше.

"Прежде всего телефон мне нужен для связи с родителями: сообщаю им, что добрался из дома до школы, а со школы – домой. Если происходят изменения в расписании уроков, сразу пишу маме и папе. Также активно использую телефон на занятиях и не скрываю это. Например, учитель объясняет новую тему, расписывает на доске мелом или показывает презентацию на интерактивной доске – если я не успел законспектировать вручную, быстро фотографирую и уже дома разбираюсь по фото. Когда мы с одноклассниками на уроках работаем в группах, ответы на некоторые вопросы ищем в интернете. Это нормально, сейчас везде же цифровизация. Умения быстро гуглить и фоткать – полезнее многих знаний", – поделился мнением восьмиклассник Ермахан.

Родители Ермахана нововведение поддерживают. Они надеются, что благодаря новым правилам школьники будут меньше отвлекаться на уроках. При этом, говорят, важно, чтобы ограничения не мешали детям пользоваться телефонами в случае необходимости.

"Телефон особенно важен для связи родителей и детей, если что-то случилось. Например, землетрясение. Однако гаджет не должен мешать процессу обучения. А многие школьники сейчас прямо во время уроков заходят в соцсети и вместо того, чтобы слушать объяснения учителя и усваивать материал, смотрят видео или играют. Учителя, если видят это, конечно, делают замечания. Но когда в классе 25 – 30 человек, за каждым не уследишь. И еще – чтобы детям не приходилось пользоваться смартфонами на занятиях, педагоги должны доступно объяснять материал. В целом я эту идею поддерживаю, но вопрос в том, смогут ли в школах организовать такой порядок с телефонами. Если да, то здорово: будет больше живого общения и меньше вреда для зрения", – сказала мать школьника Динара.

У новых правил есть и юридические нюансы. Необходимо учитывать права ребенка и полномочия образовательных учреждений.

"Согласно пункту 10-1 статьи 47 Закона РК "Об образовании", школьникам запрещено использовать мобильные телефоны во время учебного процесса, кроме случаев, когда устройство применяется в учебных целях и это предусмотрено планом урока. Однако запрет на использование телефона сам по себе не означает безусловного права педагога принудительно изымать личное имущество ребенка. Учитель вправе потребовать убрать телефон либо сдать его на время урока в установленное школой место хранения. При этом порядок сдачи, хранения и возврата устройств должен быть заранее закреплен во внутренних правилах школы, доведен до сведения учащихся и родителей", – пояснил заместитель председателя Палаты юридических консультантов РК Габит Умирбеков.

Порядок хранения телефонов учащихся будут устанавливать в школах. Где и кому сдавать смартфоны, должны решить руководители учебных заведений. Подробности рассказала первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года.

"Что касается организационных моментов – куда, кому ребенок будет сдавать телефон – все это будет уточнено во внутренних правилах школ. Возможно, в классе будут отдельные ящики. Это уже будет определять организация образования", – резюмировала Шынар Акпарова.

Имеет ли право учитель не отдавать смартфон до окончания всех уроков?

Удерживать телефон до конца дня можно только в соответствии с установленным порядком и при наличии объективных оснований. Например, при неоднократном нарушении правил.

"Произвольное изъятие телефона без оформления, обеспечение его сохранности и отказ вернуть устройство после окончания занятий юридически спорны. Школа также несет ответственность за сохранность принятого телефона. Педагог не имеет права просматривать переписку, фотографии и другие данные в устройстве", – отметил юрист Габит Умирбеков.

Какими нормами должны руководствоваться педагоги, требуя сдать смартфон?

Учителя в первую очередь должны руководствоваться Законом РК "Об образовании". Именно он устанавливает запрет на использование мобильных телефонов во время учебного процесса.

Внутренний устав школы не может противоречить закону или необоснованно ограничивать права ребенка. Родители и учащиеся должны быть заранее ознакомлены с правилами.

"Недопустима ситуация, когда каждый педагог по собственному усмотрению устанавливает отдельный порядок изъятия и возврата телефонов", – подчеркнул Габит Умирбеков.

Нередко в школах учащиеся снимают друг друга и учителей на видео, фотографируют, а затем публикуют в соцсетях без разрешения. Такие моменты часто вызывают негативную реакцию и споры, но иногда помогают выявить неправомерные действия. И тут возникает вопрос.

Может ли школьник снимать других учащихся и учителей без разрешения?

Юристы призывают различать саму видеозапись и ее дальнейшее использование. Во время урока ученик не вправе пользоваться телефоном и срывать учебный процесс, поэтому педагог может законно потребовать прекратить съемку и убрать устройство.

Статья 18 Конституции РК защищает частную жизнь, честь и достоинство человека, а статья 145 Гражданского кодекса РК – право на собственное изображение. Поэтому публиковать и распространять фотографии или видеозаписи с учителем либо другими детьми без согласия изображенных лиц, а в отношении несовершеннолетних – их законных представителей, как правило, нельзя.

Недопустимы скрытая съемка, унижающий монтаж, распространение записи в социальных сетях, травля или разглашение персональных данных. Это может повлечь требование удалить материал, возместить моральный вред, а в отдельных случаях – административную или иную ответственность.

"Если ребенок фиксирует возможное насилие, унижение либо другое нарушение своих прав, такую запись следует передать родителям, администрации школы или компетентным органам, а не самостоятельно публиковать в социальных сетях", – подытожил заместитель председателя Палаты юридических консультантов РК Габит Умирбеков.

Признаки чрезмерного использования смартфона

Родителям стоит обратить внимание, если ребенок раздражается, когда его просят отложить телефон, проводит за экраном больше оговоренного времени, теряет интерес к другим занятиям, жертвует сном, учебой или живым общением ради виртуального.

Специалисты советуют не вводить полный запрет, а вместе с ребенком:

определить время для развлечений со смартфоном;

убрать ненужные уведомления;

создать периоды и места без гаджетов;

не использовать телефон перед сном.

Важно предложить ребенку альтернативы: спорт, хобби, прогулки, настольные игры, интересные беседы.

"Сам по себе интерес ребенка к смартфону еще не говорит о зависимости. Тревожным сигналом становится ситуация, когда гаджет начинает вытеснять сон, учебу, общение и другие занятия, а попытка отложить телефон вызывает сильное раздражение или тревогу". Психолог Камилла Сеитова

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