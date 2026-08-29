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Семипалатинский ядерный полигон: 40 лет испытаний и 35 лет тишины

Семипалатинский полигон, ядерный взрыв, ядерная программа, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
29 августа исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. За четыре десятилетия здесь прошли сотни испытаний, последствия которых ощущаются до сих пор. Как был создан полигон, сколько взрывов прогремело и что изменилось после его закрытия – в материале Zakon.kz.

Семипалатинский испытательный полигон был создан в рамках советского атомного проекта. Его территория площадью около 18 500 квадратных километров расположилась на границе нынешних области Абай, Павлодарской и Карагандинской областей, примерно в 130 километрах от Семея. Рядом с ним находится закрытый город Курчатов, который стал одним из главных центров советских ядерных исследований.

Семипалатинский полигон, ядерный взрыв, ядерная программа, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:44

Фото: wikimedia/Alexander Liskin

История полигона началась 29 августа 1949 года. В этот день здесь провели первое в СССР испытание ядерного оружия. Мощность первого советского ядерного заряда составила 22 килотонны. Для сравнения: мощность атомной бомбы "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году, оценивается примерно в 21 килотонну.

В дальнейшем испытания продолжились. 18 октября 1951 года на полигоне впервые в СССР испытали ядерную бомбу, сброшенную с самолета. Позже взрывы проводили не только в воздухе, но и под землей – в специальных штольнях и скважинах. Всего с 1949 по 1989 год на полигоне произошло 456 ядерных взрывов. В некоторых источниках встречаются цифры 468 и 473 – это связано с разными методами подсчета испытаний.

Особенно серьезные последствия имели атмосферные испытания. Радиоактивные вещества распространялись за пределы полигона и воздействовали на окружающую среду и население близлежащих районов. После прекращения испытаний проблема не исчезла. На отдельных участках бывшего полигона радиационный фон до сих пор требует контроля, а некоторые территории остаются опасными для посещения.

Семипалатинский полигон, ядерный взрыв, ядерная программа, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:44

Фото: Flickr/Ben Dalton

К концу 1980-х годов в Казахстане все громче звучали требования прекратить испытания. В 1989 году появилось антиядерное движение "Невада – Семипалатинск", которое возглавил Олжас Сулейменов. Общественное движение стало одним из главных факторов, повлиявших на прекращение испытаний.

Последний ядерный взрыв на полигоне состоялся 19 октября 1989 года. Однако официально он был закрыт только два года спустя – 29 августа 1991 года. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день 42 года назад на казахстанской земле прогремел первый ядерный взрыв.

Семипалатинский полигон, ядерный взрыв, ядерная программа, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:44

Фото: CTBTO Preparatory Commission

Сегодня бывший полигон остается важной научной площадкой. Здесь изучают радиационную безопасность, последствия ядерных испытаний и сейсмические процессы. Работают мониторинговые станции, а часть созданной ранее научно-технической инфраструктуры используется уже в мирных целях.

За 35 лет после закрытия полигон постепенно изменил свое назначение. Территория, которая десятилетиями служила площадкой для испытаний ядерного оружия, сегодня используется для научных исследований и международного мониторинга.

История Семипалатинского полигона стала частью истории не только Казахстана, но и мирового движения за ядерное разоружение. Решение закрыть его стало одним из первых шагов страны на пути к отказу от ядерного оружия и борьбе против дальнейших испытаний.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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