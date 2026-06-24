Город, которого нет на карте: почему Сыганак называют затерянной столицей Великой степи

В 200 км от Кызылорды, посреди степи, находится городище Сыганак – один из крупных средневековых центров Великой степи. Что осталось от легендарной столицы нескольких государств и какие тайны она до сих пор хранит? Ответы на эти вопросы узнал корреспондент Zakon.kz.

Сыганак в разные эпохи был столицей Огузского государства, Ак Орды, Кыпчакского, Узбекского и Казахского ханств. Добраться сюда от Кызылорды можно примерно за 2,5 часа.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Руины древнего города расположены неподалеку от аула Сунак Ата в Жанакорганском районе. Сегодня здесь гуляет степной ветер, а несколько столетий назад кипела жизнь, проходили караваны Великого шелкового пути и решались судьбы государств.

Каждый год, начиная с мая и на протяжении всего лета, здесь работают археологи Казахстана и зарубежных стран. Они поднимают из-под земли сотни артефактов, однако значительная часть древнего города по-прежнему скрыта под толщей грунта. Под землей остаются улицы, жилые кварталы, мастерские и общественные сооружения одного из крупнейших городов средневекового Казахстана.

Попасть на территорию городища сегодня можно через восстановленные ворота. Рядом с ними таблица с QR-кодом, где написано, что город Сыганак возник в VI веке. Нижняя часть ворот сложена из оригинальных кирпичей, возраст которых достигает 600-700 лет. Когда-то перед воротами находился глубокий ров, а мост через него поднимался, делая город практически неприступным для врагов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Сразу за воротами посетителей встречают остатки оборонительных сооружений. Здесь защитники города отражали атаки неприятеля. Многие элементы фортификации сохранились до наших дней и позволяют представить, насколько надежно был укреплен Сыганак.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Учитель истории школы №169 поселка Жанакорган и гид районного музея Алимжан Ержанов показывает туристам сохранившиеся объекты и рассказывает, каким был древний город. Сегодня Сыганак напоминает настоящий музей под открытым небом.

"Перед нами центральная часть городища, которую археологи исследовали в 2009 году. Сначала ученые увидели лишь небольшой холм размером 23 на 23 метра. Однако вскоре выяснилось, что под землей скрываются остатки крупного общественного здания. Постепенно стали появляться стены из обожженного кирпича, фрагменты кладки и основания массивных конструкций. Особенно интересной находкой стали остатки колонны и следы винтовых лестниц. Представьте: когда-то по этим ступеням люди поднимались к вершинам минаретов", – рассказывает Алимжан Ержанов.

По мнению исследователей, именно здесь располагалась главная мечеть Сыганака. Ее размеры составляли примерно 20 на 16 метров. Судя по сохранившимся элементам, это было величественное портально-купольное сооружение с двумя минаретами. Если внимательно изучить планировку, можно заметить, что к мечети вела главная улица, начинавшаяся от восточных ворот. Это свидетельствует о том, что перед нами находился один из важнейших духовных и общественных центров города.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В западной части городища археологи обнаружили целый хозяйственный квартал. Здесь были раскопаны помещения площадью от 12 до 20 кв. м. В одном из них нашли каменные заготовки для изготовления жерновов, с помощью которых жители перемалывали зерно в муку.

Не менее интересной находкой стал средневековый очаг диаметром около одного метра. Рядом с ним археологи обнаружили мусорную яму, заполненную фрагментами керамической посуды. Для ученых подобные находки представляют особую ценность, поскольку позволяют узнать, как жили горожане, чем занимались и что употребляли в пищу.

Здесь же можно увидеть остатки дома состоятельного жителя города. Судя по сохранившимся фундаментам, дом располагался неподалеку от цитадели и состоял из нескольких помещений.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Особый интерес вызывает найденная на городище поливная керамика. Например, есть целый комплект – три огромные печи, в которых, как говорит гид, обжигали керамику, а также варили еду на 500-600 солдат. Они хорошо сохранились.

Рядом с ними для просмотра туристов лежат осколки керамики, кости животных, чаши, кувшины и другие изделия, покрытые белой, голубой, синей и зеленой глазурью. Многие остатки украшены растительными орнаментами, геометрическими композициями и изображениями животных. Такие изделия свидетельствуют о высоком уровне развития ремесел и художественной культуры средневекового Сыганака.

Найденная здесь керамика очень похожа на изделия, обнаруженные в Отраре, Сайраме, Самарканде, Ташкенте, Хорезме и Фергане. Это еще одно доказательство того, что Сыганак был важным центром международной торговли и входил в единую культурную систему Центральной Азии.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Находки археологов подтверждают высокий уровень развития города. Здесь обнаружены остатки жилых домов, общественных зданий, элементы системы водоснабжения, канализации, предметы быта и многочисленные монеты различных эпох.

Особую ценность представляют нумизматические находки. По словам историков, именно монеты помогают точно определить периоды расцвета и упадка города. На них можно увидеть изображения животных, тамги, имена правителей и религиозные надписи на арабском языке. Археологи находят как серебряные, так и золотые монеты. Более того, на территории городища обнаружены денежные знаки других государств, что подтверждает активные торговые связи Сыганака и его важное положение на Великом шелковом пути.

"Известно, что собственный монетный двор действовал здесь уже в XIV веке. Первые монеты начали чеканить в период правления хана Узбека. На одной из самых ранних монет присутствует надпись "Чекан Сыганака" и дата 737-738 годы по хиджре, что соответствует 1 336-1 337 годам по современному летоисчислению. Позже собственную монету выпускал Мубарак-ходжа, а затем и Урус-хан, при котором Сыганак стал одним из крупнейших политических центров региона. После его смерти в борьбу за власть вмешался Амир Тимур, который возвел на престол Тохтамыша. Монголы, завоевав город, практически полностью его разрушили. Однако спустя время сами же восстановили", – рассказывает Алимжан Ержанов.

Население Сыганака достигало примерно 30 тысяч человек. Здесь действовала развитая ирригационная система, люди занимались земледелием, ремеслами, охотой и рыболовством. Через город проходили торговые караваны, а местные рынки славились своим богатством далеко за пределами региона. В день здесь продавали до 500 верблюдов и лошадей.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

О процветании Сыганака в разное время писали многие историки. Например, известный персидский историк Фазлаллах ибн Рузбихан. Он отмечал, что степи вокруг города были богаты дичью, а на рынки ежедневно прибывали сотни верблюдов с товарами, которые раскупались еще до наступления вечера. Однако бесконечные войны постепенно подорвали могущество города. В XVIII веке жители окончательно покинули Сыганак, и он превратился в руины.

Еще одна загадочная находка связана с так называемой Сыганакской принцессой. Как рассказала гид музея Жанакорганского района Куралай Дармен, останки молодой женщины были обнаружены археологами в 2019 году среди древних захоронений. Рядом находились украшения, остатки дорогих тканей и богатый погребальный инвентарь, что свидетельствовало о высоком социальном статусе погребенной. Именно поэтому исследователи условно назвали ее Сыганакской принцессой.

На основе антропологических исследований и современных технологий ученые воссоздали предполагаемый облик молодой аристократки XIV-XV веков. Сегодня ее реконструкцию можно увидеть в Кызылординском областном историко-краеведческом музее. Историки считают, что богатое убранство захоронения свидетельствует о принадлежности женщины к элите средневекового общества. Ее одежда была украшена золотым шитьем, а драгоценности отличались высоким мастерством исполнения.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Сегодня Казахстан активно развивает историко-культурный туризм. Туркестан уже стал признанным центром паломничества и путешествий. Однако и Сыганак обладает огромным потенциалом. Уникальный археологический комплекс, богатое историческое наследие и прямая связь с историей казахской государственности делают его одним из самых перспективных туристических объектов страны.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Каждый новый археологический сезон приносит здесь новые открытия. Возможно, уже в ближайшие годы Сыганак станет таким же узнаваемым символом Казахстана, как Туркестан или Отрар. Пока же древний город продолжает хранить молчание среди степи, напоминая о временах, когда именно здесь билось сердце Великой степи.