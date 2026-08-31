Может ли смена погоды вызывать головную боль и как с ней бороться

Осень приносит не только прохладу и короткий световой день, но и изменения в самочувствии. Почему в этот период головная боль у некоторых людей возникает чаще, что может ее провоцировать и почему не всегда стоит винить во всем погоду, разбирался Zakon.kz.

Для многих именно на стыке сезонов появляется знакомая проблема – головная боль. Она может возникнуть после резкого похолодания, к концу рабочего дня, на фоне недосыпа или просто в те дни, когда погода меняется несколько раз за сутки.

При этом головная боль на стыке сезонов – не отдельный медицинский диагноз и не всегда история исключительно о погоде. За одним и тем же симптомом могут стоять совершенно разные механизмы. Поэтому переход от лета к осени – хороший повод внимательнее присмотреться не только к прогнозу за окном, но и к собственному режиму, самочувствию и характеру боли. Как правильно себя вести в переходный сезон и какие симптомы стоит принять во внимание, рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

С чем могут быть связаны боли

Смена сезона – это не только снижение температуры. Вместе с погодой меняется целый набор условий, к которым организму приходится адаптироваться.

"При переходе с лета на осень действительно меняются условия, которые могут влиять на самочувствие: температура становится ниже, меняется атмосферное давление, увеличивается количество пасмурных дней. Однако у здорового человека такие изменения не должны регулярно становиться причиной головной боли", – поясняет врач.

По словам кардиолога, с возрастом сосуды становятся менее эластичными и хуже адаптируются к изменениям окружающей среды, им сложнее быстро сужаться и расширяться. Поэтому если с наступлением холодного сезона головные боли возникают регулярно или стали появляться впервые, не стоит автоматически списывать их на погоду.

"Это может быть поводом проверить состояние сердечно-сосудистой системы. В такой ситуации стоит пройти профилактический осмотр, обратиться к кардиологу и в первую очередь проверить уровень холестерина – сдать липидный профиль. Такие простые обследования помогают вовремя заметить возможные нарушения и при необходимости начать лечение". Лейла Оспанова

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Осень меняет биоритмы

Есть и менее очевидные факторы головной боли. Летом мы чаще гуляем, больше времени проводим на свежем воздухе, иначе питаемся и нередко пьем больше жидкости. С наступлением осени движение может сократиться, прогулки уступают место времени в помещении, а режим становится более жестким. Даже переход от отпускного графика к рабочему может иметь значение. Поздний сон, ранние подъемы, пропущенный завтрак, длительная работа за компьютером, эмоциональное напряжение – все это способно накладываться на погодные изменения.

"Изменение режима дня тоже может влиять на самочувствие. Если человек начинает регулярно ложиться позже и недосыпать, нарушается привычный ритм работы организма, в том числе процессы, связанные с выработкой серотонина и дофамина, которые участвуют в регуляции настроения и общего состояния. На фоне постоянного недосыпа и снижения настроения головные боли могут возникать чаще. Поэтому с наступлением осени особенно важно сохранять стабильный режим сна и не допускать хронического недосыпания", – говорит кардиолог.

Мигрень или головная боль: как отличить?

Здесь легко попасть в ловушку самодиагностики. Интернет предлагает десятки описаний "погодной головной боли", а человек, обнаружив совпадение нескольких признаков, может решить, что причина ему понятна.

По словам врача, отличить обычную головную боль от мигрени или симптома другого заболевания можно по характеру и сопутствующим проявлениям. Если боль возникает преимущественно в определенный сезон и повторяется по похожему сценарию – это одна ситуация. Если же головная боль сопровождается: повышением температуры, выраженной слабостью и другими симптомами инфекции, необходимо учитывать и другие возможные причины.

"При мигрени боль обычно имеет особый характер и может сопровождаться повышенной чувствительностью к свету, звукам и движениям. Человеку хочется находиться в тишине, приглушенном свете, никого к себе не подпускать, словно спрятаться в кокон. Даже обычный громкий звук или яркий свет могут значительно усиливать неприятные ощущения. Такие особенности важно замечать и запоминать: они помогают врачу понять характер головной боли и отличить мигрень от других состояний", – объясняет Лейла Оспанова.

Имеет значение не только сам факт головной боли, но и то, как именно она возникает:

где локализуется,

насколько быстро развивается,

сколько длится,

повторяется ли по похожему сценарию,

сопровождается ли тошнотой, чувствительностью к свету или звукам, изменениями зрения и другими необычными ощущениями.

Головная боль – это всегда сигнал организма, на который стоит обратить внимание. Она может возникать по разным причинам: на фоне инфекции, изменений давления, сосудистых факторов, мигрени и других состояний.

"Важно не просто регулярно снимать боль, а разобраться, почему она возникает. Особенно если головные боли повторяются, становятся сильнее или меняют свой привычный характер, стоит обратиться к врачу и пройти необходимое обследование. Это своего рода проявление инстинкта самосохранения: организм сигнализирует о том, что что-то изменилось и требует внимания. Не стоит привыкать к головной боли или постоянно откладывать визит к специалисту, если симптом становится регулярным. Важно найти причину и при необходимости своевременно начать лечение", – говорит врач.

Привычки, которые особенно легко потерять с приходом осени

Летом многие из них возникают сами собой: больше движения, больше света, больше времени на улице. Осенью за ними приходится следить сознательно.

Поэтому начало сезона можно рассматривать как удобную точку для небольшой ревизии собственного режима:

во сколько вы ложитесь и просыпаетесь;

хватает ли вам сна;

не заменился ли нормальный прием пищи кофе и перекусом;

сколько времени вы проводите в движении;

бываете ли на улице в течение дня;

не приходится ли вам часами работать без перерыва.

Это не гарантирует, что головная боль исчезнет, но помогает убрать из повседневности несколько факторов, которые могут дополнительно нагружать организм. Главное – будьте осторожны с обезболивающими.

"Постоянное использование обезболивающих – не лучший способ справляться с повторяющейся головной болью. Препарат может временно снять симптом, но при этом причина боли остается. Более того, при слишком частом приеме некоторых обезболивающих сама головная боль со временем может становиться более частой. Это называют головной болью, связанной с чрезмерным употреблением лекарств", – резюмирует врач.

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Смена сезона может быть дождливой, пасмурной и переменчивой, но головная боль не должна становиться ее обязательным спутником. Поэтому не стоит во всем винить погоду и превращать обезболивающее в сезонный аксессуар. Иногда лучший план на осень прост: высыпаться, больше двигаться, замечать сигналы организма и вовремя разбираться с их причиной. Ведь прогноз погоды можно проверить в приложении, а вот прогноз собственного здоровья лучше уточнить у врача.