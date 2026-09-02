Мыть или не мыть: можно ли по закону привлекать детей и родителей к уборке в школе

Едва минул День знаний, а инфополе уже полнится жалобами на принуждение больших и маленьких к "общественно полезному труду". Труд-то полезен, но насколько правомерен в контексте учебного заведения, которое вроде как должно давать знания, а не ведро с тряпкой? Zakon.kz разбирался в вопросе.

"Нас еще перед 1 сентября настоятельно попросили прийти и дружно вымыть кабинет, потому что для своих же детей стараемся!" – рассказывает мама ученицы 4 класса Ксения.

По словам женщины, коллективные "уборочные работы" родителям объяснили просто: технички якобы моют только коридоры и туалеты, кабинеты остаются не у дел – а значит, на совести мам с папами и, конечно, дочек с сыночками.

Вообразите себе, к примеру, сотрудников клининговой компании, которые, получив деньги за чистоту во всей квартире, принципиально наводят ее исключительно в прихожей и санузле – возникнут неизбежные вопросы к избирательности технического персонала школы. Или – к избирательности начальства технического персонала школы. Но их мы пока отложим.

Главный вопрос должен быть адресован знатокам отечественного законодательства: "Правомерно ли привлекать учащихся и их родителей к уборке помещений?". Тем более тех, где, как выяснилось, профессионалы убирать боятся.

Как отметила адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Наталья Халимова, эту ситуацию стоит рассматривать не с позиции сложившейся практики школьных "дежурств", а исходя из прямых требований законодательства Республики Казахстан.

В первую очередь следует разделять обязанность соблюдать порядок и наводить его.

Заглянем в статью 47 Закона "Об образовании" – "Права, обязанности и ответственность обучающихся и воспитанников".

Особенно нас интересует сказанное в пункте 14, цитируем:

"Обучающиеся и воспитанники обязаны овладевать знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов образования, соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять другие требования, предусмотренные уставом организации образования и договором о предоставлении образовательных услуг".

Правила внутреннего распорядка, запомнили.

Знакомимся с Типовыми правилами внутреннего распорядка организаций образования. Они являются внутренним нормативным документом организации образования, устанавливающим общие подходы в том числе к "поддержанию чистоты помещений и территории организации образования воспитанниками и сотрудниками".

Но есть нюанс.

"От ребенка правомерно требовать не мусорить, убрать за собой учебные принадлежности, привести в порядок свое рабочее место, бережно относиться к школьному имуществу. Однако из этих обязанностей не следует обязанность выполнять функции технического персонала школы", – объясняет Наталья Халимова.

И ссылается на "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования". Эти правила распространяются на объекты образования независимо от формы собственности, подчеркивает адвокат.

Обращаем внимание на два пункта документа.

Пункт 62: "Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Не допускается привлекать к очистке осветительной арматуры и мытью окон обучающихся и воспитанников".

И вдогонку.

Пункт 65: "Все помещения содержатся в чистоте. Пищеблок и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. В туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы. Влажную уборку помещений проводит техперсонал организаций. Не допускается привлекать к уборке санитарных узлов обучающихся и воспитанников".

"Таким образом, если под "дежурством" понимается мытье пола, полноценная влажная уборка кабинета, мытье окон, уборка туалетов либо иная работа, фактически заменяющая работу уборщика, такая практика не соответствует санитарным требованиям. Влажная уборка кабинета нормативно возложена именно на технический персонал школы", – говорит Халимова.

Более того, во все тех же правилах (пункт 66) указано: "Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах". Поэтому, продолжает эксперт, сам факт выдачи бытовой химии ребенку уже противоречит организации санитарного режима.

"Нельзя обосновывать обязательную уборку и понятием "общественно полезного труда". Согласно статье 16 Закона РК "О правах ребенка в Республике Казахстан", дети только с четырнадцатилетнего возраста вправе по разрешению родителей, в свободное от учебы время участвовать в общественно полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию и не причиняющем вреда их физическому, нравственному и психическому состоянию. Следовательно, эта норма предусматривает не безусловную трудовую обязанность ребенка перед школой, а право, реализация которого ограничена возрастом, согласием родителей, временем и требованиями безопасности". Наталья Халимова

Со взрослыми – еще проще. Их права и обязанности в части образования собственного чада закреплены в статье 46 соответствующего закона. И ни участие во "флешмобах чистоты", ни их финансирование в обязанности родителя не входит. Может осуществляться добровольно, да, но никак не превращаться в обязательную трудовую повинность.

"Наконец, санитарные правила являются обязательными требованиями, а не рекомендациями. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрена административная ответственность по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях. По действующей редакции части 1 статьи 425, нарушение санитарных требований, не повлекшее вреда здоровью, влечет штраф, в частности, на должностных лиц и некоммерческие организации в размере 160 МРП (692 тыс. тенге по состоянию на 2026 год – прим. Авт.). Если нарушение повлекло вред здоровью и отсутствуют признаки уголовного правонарушения, частью 2 предусмотрена существенно более строгая ответственность, в том числе для должностных лиц и некоммерческих организаций – штраф 460 МРП (1 989 500 тенге)", – подытожила адвокат.

Вот и получается, что и школяры не обязаны, и их семьи не обязаны, но дружно мыть кабинет явитесь как штык. По доброй воле, разумеется. Для своих же детей стараетесь.

А теперь вернемся к ранее отложенным вопросам – почему чужими, "бесплатными" руками фактически выполняется работа техперсонала? И не требует ли такой "общественно полезный труд" правовой оценки как минимум на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований?