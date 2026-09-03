Заплыв на 21 км: вдохновляющая история победы казахстанцев на Балхаше

В Казнете заговорили о громком подвиге казахстанцев, которые проплыли больше 21 км на Балхаше. Особенно вдохновляющей оказалась история Жаннат Катарбаевой. Однако она не единственный герой столь невероятной дистанции. Zakon.kz расскажет, как на самом деле проходил марафон.

46-летняя юрист из Астаны Жаннат Катарбаева никогда не думала, что впишет свое имя в историю именно благодаря плаванию. В этот вид спорта она пришла случайно – для решения проблем со здоровьем. Но увлеклась настолько, что с удовольствием стала преодолевать большие дистанции.

"У меня была поясничная грыжа, врачи порекомендовали занятия плаванием. В 40 лет я пришла в бассейн. Была цель поправить здоровье. Но мой тренер Махамбет Ерсаинов увидел во мне пловца и предложил проплыть 4,5 км в озере Боровое. Это был мой первый заплыв. Я даже представления не имела, на что подписываюсь. Наставник плыл рядом, но все равно было очень страшно. Потом он уехал в Алматы и оттуда зарегистрировал меня на OCEANMAN Kapchagay на дистанцию 10 км. И уже направил готовиться к тренеру Дмитрию Деревянко, уже шесть лет я стабильно занимаюсь у него". Жаннат Катарбаева

Фото: из личного архива Жаннат Катарбаевой

Что касается OCEANMAN QAZAQSTAN 2026, который 29 августа прошел на Балхаше, то его участница отметила: это самый массовый заплыв на открытой воде в Центральной Азии и первый в Казахстане такого масштабного уровня. К нему Жаннат Катарбаева готовилась на протяжении года.

"Oceanman Balhash Ultra впервые в Казахстане провел заплыв на дистанцию 21 км. Раньше заплывы были на 5-10 км. Когда начали принимать заявки, мой тренер сказал: "Жаннат, вы готовы плыть такое расстояние. И не воспользоваться такой возможностью, когда можно испытать свои силы у себя на родине, не выезжая куда-то за рубеж, непростительно". Я согласилась! Хотя, конечно, у меня были сомнения, но тренер был уверен во мне на 100%. 12 месяцев шла серьезная подготовка. Три раза в неделю – плавание, два раза в неделю – силовые тренировки. Сначала бассейн, а летом начались открытые старты – плавала на Балхаше 2 км, в Ишиме 3 км. Постепенно увеличивала нагрузку". Жаннат Катарбаева

Фото: из личного архива Жаннат Катарбаевой

На ультразаплыв в открытой воде подали заявки 13 человек, 12 вышли на старт, девять добрались до финиша. Победителем стала Юлия Кузнецова, второе место взял Максим Никитин, а третьей оказалась Юлия Агеева. Стоит отметить, что среди участников были по одному пловцу из Таиланда и России.

"Мы приехали на Балхаш адаптироваться, пробыли шесть дней. Все это время там была спокойная вода. Но как только был дан старт, появились высокие волны – и так на протяжении всего маршрута. Когда плыла, вначале думала, как бы справиться с волнами, боялась потерять из виду лодку, потом возникли мысли про поесть, доплыть. Но периодически накрывали злость, раздражение и отчаяние: зачем я на это согласилась? На то, чтобы принять решение сняться, тоже нужна большая сила воли". Жаннат Катарбаева

По питанию Жаннат Катарбаеву консультировала Анель Сытдыкова – она является первой казахстанкой, которая проплыла Ла-Манш (около 33 км), а также такие сложнейшие марафонские дистанции, как пролив Каталина, 20 мостов Манхэттена, Северный канал и другие.

Первая казашка на Балхаше проплыла больше положенного: 23,600 км за 11 часов. Признается, что на финише забыла обо всем негативном и усталости.

"Всю дистанцию мы плыли без перерыва. Но каждые 40 минут останавливалась на питание. Бутылочку с разведенными гелями закидывали в сачок и с лодки передавали нам. Изначально был план, что остановка продлится не более 30 секунд: этого достаточно, чтобы схватить бутылочку и на спине не спеша дальше плыть. Но по факту я минут пять пыталась догнать и поймать этот сачок, потому что его шатало во все стороны из-за сильных волн. В общем, настоящий квест – он оказался даже где-то страшнее плавания. Один раз я даже умудрилась сачок сломать. И пока ела, его опять уносило вдаль. На 23,600 км у меня ушло 11 часов 10 минут по моим часам, по их протоколу 11 часов 13 минут". Жаннат Катарбаева

На победу астанчанку вдохновляли дети, тренер и просто неравнодушные люди, которые поддерживали, помогали и болели за нее.

"На финише, конечно, я испытала радость. Смеялась во весь голос, не могла остановиться. Была большая благодарность всем. Я, как вышла на берег, так сразу забыла обо всех пережитых в воде трудностях. Пока планов нет, хочется просто отдохнуть и тренироваться в свое удовольствие". Жаннат Катарбаева

Фото: из личного архива Жаннат Катарбаевой

Другим вдохновляющим героем на Балхаше стал 39-летний житель Актау Куаныш Аскар. Мужчине еще в детстве оторвало правую руку фейерверком. Но даже в таком положении он сумел достичь небывалых успехов в разных видах спорта. Он утверждает, что главной целью заплыва для него было не только расширить личные горизонты, но и продемонстрировать, что пределы человеческих возможностей безграничны.

"Я в детстве подорвался на салюте, у меня по плечо оторвало правую руку, и вот с тех пор я такой, какой есть. Профессионально занимался бегом, ездил на Азиатские игры. В плавание пришел после травмы в легкой атлетике. За более 20 лет у меня множество побед. Сначала плавал в бассейне, потом на открытой воде. Если в первом случае есть границы, но больше воли, где можно сделать перерыв, то во втором это настоящее испытание человеческих возможностей". Куаныш Аскар

Фото: из личного архива Куаныша Аскара

По его словам, на Oceanman Balhash Ultra волны поднялись до двух метров. С дистанции сошли трое участников. А саппортом Куаныша Аскар стал 13-летний сын, и он очень переживал за него.

"Среди участников одних укачало, другие не могли по таким волнам плыть, третьих одолел страх. Один сопровождающий сошел – тоже не смог побороть морскую болезнь. Даже капитанов лодок пришлось заменить. То есть люди всегда плавают в море, бороздят его, а здесь такой шторм поднялся. Для меня самый сложный момент был где-то в середине пути. Я остановился на кормление. Сын должен был подать мне водички и углеводного геля, чтобы я набрался сил. Но у него сломалась лодка, и его буквально начало сносить слева от меня волной. Какое-то время я старался плыть за лодкой, боялся за ребенка. Испытал стресс, даже пару минут поплакал. Но потом понял, что если вдруг что-то случится, лодку еще могут заметить, а вот меня в открытом водоеме точно не найдут. Я принял решение плыть – понадеялся, что организаторы помогут. Так и вышло, через 10-15 минут сын меня догнал. И страх быстро сменился эйфорией". Куаныш Аскар

Куаныш Аскар признался, что еще одним трогательным моментом стало, то что на финише он сумел воссоединиться с сыном и обнять его.

Фото: из личного архива Куаныша Аскара

Одна из саппортов – Айнур Сатпаева, врач-диетолог и пловчиха, поделилась, что ярким примером для всех стал 55-летний Ербол Дарбаев – самый возрастной участник заплыва. И еще она рассказала про случай пловца из Астаны Азата Маударбекова.

"История Ербола Дарбаева особенно впечатляет: он провел 10 дней в коме, в какой-то момент его вес превышал 100 кг, после чего ему удалось похудеть примерно на 50 кг. Также он прыгнул с парашютом, а затем решился на ультрадистанцию и проплыл 21 километр на Балхаше. А 38-летний Азат Маударбеков оказался в сложной ситуации во время заплыва. После 12 км у его саппорта на лодке началась морская болезнь. На воду была срочно вызвана медицинская помощь. Тренеру пришлось сойти с дистанции и покинуть лодку. По правилам Oceanman после схода сопровождающего саппорта Азат уже не имел права продолжать заплыв. Поэтому возник вопрос о прекращении его участия в гонке. Но командир судна Вадим из Балхаша взял ситуацию на себя. Он продолжил управлять лодкой, одновременно обеспечивал Азата питанием и фактически выполнял функции саппорта. Благодаря ему Азат доплыл до финиша". Куаныш Аскар

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Плыть 21 км на открытой бушующей воде без перерыва в тяжелейших условиях – в это сложно поверить. Но эти участники доказали, что человеческие возможности больше, чем наши представления о них. Главное – не сдаваться, даже если боишься.