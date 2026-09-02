Можно ли оставлять ребенка одного дома: что говорит закон и чем рискуют родители

В Казахстане нет установленного возраста, с которого ребенка разрешено оставлять дома одного. Но это не означает, что родители могут просто уйти по делам, оставив несовершеннолетнего без присмотра. Что учитывают органы опеки и как подготовить ребенка к самостоятельности, выяснил Zakon.kz.

Работа, бытовые дела, учеба и прочие обязательства – в жизни родителей бывают ситуации, когда взять ребенка с собой невозможно, а оставить его не с кем. Тогда приходится рассчитывать на самостоятельность сына или дочери, отлучиться по своим хлопотам, оставив их одних.

Законодательство Казахстана при этом исходит прежде всего из интересов и безопасности несовершеннолетнего. На родителей и других законных представителей возложены обязанности по воспитанию, содержанию, защите прав и интересов детей. Поэтому вопрос заключается не только в том, сколько лет ребенку, но и в том, насколько безопасно оставлять его без взрослого и способен ли отпрыск в случае непредвиденной ситуации защитить себя и обратиться за помощью.

Есть ли возраст, с которого ребенка можно оставлять одного

В Управлении по защите прав детей города Алматы сообщили Zakon.kz, что специального правила, разрешающего оставлять ребенка дома одного с определенного возраста, законодательство не устанавливает. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.

Специалисты учитывают возраст и степень зрелости несовершеннолетнего, его самостоятельность, состояние здоровья, условия проживания, продолжительность отсутствия взрослых, наличие средств связи и возможность быстро получить помощь.

Главным критерием остается безопасность ребенка, а также соблюдение его прав и законных интересов. При этом значение имеет и мнение самого несовершеннолетнего.

Согласно законодательству, ребенок вправе выражать свою позицию по вопросам, затрагивающим его интересы. В предусмотренных законом случаях мнение детей, достигших 10 лет, подлежит обязательному учету, если это не противоречит их интересам.

Таким образом, ситуация, когда девятилетний школьник несколько часов находится дома после занятий, и случай, когда без взрослых остается трехлетний ребенок, не могут оцениваться одинаково.

Что будет, если на ребенка пожаловались

Если в органы опеки поступает информация о том, что несовершеннолетний регулярно остается дома без взрослых, специалисты сначала выясняют обстоятельства и оценивают, насколько ребенок находится в безопасности.

В частности, проверяется возраст несовершеннолетнего, продолжительность отсутствия родителей, бытовые условия, наличие питания и необходимого ухода, возможность связаться с родителями или другим взрослым и получить помощь в экстренной ситуации.

При необходимости специалисты выезжают по месту жительства. К проверке могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, образования, здравоохранения и других государственных органов в пределах их компетенции.

В первую очередь обстоятельства выясняются у родителей или иных законных представителей. С самим ребенком также могут поговорить с учетом его возраста, зрелости и конкретной ситуации.

Сам факт того, что несовершеннолетний некоторое время находился дома один, не означает автоматической постановки семьи на профилактический учет.

"Для этого должны быть установлены предусмотренные законодательством основания, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями либо законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию ребенка, защите его прав и интересов либо обеспечению его безопасности", – пояснили в управлении.

Профилактический учет при наличии соответствующих оснований осуществляется органами внутренних дел.

Могут ли забрать ребенка из семьи

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Это возможно только при наличии серьезных оснований, отмечают специалисты.

Немедленное изъятие ребенка у родителей допускается, если существует непосредственная угроза его жизни или здоровью. Само по себе сообщение о том, что несовершеннолетний находится дома без родителей, для такой меры недостаточно.

Речь идет о конкретных обстоятельствах, которые создают реальную опасность. В ведомстве среди возможных ситуаций назвали насилие, отсутствие необходимого ухода, оставление малолетнего в явно опасных условиях, невозможность получить необходимую помощь и другие обстоятельства, при которых ребенок объективно не способен обеспечить собственную безопасность.

При этом закрытого перечня таких случаев законодательство не устанавливает – каждый эпизод оценивается отдельно.

Если родители на работе – это уже нарушение?

Нет. Как выяснилось, само по себе отсутствие родителей в рабочее время нарушением не считается. Закон не обязывает взрослых круглосуточно находиться рядом с ребенком. Имеет значение то, в каких условиях несовершеннолетний остается один.

Если ребенок достаточно самостоятельный, находится в безопасной квартире, обеспечен питанием, может связаться с родителями или другим взрослым и знает, как действовать в экстренной ситуации, сам факт отсутствия родителей не означает автоматически, что они нарушили свои обязанности.

Однако если будет установлено ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, уходу, содержанию либо обеспечению безопасности несовершеннолетнего, может наступить ответственность, предусмотренная законодательством.

Что грозит родителям, если случилась беда

Особенно серьезным вопрос становится, если отсутствие взрослых приводит к риску: пожару, травме, выпадению ребенка из окна или другой чрезвычайной ситуации.

В таких случаях ответственность нельзя определить только по факту произошедшего несчастья. Правоохранительным органам необходимо установить обстоятельства случившегося и выяснить, исполняли ли родители надлежащим образом свои обязанности по обеспечению безопасности ребенка.

В зависимости от обстоятельств может рассматриваться вопрос об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе по статье 127 Кодекса РК об административных правонарушениях.

При этом важно разделять две ситуации: самостоятельное пребывание ребенка дома и последствия, которые возникли из-за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. Универсального правила, согласно которому за сам факт нахождения несовершеннолетнего без взрослых автоматически наступает наказание, нет.

Поэтому, например, если 10-летний ребенок несколько часов находится дома один и с ним ничего не происходит, это не означает автоматически, что родителей привлекут к ответственности. Но если проверка установит, что ребенок оказался в опасных условиях и взрослые не обеспечили его безопасность, ситуация может получить уже правовую оценку.

Готов ли ребенок остаться один: мнение психолога

Психолог и коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди также считает, что ориентироваться только на цифру в паспорте ребенка неправильно.

"Универсального возраста здесь нет. Один ребенок в 7-8 лет уже достаточно самостоятельный, спокойный и уверенный, а другому и в 10-12 лет еще требуется присутствие взрослого", – объяснила специалист.

По ее словам, родителям стоит оценивать не только возраст, но и способность конкретного ребенка справляться с бытовыми ситуациями самостоятельно.

Один из признаков готовности – спокойное отношение к кратковременному отсутствию взрослых и способность соблюдать заранее оговоренные правила. Ребенок должен уметь пользоваться телефоном, знать, кому можно позвонить за помощью, понимать основные правила безопасности и знать свой адрес.

Кроме того, важно, чтобы он сам был готов к такому опыту.

"Очень важный показатель – ребенок сам хочет попробовать оставаться дома один и воспринимает это как шаг к самостоятельности, а не как испытание", – отметила психолог.

Перед первым самостоятельным пребыванием дома психолог советует заранее проиграть с ребенком возможные ситуации: что делать, если кто-то позвонил в дверь, если стало страшно, если мама или папа долго не отвечают.

Как понять, что ребенок боится

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Вместе с тем не всегда несовершеннолетний прямо скажет родителям, что ему страшно. Поэтому после первого опыта стоит обратить внимание на поведение.

По словам специалиста, тревога может проявляться в постоянных звонках родителям, страхе выйти из комнаты, необходимости держать включенным свет, а позднее – в проблемах со сном, раздражительности или жалобах на боли в животе и голове.

Поэтому после возвращения взрослых полезно не просто спросить: "Все нормально?", а обсудить пережитое: что было комфортным, что оказалось неприятным и что помогло чувствовать себя спокойнее.

Если ребенок сильно боится оставаться один, тяжело переносит даже короткую разлуку с родителями или постоянно просит кого-нибудь находиться рядом, с таким опытом, по мнению специалиста, лучше повременить.

Учитывать нужно и состояние ребенка в конкретный день. Болезнь, сильная усталость, конфликт или эмоциональное напряжение могут временно снизить его способность спокойно справляться с одиночеством.

Первые самостоятельные часы лучше начинать с нескольких минут

Психолог рекомендует не превращать первое самостоятельное пребывание дома в длительное испытание. Сначала ребенок может оставаться один в комнате, пока родитель находится в другой части квартиры. Затем взрослый может ненадолго выйти из дома – например, в ближайший магазин.

Первый самостоятельный выход лучше ограничить 10-20 минутами. Если ребенок чувствует себя уверенно, продолжительность можно постепенно увеличивать до 30-60 минут.

"Самостоятельность развивается постепенно. Сразу оставлять ребенка на несколько часов после первого короткого опыта я бы не рекомендовала", – подчеркнула Елена Сопилиди.

По ее словам, смысл заключается в том, чтобы родители не проверяли ребенка на прочность, а постепенно дали ему больше свободы, сохранив ощущение надежной связи со взрослыми.

Что ребенок должен знать перед тем, как остаться один

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Даже если родители уверены в самостоятельности сына или дочери, перед уходом стоит еще раз проговорить базовые правила:

как позвонить родителям и другим доверенным взрослым;

кому можно сообщать о проблеме;

свой точный адрес;

что делать, если звонят или стучат в дверь;

как вызвать экстренную помощь;

что делать при пожаре;

какие бытовые приборы нельзя включать без разрешения;

как безопасно обращаться с водой, электричеством и плитой.

Важно также заранее договориться, как ребенок будет связываться с родителями и что делать, если взрослый не отвечает.

Самостоятельность в данном случае не означает, что ребенок остается один на один с проблемой. Он должен понимать: если возникает опасность или становится страшно, рядом физически может не быть мамы или папы, но помощь всегда доступна.

Что советуют спасатели

Специалисты по безопасности отдельно предупреждают: большинство бытовых рисков для детей связано с тем, что несовершеннолетний еще не способен в полной мере оценить последствия своих действий.

Поэтому перед уходом взрослых необходимо исключить доступ ребенка к потенциально опасным предметам и устройствам, не оставлять без контроля открытые окна, источники огня, лекарства и бытовую химию.

Ребенок должен знать номер 112 и понимать, в каких ситуациях необходимо обращаться за экстренной помощью.

Главный принцип остается простым: оставлять ребенка одного дома можно не тогда, когда он достиг определенной цифры в паспорте, а тогда, когда взрослые объективно оценили его самостоятельность, подготовили к возможным рискам и обеспечили возможность быстро получить помощь.

При этом ответственность родителей определяется не самим фактом их отсутствия, а тем, насколько они исполняли обязанности по защите, уходу и обеспечению безопасности несовершеннолетнего.