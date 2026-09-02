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Рейтинг демократии: какие позиции занимает Казахстан на фоне партнеров по СНГ

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
Согласно данным международных исследований, Казахстан находится в числе лидеров в СНГ по свободному индексу демократии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, индекс демократии стран мира является глобальным исследованием и сопровождающим его рейтингом, определяющим уровень свободы 167 стран мира. Само исследование проводится с 2006 года и публикуется один раз в два года. Основано на комбинации экспертных оценок и результатах социальных опросов общественного мнения.

Стоит отметить, что многие страны, особенно на Западе, считают этот индекс чуть ли ни основным барометром уровня свободы граждан в отдельно взятом государстве и целых регионах. Однако, поскольку принципы выставления итоговых оценок, а также личности и количество принимающих участие в опросах респондентов зачастую завуалированы, он не всегда может считаться достаточно объективным.

Что известно об авторах и методах расчета

Как официально озвучивается, индекс рассчитывается по методике британского исследовательского центра "Economist Intelligence Unit", входящего в состав издательской информационно-аналитической компании "Economist Group".

Он включает в себя оценку около 60 показателей, объединенных в пять основных групп:

  • выборы и плюрализм (насколько честно и прозрачно проходят выборы и многопартийность);
  • работа правительства (насколько правительство эффективно и самостоятельно в принятии решений);
  • политическое участие (участие граждан в избирательном процессе);
  • политическая культура (общественное мнение о действующей системе управления государством);
  • уровень гражданских свобод (верховенство права, уровень свободы слова, наличие прав на мирные собрания).

Полученный результат по каждой категории рассчитывается по шкале от 0 до 10, после чего выводится среднее значение. Максимально возможный показатель – 10 баллов, минимальный – 0.

Оценка стран СНГ

Как показывает практика, специалисты центра "Economist Intelligence Unit" невысоко оценивают показатели стран СНГ по этому направлению, что естественным образом отражается на их итоговых баллах. Причиной в этом случае они всегда называют низкие показатели всех стран Содружества в области участия граждан в избирательных процессах, а также отсутствие партийного плюрализма.

Вместе с тем самым демократичным государством в СНГ, по версии составителей этого рейтинга, считается Армения. Ее итоговый индекс британские эксперты оценили в 5,35 балла.

На втором месте среди стран Содружества по этому показателю с индексом в 3,52 балла разместился Кыргызстан, а на третьем с результатом в 3,08 баллаКазахстан.

Ниже их в СНГ уровень демократии имеют Азербайджан (2,80 балла), Узбекистан (2,10 балла), Россия (2,03 балла), Беларусь (1,99 балла) и Таджикистан (1,83 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по индексу демократии и, соответственно, самым свободным государством в мире, согласно расчетам британских аналитиков, является Норвегия. Ее уровень гражданских свобод и демократии оценивают в 9,81 балла.

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю также входят Новая Зеландия (9,61 балла), Швеция (9,39), Исландия (9,38), Швейцария (9,32), Финляндия (9,30), Дания (9,28), Ирландия (9,19), Нидерланды (9) и Люксембург (8,88).

Ну а самыми недемократичными государствами мира стали Афганистан (0,26 балла), Мьянма (0,96), Северная Корея (1,08), Центральноафриканская Республика (1,18), Сирия (1,32), Судан (1,46) и Туркменистан (1,66).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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