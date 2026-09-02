Рейтинг демократии: какие позиции занимает Казахстан на фоне партнеров по СНГ

Согласно данным международных исследований, Казахстан находится в числе лидеров в СНГ по свободному индексу демократии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, индекс демократии стран мира является глобальным исследованием и сопровождающим его рейтингом, определяющим уровень свободы 167 стран мира. Само исследование проводится с 2006 года и публикуется один раз в два года. Основано на комбинации экспертных оценок и результатах социальных опросов общественного мнения.

Стоит отметить, что многие страны, особенно на Западе, считают этот индекс чуть ли ни основным барометром уровня свободы граждан в отдельно взятом государстве и целых регионах. Однако, поскольку принципы выставления итоговых оценок, а также личности и количество принимающих участие в опросах респондентов зачастую завуалированы, он не всегда может считаться достаточно объективным.

Что известно об авторах и методах расчета

Как официально озвучивается, индекс рассчитывается по методике британского исследовательского центра "Economist Intelligence Unit", входящего в состав издательской информационно-аналитической компании "Economist Group".

Он включает в себя оценку около 60 показателей, объединенных в пять основных групп:

выборы и плюрализм (насколько честно и прозрачно проходят выборы и многопартийность) ;

; работа правительства (насколько правительство эффективно и самостоятельно в принятии решений) ;

; политическое участие (участие граждан в избирательном процессе) ;

; политическая культура (общественное мнение о действующей системе управления государством) ;

; уровень гражданских свобод (верховенство права, уровень свободы слова, наличие прав на мирные собрания).

Полученный результат по каждой категории рассчитывается по шкале от 0 до 10, после чего выводится среднее значение. Максимально возможный показатель – 10 баллов, минимальный – 0.

Оценка стран СНГ

Как показывает практика, специалисты центра "Economist Intelligence Unit" невысоко оценивают показатели стран СНГ по этому направлению, что естественным образом отражается на их итоговых баллах. Причиной в этом случае они всегда называют низкие показатели всех стран Содружества в области участия граждан в избирательных процессах, а также отсутствие партийного плюрализма.

Вместе с тем самым демократичным государством в СНГ, по версии составителей этого рейтинга, считается Армения. Ее итоговый индекс британские эксперты оценили в 5,35 балла.

На втором месте среди стран Содружества по этому показателю с индексом в 3,52 балла разместился Кыргызстан, а на третьем с результатом в 3,08 балла – Казахстан.

Ниже их в СНГ уровень демократии имеют Азербайджан (2,80 балла), Узбекистан (2,10 балла), Россия (2,03 балла), Беларусь (1,99 балла) и Таджикистан (1,83 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по индексу демократии и, соответственно, самым свободным государством в мире, согласно расчетам британских аналитиков, является Норвегия. Ее уровень гражданских свобод и демократии оценивают в 9,81 балла.

В топ-10 лучших стран мира по этому показателю также входят Новая Зеландия (9,61 балла), Швеция (9,39), Исландия (9,38), Швейцария (9,32), Финляндия (9,30), Дания (9,28), Ирландия (9,19), Нидерланды (9) и Люксембург (8,88).

Ну а самыми недемократичными государствами мира стали Афганистан (0,26 балла), Мьянма (0,96), Северная Корея (1,08), Центральноафриканская Республика (1,18), Сирия (1,32), Судан (1,46) и Туркменистан (1,66).