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Осенний звездопад: невероятные зрелища можно будет увидеть в небе в сентябре

падающие метеоры, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:09 Фото: pixabay
Сентябрь 2026 года начался с редких космических событий и возможности наблюдать малоизученный метеорный поток, апогей которого придется на ночь с 9 на 10 сентября. Что будет происходить на ночном небосводе, – в материале Zakon.kz.

Первый осенний месяц приготовил немало интересного для тех, кто любит космос. В ближайшие недели можно будет увидеть сближения Луны с планетами, смену лунных фаз, осеннее равноденствие и еще несколько примечательных явлений. Рассказываем, когда и куда смотреть.

Как отметила казахстанский астроном Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова Светлана Мошкина, на 31 августа – 1 сентября пришелся пик метеорного потока Ауригиды. Поскольку период его активности длится с 28 августа по 5 сентября, наблюдать этот звездопад можно будет еще до конца текущей недели.

"Радиант находится в созвездии Возничего. Метеорный поток обязан своим существованием комете С/1911 N1 (Kiess), лучше всего наблюдается в Северном полушарии после полуночи. Ауригиды – довольно слабый метеорный поток, дает до 6 метеоров в час, с редкими кратковременными всплесками активности", – объяснила астроном.

При этом ученая отметила, что в этом году условия для наблюдения будут неблагоприятными: помешать может яркая убывающая Луна, находящаяся в фазе 84%.

4 сентября – последняя четверть Луны наступит в 12:51 по времени Астаны.

6 сентября – Луна пройдет рядом с Марсом. Наблюдать их можно будет утром.

8 сентября – Луна пройдет рядом с Юпитером. Наблюдать явление можно будет утром. На Чукотке будет видно покрытие Юпитера Луной.

9-10 сентября – пик метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды.

Сентябрьские эпсилон-Персеиды, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:09

Фото: pixabay

Период его активности – с 5 по 21 сентября. Радиант находится в созвездии Персея, за час можно будет увидеть до восьми метеоров.

Любопытно, что родительское тело этого потока пока неизвестно ученым. Предполагается, что Сентябрьские эпсилон-Персеиды могут быть связаны с неизвестной долгопериодической кометой.

"Условия наблюдения в этом году будут очень хорошие, Луна в фазе новолуния не будет мешать своим светом. Лучшее время наблюдения с 22:00 до 24:00 часов по времени Астаны", – пояснила астроном.

11 сентября – новолуние в 08:27 по времени Астаны.

12 сентября – Луна пройдет около Меркурия.

14 сентября – Луна пройдет рядом с Венерой. В Индии и Юго-Восточной Азии будет наблюдаться покрытие Венеры Луной. В Казахстане, в том числе в Алматы, это явление видно не будет.

19 сентября – первая четверть Луны в 01:43 по времени Астаны. В этот же день Луна достигнет апогея своей орбиты и будет находиться на расстоянии 404 217 километров от центра Земли.

23 сентября – осеннее равноденствие наступит в 05:06 по времени Астаны.

26 сентября – полнолуние в 21:49.

Также 26 сентября – противостояние Нептуна. Планета будет находиться на расстоянии 28,9 а. е., ее блеск составит 7,8 звездной величины, а видимый диаметр – 2,4 угловой секунды. Нептун будет находиться в созвездии Рыб. В этот же день Луна пройдет около Нептуна.

27 сентября – Луна будет находиться около Сатурна.

Ранее российские исследователи отметили, что летом 2026 года Солнце произвело на треть больше мощных вспышек, чем годом ранее. Однако специалисты ожидали спад активности текущего цикла.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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