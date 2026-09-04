Где отдохнуть в тишине и умиротворении: фоторепортаж с водохранилища Бестобе

Казалось бы, все места для отдыха в Алматинской области уже давно исследованы и перегружены туристами. Но найти уголок для спокойного отдыха все же можно. Корреспондент Zakon.kz отправилась на водохранилище Бестобе и поделилась впечатлениями.

Казахстанская Исландия

Водохранилище это довольно молодое: образовалось при строительстве Мойнакской ГЭС в 2011 году. Находится оно на высоте 1 770 метров над уровнем моря, примерно в 250 км от Алматы в Кегенском районе. Добраться из города можно за три – четыре часа. Бестюбинское водохранилище называют казахстанской Исландией, и не зря. Виды действительно чем-то напоминают фьорды. Осенью, когда жара пошла на спад, самое время посетить это красивое место.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Стратегический объект

Водохранилище находится под охраной, так как его территория является частью Мойнакской ГЭС. Она обеспечивает энергией пятую часть населения Алматинской области, а также используется как маневренный источник мощности для покрытия пиковых нагрузок на юге Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Примечательно, что возведение гидроэлектростанции было начато еще в 1985 году, однако после развала СССР его приостановили. За последующие десятилетия конструкции пришли в негодность, так что пришлось все делать заново. Завершить строительство удалось только в 2011 году.

Как добраться

Добраться до водохранилища несложно, из Алматы по трассе "Западная Европа – Западный Китай" доехать до поселка Шелек, дальше свернуть в сторону Чарынского каньона. Поворот на Бестобе будет чуть дальше, чем съезд на Кольсайские озера. На повороте есть указатель.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

До территории ГЭС идет хорошая асфальтированная дорога. А вот чтобы подобраться к берегу, потребуется внедорожник – дорога грунтовая. Подъемы между холмами в некоторых местах могут быть довольно крутыми.

Где лучше устроить привал

Самые красивые виды находятся на северном берегу. Чтобы туда попасть, нужно, не доезжая до электростанции, свернуть на указателе в сторону поселка Шыбышы.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Далее будет несколько съездов к воде. На южном берегу тоже красиво, но вид на другую сторону уже без высоких горных хребтов. А еще устраивать привал на южном берегу можно не везде. Могут подъехать сотрудники службы охраны ГЭС и попросить уехать.

Чем заняться

Купание и рыбалка в водохранилище запрещены. Местные жители рассказали, что там водится очень крупная форель, но, учитывая запрет, остается только поверить им на слово.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Холмистые берега хорошо подойдут для кемпинга, пеших прогулок и просто спокойного и размеренного отдыха у воды. А еще для того, чтобы сделать красивые фото, особенно на закате.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Советы туристам

· Выбирать для поездки не слишком жаркие дни. Купаться нельзя, а укрыться в тени негде.

· Брать с собой все необходимое: еду, воду, портативные зарядные устройства. Ближайшие магазины находятся в поселках на расстоянии минимум 10 км.

· Обязательно взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки. Крем с SPF тоже будет нелишним.

· Проверять прогноз погоды. Ясное солнце может смениться ливнем всего за полчаса.

· Не нарушать запреты. Места только кажутся безнадзорными. Патруль здесь может подъехать и с земли, и с воды.