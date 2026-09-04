Где отдохнуть в тишине и умиротворении: фоторепортаж с водохранилища Бестобе
Казахстанская Исландия
Водохранилище это довольно молодое: образовалось при строительстве Мойнакской ГЭС в 2011 году. Находится оно на высоте 1 770 метров над уровнем моря, примерно в 250 км от Алматы в Кегенском районе. Добраться из города можно за три – четыре часа. Бестюбинское водохранилище называют казахстанской Исландией, и не зря. Виды действительно чем-то напоминают фьорды. Осенью, когда жара пошла на спад, самое время посетить это красивое место.
Стратегический объект
Водохранилище находится под охраной, так как его территория является частью Мойнакской ГЭС. Она обеспечивает энергией пятую часть населения Алматинской области, а также используется как маневренный источник мощности для покрытия пиковых нагрузок на юге Казахстана.
Примечательно, что возведение гидроэлектростанции было начато еще в 1985 году, однако после развала СССР его приостановили. За последующие десятилетия конструкции пришли в негодность, так что пришлось все делать заново. Завершить строительство удалось только в 2011 году.
Как добраться
Добраться до водохранилища несложно, из Алматы по трассе "Западная Европа – Западный Китай" доехать до поселка Шелек, дальше свернуть в сторону Чарынского каньона. Поворот на Бестобе будет чуть дальше, чем съезд на Кольсайские озера. На повороте есть указатель.
До территории ГЭС идет хорошая асфальтированная дорога. А вот чтобы подобраться к берегу, потребуется внедорожник – дорога грунтовая. Подъемы между холмами в некоторых местах могут быть довольно крутыми.
Где лучше устроить привал
Самые красивые виды находятся на северном берегу. Чтобы туда попасть, нужно, не доезжая до электростанции, свернуть на указателе в сторону поселка Шыбышы.
Далее будет несколько съездов к воде. На южном берегу тоже красиво, но вид на другую сторону уже без высоких горных хребтов. А еще устраивать привал на южном берегу можно не везде. Могут подъехать сотрудники службы охраны ГЭС и попросить уехать.
Чем заняться
Купание и рыбалка в водохранилище запрещены. Местные жители рассказали, что там водится очень крупная форель, но, учитывая запрет, остается только поверить им на слово.
Холмистые берега хорошо подойдут для кемпинга, пеших прогулок и просто спокойного и размеренного отдыха у воды. А еще для того, чтобы сделать красивые фото, особенно на закате.
Советы туристам
· Выбирать для поездки не слишком жаркие дни. Купаться нельзя, а укрыться в тени негде.
· Брать с собой все необходимое: еду, воду, портативные зарядные устройства. Ближайшие магазины находятся в поселках на расстоянии минимум 10 км.
· Обязательно взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки. Крем с SPF тоже будет нелишним.
· Проверять прогноз погоды. Ясное солнце может смениться ливнем всего за полчаса.
· Не нарушать запреты. Места только кажутся безнадзорными. Патруль здесь может подъехать и с земли, и с воды.