Куда поехать осенью в Казахстане: пять мест, которые особенно красивы в это время года

Осень в Казахстане начинается не с календаря, а с перемен в пейзаже. Зеленые склоны становятся золотыми, озера темнеют на фоне холодного неба, а привычные места выглядят так, будто природа решила обновить декорации. Куда отправиться за незабываемыми видами, – в материале Zakon.kz.

Кольсайские озера и Каинды

Если хочется увидеть настоящую осень в горах, одним из первых вариантов стоит рассмотреть Кольсайские озера. Они находятся в Северном Тянь-Шане и окружены хвойными лесами и горными склонами. Система состоит из трех озер, расположенных на разных высотах.

Осенью пейзаж здесь меняется особенно заметно. Зеленый цвет постепенно уступает место золотому, а прохладный воздух делает прогулки гораздо приятнее, чем в разгар летней жары. В сентябре туристов обычно становится меньше, поэтому появляется редкая возможность просто постоять у воды на берегу озера и не торопиться.

Фото: pexels

Рядом находится еще одна знаменитая локация – озеро Каинды. Его легко узнать по елям, которые поднимаются прямо из бирюзовой воды. Выглядит это настолько необычно, что возникает ощущение, будто лес решил переселиться на дно озера, но передумал на полпути.

Фото: pexels

Эти два места удобно объединить в одну поездку. При этом осенью стоит учитывать состояние дорог. Дело в том, что подъезд к Каинды включает грунтовый участок, который после дождей может заметно усложнить дорогу.

Озеро Балхаш

Если горные пейзажи уже были, можно сменить декорации и отправиться к Балхашу. Это совсем другая осень – просторная, степная и с горизонтом, который словно специально сделали максимально широким.

Балхаш интересен не только своими размерами. Его главная особенность заключается в воде. Западная часть озера практически пресная, а восточная – солоноватая. Две разные по составу части соединены узким проливом.

Фото: pexels

Летом Балхаш прежде всего ассоциируется с пляжным отдыхом, но осенью у него появляется другое настроение. Сентябрь подходит для прогулок, фотографий, рыбалки и спокойного отдыха у воды, когда уже нет необходимости бороться за место под солнцем. Помните, что осенью здесь может быть ветрено, поэтому теплую одежду лучше взять с собой, даже если утром кажется, что куртка совершенно ни к чему.

Материал по теме Куда съездить в выходные: идеи для путешествий по Казахстану

Особенно красиво озеро выглядит на закате, когда большая водная гладь и степной пейзаж окрашиваются в теплые оттенки. Здесь хорошо получается тот самый кадр, ради которого потом приходится объяснять друзьям, что фотография действительно сделана в Казахстане.

Бурабай

Для тех, кто хочет увидеть классическую золотую осень, но не готов превращать поездку в экспедицию, подойдет Бурабай. Сосновые леса, озера и скалистые сопки осенью становятся особенно выразительными. Лес постепенно меняет цвет, воздух становится прохладнее, а привычный курортный пейзаж приобретает более спокойное настроение. Туристический ресурс Бурабая отдельно отмечает осень как время для прогулок по лесу, отдыха и знакомства с местными достопримечательностями.

Фото: unsplash

В это время здесь приятно гулять по лесным маршрутам, любоваться озерами и скалами, а затем возвращаться в теплое кафе. Также здесь можно совместить прогулки на природе с посещением музеев и других туристических объектов, а вечером спокойно отдохнуть.

Плато Ассы

Совсем другое впечатление дает плато Ассы в Заилийском Алатау. Это огромное высокогорное пространство примерно в 100 км от Алматы, известное широкими лугами, горами, табунами лошадей и ощущением настоящего простора. Осенью плато меняет привычный зеленый цвет на золотистые оттенки.

Здесь нет необходимости искать достопримечательность размером с торговый центр. Главная достопримечательность – сама природа вокруг. Дорога, горы, пастбища, небо и практически бесконечный горизонт создают ощущение, что город остался где-то очень далеко.

Фото: wikimedia

Плато подходит для прогулок, пикника, кемпинга и поездок на внедорожниках. Неподалеку находится Ассы-Тургеньская астрономическая обсерватория. Стоит отметить, что с Ассы шутки лучше не шутить: погода в горах меняется быстро, а осенью температура на высоте может заметно опускаться. Поэтому идея "поеду в легкой кофте, ведь в Алматы тепло" будет очень плохой.

Урочище Киин-Кериш

А для тех, кому хочется увидеть Казахстан, который выглядит почти нереально, есть урочище Киин-Кериш в Восточно-Казахстанской области. Оно расположено в Зайсанской впадине недалеко от одноименного озера. Здесь ветер и вода на протяжении миллионов лет формировали мягкие осадочные породы, создав необычные башни, гребни и каньоны. Из-за красных, оранжевых и белых оттенков местность напоминает огромный природный лабиринт.

Фото: wikimedia

Стоит отметить, что осень вообще хорошо подходит для путешествий по Казахстану. Природа меняет краски, летняя жара постепенно уходит, а многие популярные направления становятся спокойнее. Поэтому если отпуск летом уже закончился, это еще не повод закрывать карту Казахстана до следующего года. Иногда лучший сезон для поездки начинается именно тогда, когда календарь уверенно сообщает, что пора сидеть дома.