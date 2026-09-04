Осенний поцелуй: как пережить хандру и сохранить иммунитет

Наступила осень и, словно оголив провода, обострила все наши чувства и недомогания. Как уберечь себя, когда осень, словно скальпелем, вскрывает все, что мы прятали от себя: усталость, тревоги и болезни, и не растерять с теплом последние физические и душевные силы, выяснял Zakon.kz.

Мы никогда не ждем осень с таким нетерпением, как лето с его обещанием солнца, или весну с надеждой на перемены и новое дыхание сил. Осень приходит почти бесшумно, окрашивая деревья в последние яркие краски. Это их прощальный бал перед тем, как останутся только оголенные ветви и долгий сезон холодов. Наверное, поэтому осень так легко находит дорогу внутрь нас. Это время перехода не только для природы, но и для нашей души и тела. Осень и правда похожа на последний поцелуй после жаркого лета, как в песне Аллы Пугачёвой.

Почему обостряются чувства

Первые признаки осени приходят без стука, утро становится прохладнее, в воздухе появляется терпкий запах увядающей листвы, а солнце будто приглушает краски. И человек вслед за природой словно замедляется, отказывается от суеты и поворачивается лицом к себе.

С остывающим воздухом в душе меняется и музыка: привычный внутренний шум уступает место тихой меланхолии, той самой, где за внешним благополучием прячется едва уловимая грусть, как в песнях Игоря Крутого о незаконченном романе, в парке на скамье. Кандидат психологических наук Жанат Биржанова называет это сезонной эмоциональной перестройкой и объясняет тем, что осенью и весной, в межсезонье, психика становится более чувствительной – это касается всех людей. В этот период она особенно остро реагирует на внешние обстоятельства. Это может проявляться:

бессонницей,

эмоциональными перепадами,

повышенной тревожностью,

сентиментальностью.

"Но самое важное – в межсезонье обостряются все слабые места психики. У людей, которые страдают тревожными расстройствами, может усиливаться тревога. У тех, кто страдает депрессией или имеет к ней склонность, могут появляться депрессивные эпизоды. При этом даже совершенно здоровый человек может стать более чувствительным к перемене погоды, сокращению светового дня и изменению привычного ритма жизни. Это общее повышение чувствительности психики, которое происходит не только осенью, но и весной", – говорит психолог.

Отсюда вытекает логичный вопрос: как отличить обычную осеннюю хандру от состояния, с которым уже стоит обратиться к специалисту?

"У определенных состояний есть конкретные признаки. Например, если на протяжении двух недель нарушен сон, на это уже стоит обратить внимание. У многих людей проблемы со сном продолжаются месяцами, но они почему-то не обращаются за помощью. Если сон нарушен, лучше обратиться к психиатру. Также тревожность и апатия могут быть сигналами, с которыми стоит обратиться к психологу. Не стоит списывать на время года такие симптомы, как снижение аппетита в сочетании с плохим сном, дефицитом сна или бессонницей. Если человека легко разбудить и он не чувствует себя отдохнувшим после сна, это тоже повод внимательнее отнестись к своему состоянию", – рассказывает Жанат Биржанова.

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Борьба золотого сезона и иммунитета

С приходом осени организм оказывается в условиях повышенной нагрузки. Перепады температуры, меньше солнечного света, снижение физической активности и сезонные вирусы заставляют иммунную систему работать интенсивнее. На этом фоне повышается риск простудных заболеваний и обострения хронических проблем со здоровьем.

"С приходом осени организм начинает сигнализировать о том, что ему не хватает витаминов, нарушен режим сна и недостаточно физической активности. Если не прислушиваться к этим сигналам, появляются уже привычные симптомы: насморк, боль в горле, слабость. Но за ними может скрываться не только простуда, а депрессивный синдром, который способен проявляться по-разному. Любое такое проявление – сигнал о том, что человеку нужна помощь", – объясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Медики напоминают, что иммунитет не любит штурмов и быстрых решений, ему нужна ежедневная забота и стабильность. Все как в отношениях между людьми. Прочность складывается постепенно, как дом из маленьких кирпичиков: полноценного сна, умеренной физической активности и сбалансированного питания.

С приходом осени особенно важно согревать себя не только теплом, но и правильной пищей: горячими напитками, сезонными овощами и натуральными источниками витаминов. И, пожалуй, самым дефицитным осенним "продуктом" остается отдых – тот самый, на который в вечной спешке мы чаще всего не находим времени.

"Витамины, при необходимости БАДы, питание, физическая активность, полноценный сон и режим – все это работает вместе. Как в хорошей обороне: важен каждый элемент, и если что-то выпадает, вся система становится уязвимее. При этом нельзя забывать о стрессе, он тоже способен ослаблять организм. Поэтому забота об иммунитете начинается с образа жизни: сбалансированного питания, умеренных нагрузок, режима сна и отдыха. Главное – регулярность и разумный подход, ведь организму нужна не гонка за здоровьем, а ежедневная поддержка", – резюмирует врач.

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Любовь, одиночество, отношения. Чего нам хочется именно осенью?

По словам психолога Жанат Биржановой, осень – время, когда холод приходит не только с улицы. Он будто проникает внутрь, и вместе с теплом пледа, чашки горячего чая и солнечных лучей человек особенно остро начинает искать то, что согревает сильнее всего, – человеческое тепло. Однако есть парадокс: осенью чувство одиночества может ощущаться особенно остро.

"Мы смотрим на природу, на опадающие листья, на увядание вокруг, и это внешнее состояние словно резонирует с внутренним ощущением пустоты. Особенно если человек действительно один. Но экзистенциальное одиночество может испытывать и тот, у кого есть семья и отношения. Иногда рядом есть близкие, но внутри все равно остается ощущение пустоты, которое трудно объяснить. Осень будто подсвечивает это состояние, заставляя человека сильнее искать близость, тепло и своего человека. И, как ни странно, именно осенью многие особенно открыты новым встречам и нередко находят свою любовь", – рассказывает Жанат Биржанова.

Пережить осенний спад помогают простые вещи: теплое общение,

объятия,

душевные разговоры.

"Также очень хорошо работает и физическая активность, и новые занятия, которые возвращают интерес к жизни. Конечно, важно наладить режим сна. Но, пожалуй, самое главное – понимать, что межсезонье само по себе является переходным периодом, и в это время тяжело многим. Особенно городским жителям, на которых вместе с наступлением осени обрушивается дополнительный стресс: пробки, ранние подъемы, необходимость снова жить по строгому расписанию. Родители дисциплинируют детей и одновременно заново выстраивают собственный ритм". Жанат Биржанова

После свободного и беззаботного лета такой резкий переход к рамкам и обязательствам может быть непростым. Поэтому важно немного снизить требования к себе и напоминать: я – обычный человек. Я могу не выспаться, могу заболеть, могу опоздать. Не все можно предусмотреть и рассчитать, особенно в первые дни осени или нового учебного года. Иногда самое полезное – просто отнестись к себе немного лояльней.

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Как бы ни менялось наше настроение вместе с приходом осени, у этого времени года есть свой особенный дар – напоминать нам о красоте перемен. Осень раскрашивает привычные дни золотом, радует последними соцветиями цветов и словно дает возможность немного замедлиться, прислушаться к себе и разобраться в том, что действительно важно.

Возможно, не стоит бороться с осенью и пытаться любой ценой удержать ушедшее лето. Гораздо лучше поймать ее ритм и танцевать с ней в одном вальсе-бостон – легко, не спеша, находя баланс между работой и отдыхом, одиночеством и общением, заботой о других и о себе. И тогда даже пасмурные дни становятся частью этого танца – с их тихой красотой, теплом встреч и надеждой на новое. Главное – продолжать смотреть на жизнь с теплом и не терять позитивный настрой.