Муралы вместо серых стен: как солдат "Сарбаз+" преобразил воинскую часть

Солдат-срочник Дәулет Амангелді, имеющий образование архитектора-дизайнера, применяет профессиональные навыки во время службы. В воинской части 78460 он создает муралы, оформляет стены спортзала и преображает другие помещения, сообщает Zakon.kz.

Дәулет Амангелді был призван на срочную воинскую службу из Турксибского района Алматы. Интерес к рисованию у него появился еще в школьные годы. После шестого класса молодой человек поступил в художественную школу-интернат имени Т. Жургенова, а затем получил высшее образование по специальности "архитектор-дизайнер".

Фото: Алматинский гарнизон

Еще во время учебы в колледже Дәулет начал получать практический опыт. Он занимался оформлением интерьеров и фасадов, выполнял частные заказы. Позже вместе с единомышленниками участвовал в реализации творческих проектов в разных городах Казахстана.

Фото: Алматинский гарнизон

О возможности пройти срочную службу в рамках проекта "Сарбаз+" он узнал от знакомых. Молодого человека заинтересовала возможность не только выполнить воинский долг, но и продолжить развивать свои профессиональные способности.

"Для меня служба стала возможностью получить новый опыт и вместе с тем продолжить заниматься творчеством. Здесь я совершенствую свои навыки, учусь дисциплине, ответственности и работе в коллективе", – рассказал Дәулет.

Фото: Алматинский гарнизон

В воинской части поддержали стремление военнослужащего применять полученные навыки. В свободное от службы время ему предоставили возможность заниматься творческой работой.

Фото: Алматинский гарнизон

За время службы Дәулет успел создать несколько муралов на фасадах объектов воинской части, оформить стены спортивного зала и другие помещения. По его словам, полученный в армии опыт он рассчитывает использовать в дальнейшей профессиональной деятельности.

Фото: Алматинский гарнизон

Военнослужащий намерен провести оставшееся время службы максимально продуктивно, совмещая выполнение воинских обязанностей с развитием своих творческих навыков.